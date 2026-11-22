Noah Schnapp, conocido por interpretar a Will Byers en Stranger Things, reveló que hizo una audición para dar vida a Haymitch Abernathy en Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, papel que finalmente obtuvo el actor Joseph Zada.

El actor de 22 años compartió una fotografía en la que aparece utilizando una peluca rubia, con la que mostró cómo habría lucido como el joven tributo del Distrito 12. Schnapp también aprovechó la publicación para bromear sobre el resultado de la selección del protagonista.

Noah Schnapp muestra cómo lucía en su audición para Haymitch

Noah Schnapp publicó la imagen en sus historias de Instagram durante el fin de semana de estreno de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, que llegó a los cines mexicanos el pasado 19 de noviembre.

«POV: mi audición para Haymitch», escribió el actor junto a varios emojis de risa. En la misma publicación etiquetó a Joseph Zada, quien interpreta al personaje en la película, y agregó: «Creo que eligieron bien esta vez».

La fotografía muestra al protagonista de Stranger Things con una peluca de cabello rubio despeinado, similar al aspecto que tiene Haymitch en la nueva producción. Sin embargo, Schnapp no compartió más detalles sobre el proceso de selección ni cuándo habría realizado la audición.

La revelación también se produce después del cierre de Stranger Things, serie de Netflix en la que Schnapp interpretó a Will Byers desde su primera temporada, estrenada en 2016.

Noah Schnapp mostró una foto personificando a Haymitch de Los Juegos del Hambre Captura de pantalla

¿Quién interpreta a Haymitch en Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha?

Joseph Zada, actor australiano de 20 años, fue elegido para interpretar a Haymitch Abernathy en la sexta película de Los juegos del hambre. El personaje apareció originalmente en las primeras cuatro entregas de la franquicia, donde fue interpretado por Woody Harrelson.

La nueva producción, dirigida por Francis Lawrence y basada en la novela de Suzanne Collins publicada en 2025, se desarrolla 24 años antes de la historia de Katniss Everdeen y muestra a Haymitch cuando tiene 16 años.

La trama sigue al joven durante los Juegos del Hambre número 50, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, una edición especial en la que el Capitolio obliga a cada distrito a enviar el doble de tributos a la arena.

Ciudad de Mexico 12 de noviembre de 2026fan event de los juegos del hambre donde estuvieron los actores McKenna Grace y Joseph Zada Foto Elizabeth Velazquez Elizabeth Velazquez

El reparto también incluye a Mckenna Grace como Maysilee Donner, Elle Fanning como Effie Trinket, Ralph Fiennes como el presidente Snow, Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee y Kieran Culkin como Caesar Flickerman.

Zada y Grace visitaron la Ciudad de México el pasado 12 de noviembre para presentar la película en Cinépolis Mitikah, donde convivieron con sus seguidores durante una alfombra morada que estuvo acompañada de una intensa lluvia.

bgpa