Posiblemente, el final que tuvo NOFX no es el que se hubiera soñado para un grupo que sobrevivió a las pandillas angelinas con ganas de aplastar a todos los punks en los ochentas, que se impuso a las grandes discográficas con la creación de Fat Wreck Chords, levantó un movimiento cultural contra las políticas bélicas de George Bush y que, ahora, le pintó dedo al streaming con la forma de promover su documental 40 Years of Fuckin’ Up.

Comenzaron en 1983, en Los Ángeles, en tiempos donde el thrash era lo rudo, lo cool y el punk, lo subestimado. Por eso los perseguían, según lo que cuentan en su irreverente y cruda autobiografía The Hepatitis Bathtub and Other Stories.

Les faltaba lana, pero se las arreglaron para lanzar su primer EP en 1985, con booklet hecho a mano y pésima letra. Después los descubrió Bret Gurewitz, de Bad Religion y dueño de Epitaph, y les produjo el primer disco Liberal Animation (1988) pese a lo mal que cantaba Fat Mike y lo horrible que tocaban. Irónicamente, él vio futuro en NOFX y no se equivocó.

Todo se acomodó en 1991 cuando Aaron Abeyta, El Hefe, se integró al grupo y le dio más estética a lo antiestético. NOFX se convirtió en la resistencia, con todo y la voz de Mike, convirtiéndose en un estandarte pese al caos que ellos mismos representaban por sus excesos, peleas, controversias y problemas financieros. Se separaron en 2024 porque Fat Mike y Eric Melvin ya no podían estar juntos.

Esta triste historia será presentada en el documental que mañana tendrá dos funciones en Cinemas WTC con la presencia de El Hefe y cortesía del tío Destiny Recordings y Vinilandia. Excélsior platicó vía Zoom con El Hefe a propósito de esta visita.

¿Cómo es ser parte de una agrupación que dejó de tocar en vivo, pero que sigue vigente a través de este proyecto impulsado por todo el grupo?

Me gusta mucho conectar con los seguidores, viajar y conocer lugares todavía. Pero extraño mucho a mis amigos en la carretera. Extraño salir de gira con las otras bandas, saludar a todos y pasar el rato. Ya han pasado dos años y desearía poder seguir tocando.

Pero sigues tocando con The Aquabats y también con Goldfinger

Sí, estoy disponible para contrataciones. Así que cuando alguien está enfermo o tiene una cirugía, me llaman para ir a tocar y cubrir a quien haga falta. Con The Aquabats fue muy divertido porque pude ver a las otras bandas en la gira y saludarlas. Con Goldfinger también, me invitaron a subir y tocar algunas canciones. Es muy divertido. Y cuando hago eso, siento que desearía volver a tocar y estar en una gira completa.

No sé si los chicos de Goldfinger te contaron, pero en el primer Warped Tour aquí en la Ciudad de México tocaron Linoleum y la gente se volvió loca. Me encanta ver que esa pasión y el amor por NOFX siguen ahí.

Es genial que los fans sigan ahí. Tenía muchas ganas de ir a tocar a ese concierto en la Ciudad de México con Goldfinger, pero no se pudo. Cuando vi los videos de ese show pensé: “Ojalá hubiera estado ahí en el Warped Tour tocando al menos con una de las bandas para subir al escenario”. No sé si recuerdas el Festival Corona (en 2006).

Sí, el escenario colapsó.

El público estaba muy loco ahí. El escenario empezó a desarmarse y alguien de seguridad nos dijo: “Tienen que bajar del escenario, porque esto se va a caer”.

Sí, nosotros saltamos las rejas para entrar al concierto. Fue un caos, pero es un milagro que podamos estar platicando hoy porque yo estuve ahí y fue aterrador, aunque al mismo tiempo muy emocionante verlos en ese festival.

Esos fueron los buenos tiempos definitivamente.

El Hefe estará mañana en CDMX para presentar dos funciones del documental. Destiny Recordings

Eres el productor de esta película y NOFX siempre ha sido un libro abierto. Despedirse de esta manera honra a esa familia disfuncional, pero funcional, que construyeron hasta el final, pues cuentan la historia real sobre ti, Eric y Mike. ¿Cómo empezaste a dirigir o armar este filme para ponerle punto final a esta historia y ser honestos con sus seguidores?

Es importante mostrarles a los fans la verdad y ser honestos sobre lo que pasa detrás de cámaras, porque han estado con nosotros durante muchos años. No podíamos simplemente decir: “Ya no vamos a salir de gira”, y dejarlos preguntándose qué pasó. Pensé que era importante enseñar todo lo que ocurría tras bambalinas. Siento que toda la comunidad del punk rock es como una gran familia en todo el mundo. Así que pensé en mostrarlo todo para que supieran qué estaba sucediendo. En realidad fue Mike quien quiso dejar de tocar. Depende de él. Espero que algún día se aburra y cambie de opinión. Si los fans logran convencerlo de volver a tocar, quizá sea posible.

El Hefe confía en que un día Fat Mike se aburrirá y los llamará. Destiny Recordings

¿Hay algo que quisieras contar aquí o algo que se haya quedado fuera por algún código no escrito, secretos que evitaron hacer públicos y que guardas para ti?

Es complicado mantenerse juntos tantos años; la mayoría de los grupos no sobreviven más de cuatro o cinco años, y nosotros llegamos muy lejos juntos. Todos tienen sus altibajos, pero estoy agradecido de que la carrera durara tanto. También agradezco poder seguir grabando con Mike y

Smelly, salir de gira para hacer sesiones de preguntas y respuestas y saludar a la gente. Nunca antes habíamos hecho convivencias en todas partes; hicimos lo de los pases VIP para entrar al backstage, pero fue algo pequeño y en una sola gira.

Vi algunas escenas donde integrantes de Bad Religion, The Offspring y Pennywise dicen que eran una banda terrible y que la voz de Mike es espantosa, algo que ha sido parte del lenguaje del grupo durante cuatro décadas.

Todos saben que la voz de Mike es muy particular y que no es un gran cantante, pero creo que eso es lo que nos define. Escuchas su voz y sabes que es NOFX. Cuando entré a la banda, yo tenía formación musical en coros, cantaba música clásica y estudié música en la universidad. Eso fue lo que aporté. Empecé a trabajar con él en el EP The Longest Line, que fue el primero, y pensé: “Vaya, este tipo no sabe cantar”. Pasamos mucho tiempo intentando que afinara. La canción The Longest Line nos tomó más de ocho horas y dos días enteros trabajando en su voz, corrigiéndolo cuando se subía o se bajaba de tono. Al final lo logramos y sonó bastante bien, como si supiera cantar.

Te tocó la misión más difícil en la banda.

Sí, y afinar las guitarras también fue un gran tema cuando llegué. Su bajo estaba totalmente desquintado y el brazo estaba doblado. Como yo sabía arreglar todo eso, tomé su bajo, enderecé el mástil, ajusté la entonación de las guitarras y afiné todo para grabar ese EP. Además, la forma de componer de Mike ya era muy avanzada en temas como The Death of John Smith. Los riffs eran tan complejos que me costó trabajo tocarlos. Tuve que aprender el rasgueo del punk rock, algo a lo que no estaba acostumbrado y que Mike me tuvo que enseñar. Juntamos nuestras habilidades y la química entre los cuatro hizo que la banda fuera lo que es. Prácticamente logramos incluir a todos nuestros amigos en el documental; grabamos a todos los que conocíamos.

Como actor y productor, ¿te encargaste de construir el lenguaje visual de este documental o cómo trabajaron para lograrlo?

Todo se hizo bajo la filosofía de hazlo tú mismo. Simplemente grabamos todo. Las cámaras nos seguían a todas partes en el backstage, de forma muy parecida a como hicimos Ten Years of Fuckin’ Up. Luego, en la edición, se fue armando pieza por pieza. Encontramos material antiguo en VHS en el garaje de alguien y también fotos viejas que desenterramos. Todo eso ayudó a contar la historia desde el inicio, cómo se formó el grupo y cómo dejó de girar. En cuanto a mi faceta como actor, esto es la realidad, es un documental, así que no hay actuación; somos nosotros mismos. Actuar es otro mundo al que me dedico ahora. Acabo de participar en una película de terror que se estrenó ayer en los cines AMC de Estados Unidos llamada Dead of Night, con Dermot Mulroney y Jake Busey. También hice otra película con Vince Vaughn y Al Pacino que aún no se estrena, pero tengo muchas ganas de que salga porque interpreto al bajista de la banda en la que Vince es el cantante, y toda la historia ocurre en Las Vegas.

Me hiciste recordar aquella escena de la serie Hacks, grabando con Jean Smart una canción de regional mexicano.

Te diré que fue muy divertido. Audicioné para ese papel y tuve suerte de quedarme con él, porque buscaban a un músico profesional que también pudiera actuar. Llegué al set y empecé a trabajar con Jean Smart sin darme cuenta de lo famosa que era. Fui a casa, empecé a ver la serie Hacks, me enganché y vi desde la primera hasta la cuarta temporada. Después hice mis escenas con ella y más tarde la vi en televisión ganando los Globos de Oro y los Critics Choice Awards. Fue increíble, y en el set ella era muy amable y sencilla. Para interpretar a ese cantante tejano tuve que aprenderme la canción en casa y practicar mi canto en español. Cuando conocí a los músicos en el foro, eran profesionales de verdad. Me recordó mucho a la música que escuchaba de niño, porque mi madre ponía ese mismo estilo en la casa, así que ya tenía el sentimiento para interpretarla.

Entonces, ¿tu madre escuchaba a Selena o algo parecido?

Sí, mi madre ponía mucha música tejana y mexicana en casa.

Deberías animarte a grabar una canción mexicana.

Sí, sería muy divertido grabar un tema completo en español respaldado por una banda de música tejana.

Para cerrar, creo que lo más punk que hicieron fue decir “al diablo con el streaming” y ofrecer esta experiencia en salas de cine, donde nuestra comunidad puede reunirse como en los conciertos. El estreno será este jueves en la Ciudad de México. ¿Qué decisiones los llevaron a apostar por los cines?

Mantuvimos la misma ética que siempre tuvo la banda: hacer las cosas a nuestra manera y por nuestra cuenta. Empezamos a proyectarla en cines y a hacer sesiones de preguntas y respuestas con la cadena Alamo Drafthouse. Luego nos expandimos buscando cómo llevarla a Europa y a Latinoamérica. Viajar y convivir con el público es mantener viva nuestra propia comunidad punk. Esta película es para nuestros seguidores, no para el público general ni para las plataformas de streaming. Cuando la ves, notas que es demasiado cruda y extrema. No creo que ninguna cadena o plataforma la transmitiera porque muestra el consumo de drogas de Mike y todas las locuras que pasaban. Lo muestra absolutamente todo.

Fat Mike ha promovido la película en EU. Destiny Recordings

Por eso creo que llevarla a los cines, hacer convivencias, tomarse fotos y firmar autógrafos es la mejor manera de hacerlo. Que todos vengan, traigan sus discos viejos, sus camisetas o hasta sus guitarras para que se las firme, y pasemos un buen rato tomando unas cervezas.