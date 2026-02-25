Daphne Michelle, encantadora bolerista

El foro Bajo Circuito se transformó en el escenario de un auténtico cuento de hadas contemporáneo.

Daphne Michelle, la joven compositora de 24 años originaria de McAllen, Texas, hizo su debut oficial en la Ciudad de México con un show que hizo honor a su nombre: Boleros Encantados.

Poco después de las 21:00 horas, Daphne apareció sobre el escenario con el aura de una princesa de cuento, lista para guiar al público por un viaje sonoro a través del romance. La velada comenzó con la calidez de un público ansioso por cantar. Temas como Quiéreme despacito, ¿Para qué? y ¿A quién le debo? encendieron de inmediato la emoción de los asistentes, quienes unieron sus voces a la de la intérprete.

La noche no estuvo exenta de complicidad y sorpresas. Como parte de esta nueva ola del bolero que toma fuerza en México, el dueto Escarlata, conformado por las cantautoras Dahiu Rosenblatt (Uruguay) y Lulú Mena (México), subió al escenario para acompañar a Daphne en una emotiva interpretación de Te volví a soñar. Más tarde, Sebastián Romero se unió a la celebración para presentar, por primera vez en vivo, un tema inédito que dejó al público expectante.

Uno de los momentos más coreados fue la interpretación de Piel canela, el clásico icónico que, en la dulce voz de Daphne, cobró una vida nueva y vibrante.

Su pareja Daniel Zepeda, integrante del grupo Daniel, Me Estás Matando, la acompañó en la batería.

El punto más íntimo de la noche llegó con Acércate, una canción nacida del amor, compuesta junto a su pareja Daniel Zepeda (integrante de Daniel, Me Estás Matando). Tras la interpretación, Daniel, quien también la acompañó en la batería durante el show, pasó al frente para interpretar juntos ¿En qué momento?, sellando uno de los pasajes más apasionados y significativos de la velada al demostrarse su amor con un beso.

El ritmo subió cuando sonaron los acordes de Tú nunca lo sabrás, que en su parte final regaló parte de su versión en cumbia, dando paso a otro clásico, una de las canciones más icónicas de Sonia López junto a la Sonora Santanera: El ladrón.

El final de la presentación llegaría con su más reciente sencillo, Quiero estar en su lugar, que dejó al público con ganas de más y que se negaba a irse sin escuchar una pieza extra.

Daphne regresó al escenario para cerrar con broche de oro al cantar la versión completa en cumbia de Tú nunca lo sabrás, consolidándose como la favorita indiscutible de sus seguidores.

Este show dejó en claro que el debut de la cantante Daphne Michelle es sólo el inicio de una historia que apenas comienza a escribirse.

*mcam