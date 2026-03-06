“Hago mucha terapia”: Cazzu confiesa cómo enfrenta polémicas tras su ruptura con Nodal

La cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, habló sobre cómo enfrenta las polémicas que han rodeado su vida personal desde su separación del cantante mexicano Christian Nodal en 2024.

En una entrevista concedida a la periodista Tanya Charry, colaboradora del programa 'El gordo y la flaca', la artista reflexionó sobre las críticas en redes sociales, su proceso emocional y la forma en que ha buscado mantener equilibrio en medio de la exposición mediática.

La cantante habló sobre las polémicas tras su ruptura con Christian Nodal. (Foto: Mezcal Entertainment)

La separación de Cazzu y Christian Nodal

El vínculo entre Cazzu y Christian Nodal comenzó en 2022 y se convirtió en uno de los romances más comentados dentro de la música latina. Durante su relación nació su hija Inti, quien actualmente tiene dos años. La ruptura de la pareja fue confirmada públicamente el 23 de mayo de 2024.

Poco después del anuncio, la vida sentimental de Nodal volvió a ser tema mediático cuando el cantante confirmó su relación con Ángela Aguilar el 10 de junio de ese mismo año. La noticia generó una ola de comentarios en redes sociales y medios de entretenimiento.

Las polémicas que rodearon la separación incluyeron rumores de infidelidad y discusiones sobre la crianza y manutención de la hija que comparten. Estos temas han sido recurrentes en el debate público que involucra a ambos artistas.

La situación volvió a cobrar relevancia recientemente tras el estreno de la canción “Rosita”, interpretada por Jhayco, Tainy y Rauw Alejandro, cuya letra menciona la frase: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, lo que volvió a colocar el tema en la conversación mediática.

El cantante compartió varios mensajes en los que aseguró que no puede ver a su hija Especial

Cazzu explica cómo enfrenta las críticas

Durante la entrevista con Tanya Charry, Cazzu abordó directamente las controversias que la rodean y explicó que las considera parte de las consecuencias de la exposición pública. La artista afirmó que situaciones similares ocurren con muchas personas, aunque en su caso se amplifican por su fama internacional.

La cantante también reveló que uno de los recursos que utiliza para mantener estabilidad emocional es la terapia. “Yo primero que hago mucha terapia, tengo de todo tipo”, expresó al referirse a su forma de procesar las críticas y la presión mediática.

En el mismo contexto, reflexionó sobre la percepción que se genera cuando una figura pública atraviesa polémicas.

. “A veces hay momentos donde uno piensa que todo se está tratando de uno ahí afuera (...) Algún que otro lío puede ser grande, mediano, más o menos, pero pasado mañana es otro. Y es otra cosa, es el mundo en el que estamos”, expresó.

La artista agregó que intenta cuestionar esa idea para mantener perspectiva. “Siento que esa es la idea que más hay que amasar y ablandar, que es que el mundo no gira alrededor mío y que no todo se trata de mí ahí afuera”, señaló.

Cazzu aseguró que la terapia ha sido clave para su estabilidad emocional.

La maternidad como centro de su vida

En la entrevista también habló sobre su vida cotidiana como madre de Inti. Cazzu explicó que su hija se ha convertido en el eje de su entorno personal y en una fuente constante de estabilidad emocional.

La artista relató que la niña crece rodeada de diferentes expresiones artísticas gracias a su círculo cercano.

“Tengo amigas DJ, amigas bailarinas, amigas de todo tipo de arte. Entonces, ella va explorando esos mundos. Cada persona que nos quiere trae ese mundo y nos comparte. Y la verdad que ella vive muy feliz en este entorno”, relató .

Cazzu también explicó que intenta equilibrar su carrera con la maternidad, procurando pasar la mayor cantidad de tiempo posible con su hija incluso durante sus compromisos profesionales.

La artista enfatizó que, aunque ha tenido que ausentarse de casa por trabajo, siempre prioriza compartir tiempo de calidad con su hija y que Inti es libre de elegir si la acompaña en sus viajes o prefiere quedarse con la familia en Argentina.

La artista también habló sobre su vida como madre de Inti. Foto: IG

El impacto de la crítica y su postura como artista

La cantante argentina también reflexionó sobre la presión que implican las opiniones externas, especialmente en redes sociales. En la conversación afirmó que una de sus prioridades es aprender a separar las críticas de su proceso creativo.

“La primera voz que trato de apagar es la de la crítica, la del afuera, la de Internet”, declaró al explicar cómo intenta mantener claridad frente al ruido mediático.

Cazzu añadió que tampoco busca la aprobación universal del público. “Yo no estoy en el mundo del arte para brindar perfección”, expresó al referirse a su relación con la industria musical.

También subrayó que acepta que no todas las personas coincidan con su música o su discurso.

“Soy muy orgullosa del público que no esté de acuerdo conmigo. Yo no quiero que todo el mundo me ame. No es real”, señaló .

Al referirse a su momento actual, la artista describió una etapa de estabilidad personal pese a los conflictos mediáticos. “Algunas cosas salen bien, algunas no tanto. Pero cómo me siento, me siento bien, me siento preparada”, afirmó.

Al cierre de la entrevista, Cazzu subrayó que, a pesar de las polémicas, encuentra paz en su hogar con Inti y en el compañerismo de sus amigas. “La paz que puedo tener en casa, que la puedo tener acá también, la paz que siento en este momento”.