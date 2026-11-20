El documental NOFX: 40 Years of Fuckin’ Up tendría que ser un documento ejemplar para todas aquellas celebridades que supuestamente usan el formato para buscar un poco de paz en sí mismos y sinceridad con la gente que ha labrado su carrera, aunque muchas veces sólo es una tomadera de pelo. Obvio no fue el caso con este triste y crudo testimonio por parte de Fat Mike (voz), El Hefe (guitarra y trompeta), Eric Melvin (guitarra) y Smelly (batería).

Y nada en esta película es convencional: el director (James Buddy Day) es conocido por su trabajo en true crimes, hay consumo de cocaína, de mucho alcohol; mandaron a la mierda a cualquier corporativo de streaming para proyectarlo en un circuito de salas independientes, hay honestidad sobre su separación y, lo mejor de todo, nada de censura.

Son dos horas centradas en responder por qué se originó la pelea entre Mike y Melvin que propició la separación del grupo y al mismo tiempo contaron la tristeza que esto implicó para los dos, pues eran los mejores amigos desde la infancia. El auge, caída y renacimiento de Smelly es una pequeña victoria dentro de tanta tragedia, sin olvidar la llegada del amigo mexicoamericano Aaron Abeyta El Hefe.

La narrativa transcurre con Mike inhalando todo el tiempo, una imagen normal durante muchos años en el grupo (que tenía una razón de ser debido a una herida infantil) y que jamás se entrometió en la carrera del grupo porque, créanlo o no, manejó la droga el 90% de su tiempo en activo lo suficiente para que su cordura y decisiones los convirtieran en una leyenda del Do It Yourself.

El anticorporativismo también está explicado duro y directo. En el documental A Fat Wreck (2016) se contó detalladamente el nacimiento del sello independiente Fat Wreck Chords, un acto de resistencia a la injusta repartición de ganancias por parte de las grandes disqueras, en la nueva película se dan cifras de la mínima cantidad que una banda obtiene al ser parte de un conglomerado internacional y de girar con empresas como Live Nation. Un robo elegante bajo consentimiento contractual.

Los números totales con la gira de despedida, realizada con ayuda de Cameron Collins, promotor independiente de Brew Ha Ha Productions (Punk in Drublic, Punk in the Park, Sublime Fest, etc) son completamente contrastantes: 60% de ganancias para ellos por primera vez en sus cuatro décadas tocando en vivo, más o menos 2.8 millones de dólares para cada integrante.

Fat Mike ha promovido la película en EU. Destiny Recordings

Escuchar a Mike confesarse respecto al por qué se viste de mujer me rompió el corazón, pero me hizo pensar, incluso, que es la confirmación y actitud más punk rocker que alguien de la escena ostenta, incluso más allá de la sinceridad y honestidad que Davey Havok, líder de AFI, o Laura Jane Grace, presumen.

En pantalla participan The Vandals, The Offspring, Rancid, Pennywise, Hi-Standard, Descendents, Avenged Sevenfold y más líderes del movimiento; la familia de los integrantes y el staff de un grupo que jamás dejó seducirse por lo mainstream, la moda y los buenos modelos… dejando un hueco enorme por problemas de salud, adicciones y el mugroso (pero necesario) dinero.

“Fat Mike no quiso venir”

Cuando terminó la película, El Hefe entró a la sala para compartir algunas palabras con el público. Una de las preguntas automáticas fue ¿por qué NOFX no incluyó a Latinoamérica en su gira de despedida?

El guitarrista alzó su hoodie para esconderse el rostro de pena y respondió.

“Fat Mike no quiso bajar a Sudamérica, Centroamérica y Latinoamérica entera. La verdad es que yo sí lo quería, pero él lamentablemente no”, contestó.

Triste, tomando en cuenta que CDMX tiene una escena importante y una comunidad muy fiel a la vieja escuela, que se notó en su debut en el Hard Rock Live en 1999, su show en el Salón 21 en 2009 y, el más importante de todos, en el Festival Corona de 2006, cuya actuación de sólo 11 rolas obligó a los organizadores a que después de tocar The Brews cancelaron el show por el latente peligro y el caos que la banda causó en los fans.

“Lo recuerdo bastante bien. Fue el mejor show”, recordó El Hefe, siempre abanderando la destrucción desde que se unió a NOFX en 1991.

Quizá el show más flojo fue el de Carpa Astros, de 2015, con mucha asistencia apagada; Fat Mike lo notó en ese entonces y se la pasó algo aburrido, una confesión que hizo en el documental: “si no me divierto, lo expreso en el escenario”. No habló específicamente de ese show, pero todo hizo sentido al unir su frase con el recuerdo. Su último show fue en 2018, en el famoso Force Fest bajo la lluvia en Teotihuacán.

El Hefe atendió a los mejores fans de la banda en CDMX. Cortesía Alan Díaz

El Hefe atendió a todos los fans que le llevaron vinilos, libros, CD’s, pósters, bajos y cualquier tipo de mercancia oficial al par de funciones que Destiny Recordings y Vinilandia organizaron en Cinemas WTC.