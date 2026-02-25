¡Bajofondo, a la David Bowie! pintó su aldea de OHM

Tras una pausa creativa, el colectivo rioplatense liderado por Gustavo Santaolalla y Juan Campodónico vuelve a la escena musical con un nuevo álbum que rinde homenaje a la electrónica, redescubre sonidos vintage bajo una estética retrofuturista y reafirma un sonido que ellos mismos ayudaron a inventar.

En entrevista con Excélsior, Santaolalla y Campodónico confesaron estar conscientes de haber marcado la pauta en la búsqueda de identidad dentro de la música global, decidiendo que era momento de volver a juntarse y ratificar su filosofía de vida.

Está relacionado directamente con ese dicho tan antiguo que es ‘pinta tu aldea y pintarás el mundo’”, afirmó Gustavo.

Marcamos una idea de hacer una música muy de tendencia pero que tenga raíces, que conecte con el lugar de donde es uno, con la historia de uno y con una conexión más profunda”, añadió Campodónico, recordando que, aunque nacieron bajo la etiqueta del tango electrónico, hoy su música tiene una entidad que trasciende géneros.

Gustavo Santaolalla, músico y compositor argentino.

OHM, una paradoja sonora

El lanzamiento de OHM se presenta como una paradoja sonora: un disco concebido como un ejercicio creativo que va de la creación de canciones por computadora con los plugins más innovadores del mercado, pero que finalmente encontró su esencia al ser grabado con el corazón de la tecnología análoga de los años 70.

Empezamos a traducir toda esa cosa más digital que traíamos de la programación a sonidos muy orgánicos y por eso tiene esta cosa un poco retrofuturista el sonido del disco, porque tiene sonidos de la electrónica de los 70, de los 80, de los 60, inclusive, pero al mismo tiempo un montón de conceptos que son más nuevos que tienen que ver con el ‘bajofondismo’, nuestro lenguaje”, explicó Juan.

Gustavo complementó esta visión con el significado del título: OHM, más allá del mantra espiritual, es la unidad de resistencia eléctrica. “El futuro es el de antes”, refirió Santaolalla, asociando el disco con el fin de una era y el inicio de una humanidad transformada por la tecnología.

Se fue el sol, una colaboración con Cristian Castro

Uno de los pilares de este lanzamiento es Se fue el sol, tema en colaboración con Cristian Castro que ha dejado una marca profunda en la banda.

La elección del Gallito Feliz no fue fortuita; el grupo siempre admiró su capacidad interpretativa y su compleja personalidad musical.

Él realmente calzó la canción de manera perfecta, la canción daba para que él pudiera lucir y mostrar todas sus armas interpretativas”, comentó Gustavo, comparando el impacto de esta unión con lo que en su momento fue colaborar con Gustavo Cerati en El mareo.

Por otra parte, el video oficial llega cargado de una estética ochentera que alude inevitablemente a David Bowie.

Este visual no busca sólo la nostalgia; trata de recontextualizar elementos del pasado para hacer un comentario sobre la realidad contemporánea.

Ves a Cristian Castro con este look a lo Bowie, no estás viendo a Bowie... toda esa lectura juega con esas referencias al pasado, pero está siendo un comentario muy actual”, señaló Campodónico.

Para Gustavo Santaolalla, alternar entre el minimalismo narrativo de las bandas sonoras de cine y la maquinaria expansiva de Bajofondo no es una contradicción, sino una necesidad vital.

Es un ejercicio normal para no estar haciendo o jugando en la misma cancha”, explicó. Con su característico ingenio, definió su proceso como una “esquizofrenia” saludable: “Tengo un apetito voraz por la vida... Yo puedo estar trabajando con Juan en OHM y después al otro día puedo estar trabajando en una película y eso enriquece cada uno de los proyectos”, mencionó.

La experiencia de este nuevo álbum no termina aquí. Gustavo y Juan revelaron que vendrá una expansión del concepto. En octubre se integrarán cuatro temas inéditos, incluyendo dos colaboraciones de alto perfil, que darán forma a la versión deluxe de OHM, completando el rompecabezas sonoro de una banda que, a pesar de mirar hacia atrás para rescatar sonidos, sigue siendo profundamente contemporánea.

Colaboraciones de Bajofondo

El grupo ha invitado a otros amigos para ser parte de su movimiento.

Ryōta Komatsu – Pa’ Bailar

Julieta Venegas – Pa’ Bailar (Siempre Quiero Más)

Gustavo Cerati – El Mareo

La Mala Rodríguez – El Andén

Elvis Costello – Fairly Right

Nelly Furtado – Baldosas mojadas

Natalia Oreiro – Listo pa’ bailar / Будем танцевать

YSY A – Sonido Nativo del Río.

*mcam