Mckenna Grace apareció de sorpresa en un cine de la CDMX; la joven estrella que da vida a Maysilee Donner en Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha entró a una sala en Perisur para sorprender a fanáticos antes de la función de la película.

La actriz de 20 años decidió armar las maletas de nuevo y aterrizar en territorio azteca sin previo aviso para regalarles a sus seguidores una velada que difícilmente olvidarán.

Acompañada únicamente por su equipo de seguridad y uno de sus mejores amigos, Mckenna dejó atrás el protocolo de las alfombras rojas para mezclarse con el público real.

Los videos del emotivo encuentro inundaron las redes sociales no solo debido a la asistencia, sino también porque apenas unos días antes, durante la premiere oficial en la capital, Grace ya había conquistado corazones al confesar su herencia familiar ligada a México.

Mckenna Grace en Amanecer en la cosecha Instagram @mckennagraceful

Mckenna Grace sorprende a fans mexicanos en función de Amanecer en la cosecha

En una situación totalmente inesperada, Mckenna Grace apareció sin previo aviso en una función de Amanecer en la cosecha en Plaza Perisur.

De acuerdo con lo compartido por la propia actriz a través de su cuenta oficial de Instagram, así como por uno de sus mejores amigos que la acompañó, los asistentes que tuvieron la fortuna de coincidir en horario vieron a la actriz presentarse en las instalaciones del cine justo en el arranque del fin de semana de estreno de la precuela de Los Juegos del Hambre.

Lejos de esconderse detrás de gafas oscuras o escabullirse por salidas de emergencia, la actriz que también dará vida a Daphne en la próxima serie de Scooby-Doo, se detuvo a saludar, conversar y posar junto a los fanáticos que acudieron a ver la sexta entrega cinematográfica de la franquicia.

La escena quedó inmortalizada en los clips virales grabados por los espectadores, pero también en las historias de Instagram y reel de uno de sus mejores amigos, quien viajó con ella para acompañarla en este momento tan especial de su carrera.

En una fotografía donde se ve a la actriz sonriente frente al cartel promocional de la cinta, su compañero escribió un mensaje cargado de orgullo en el que celebraba estar junto a su mejor amiga en la Ciudad de México durante el fin de semana de lanzamiento.

Entre las reacciones más comentadas en redes sociales, destacaron frases que bautizaron oficialmente a la actriz como parte de la familia mexicana, asegurando que, tras sus constantes muestras de afecto, McKenna Grace ya se ganó el título honorífico de "nuestra prima".

Mckenna Grace sorprende a fans en un cine de la CDMX Instagram @augustmaturo

Las raíces mexicanas de Mckenna Grace

En la premiere en México de Amanecer en la cosecha, Mckenna Grace ya había hablado sobre sus “raíces mexicanas”. Durante su paso por la alfombra roja junto a su coprotagonista Joseph Zada, la actriz abrió su corazón ante los medios y reveló que por sus venas corre sangre nacional.

En conversación con la prensa, Grace explicó que su bisabuela, a quien llama "Mima" o "Mema", emigró desde México hacia los Estados Unidos, dejando una huella cultural imborrable en su familia.

Además, la intérprete recordó con cariño que durante su infancia pasó temporadas en Laredo,Texas, ciudad fronteriza con Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo que le permitió crecer cerca de las tradiciones, los sabores y la calidez de la cultura mexicana.

Aunque esta visita promocional marcó la primera vez que pisaba formalmente la CDMX, el ambiente le resultó profundamente familiar. Si bien admitió que no puede sostener una conversación fluida en español, cantó un fragmento de "Pimpón", la melodía infantil sobre el muñeco de cartón que se lava la carita con agua y con jabón.

Con esta nueva aparición sorpresa en las salas comerciales, la actriz confirma que su conexión con el país va mucho más allá del deber contractual: ya se siente como en casa.