“Somos más los buenos que los malos”; mañana se estrena la película Venganza

La comedia es uno de los géneros más explorados en el entretenimiento de nuestro país; sin embargo, en fechas recientes han saltado producciones que dejan en claro que en México se pueden lograr grandes proyectos, como Venganza.

Esta cinta de acción, ambientada en el mundo militar, es dirigida por Rodrigo Valdés y protagonizada por Omar Chaparro y Alejandro Speitzer.

Cuando pudimos dimensionar el tipo de película que pretendían producir nuestros amigos y dirigir nuestro loco director, Rodrigo, hubo un compromiso muy grande. Sabíamos que se trataba de un proyecto muy ambicioso, nos aventuramos y nos entregamos en mente, cuerpo y espíritu”, comentó a este diario Omar Chaparro.

Venganza, que se estrena en mil pantallas de todo el país mañana, se centra en la unidad de élite del ejército Mexicano, los GAFE (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales). A ella pertenece el alto mando Carlos Estrada (Chaparro), quien tras capturar a un capo pesado le declara la guerra a los hombres que se corrompieron. Eso genera enojo en cúpulas del poder que van tras Estrada, atacándolo en donde más le duele: su mujer.

Omar Chaparro es uno de los protagonistas de la película Venganza.

México es un país resiliente, con demasiadas cualidades, y esta película es dedicada a los mexicanos que sí arriesgan la vida, que son más los buenos que los malos. Habla de esos héroes, de los que queremos hacer grandes cosas. Aunque parezca algo de Hollywood por lo bien hecho que está, no requiere subtítulos; está hablada en español y hecha por mexicanos”, aseguró Chaparro.

Ficción, no realidad

Venganza se estrena a pocos días de que grupos militares abatieron al narcotraficante Nemesio Rubén Oseguera Cervantes El Mencho, y curiosamente la trama detona a partir de la captura de un peligroso capo.

Ante la coincidencia, los involucrados fijaron su postura.

No queremos que impacte la realidad con la fantasía de nuestra película. Es una ficción y nos tomamos la libertad de hacerla para que la gente venga a entretenerse y pasársela bien, porque al final es una película de acción”, expresó Pablo Cruz, productor del filme.

La actriz Natalia Solián, quien interpreta a Lola, una integrante de los GAFE, compartió:

Alejandro Speitzer, actor.

México viene cocinando esta situación desde hace décadas. Sinaloa y Guanajuato han sido estados muy golpeados. La ficción pasa a cumplir una función vital, reflexiva y de análisis; no hay mejor manera de llegar a esas conclusiones que con el entretenimiento”.

El elenco, en el que también figuran Speitzer, Luis Alberti y Paola Núñez, resaltó la calidad de la producción. Alberti, a quien se le vio en la exitosa Contraataque, habló del “nuevo cine de acción mexicano”.

Asimismo, relataron las extenuantes secuencias físicas. Chaparro contó que se lastimó la rodilla e hirió accidentalmente el ojo de un doble de acción, mientras que las actrices terminaron con moretones por los combates.

*mcam