La carrera de Maya Hawke está, curiosamente, viviendo entre diferentes dimensiones.

No tiene mucho que dejó atrás a Robin en Hawkins (Stranger Things) y pronto llegó a Panem, la capital de Los Juegos del Hambre, para comenzar su carrera como habitante del Distrito 3 y mentora de varios prospectos de otras demarcaciones. En la precuela Amanecer en la Cosecha lo vamos a descubrir desde este fin de semana.

Siendo la hija de Ethan Hawke y Uma Thurman, Maya tiene una personalidad bastante excéntrica, pero sus ideales están bastante definidos. Su definición a la obra de Suzanne Collins dejá clara la educación que tuvo en casa y la conciencia que dicta su camino en la televisión, el cine y la música.

“Me enorgullece mucho formar parte del universo, porque la historia es antifascista y muy popular a la vez”, dijo a Jimmy Fallon en su Tonight Show. A sus 28 años está convencida de participar en proyectos ficticios o basados en la vida real que informen a las nuevas generaciones sobre los cambios sistémicos, la importancia de las movilizaciones y hasta de emitir un voto.

Hizo público en 2024 su preferencia hacia Kamala Harris, cuyo voto fue directo a la urna demócrata. Su padre ha criticado la gestión de Donald Trump, por ejemplo, al sugerir que su presidente mostró mucha ambición al derrocar a Nicolás Maduro en plena Venezuela. Aun con esta consciencia de clase viniendo de casa, Maya ha remado contra la etiqueta del nepotismo.

“Mi relación con papá y mamá es positiva y está muy por encima de lo que puedan criticarme, de hecho, me siento cómoda con no merecer el estilo de vida que tengo y aun así vivirlo”, dijo al Times, mostrando ya completa paz y resignación al continuo subrayado del privilegio que tiene en Hollywood.

Inspirada por J-Law

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha sigue la participación crucial de Haymitch Abernathy, de 16 años, en la edición 50 del Battle Royal de Panem, una edición después del triunfo de Wiress y 24 años antes de la participación de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence).

Maya sugiere que tener a J-Law involucrada fue importante por ser una inspiración en su carrera. De hecho, contó a Fallon que Die, My Darling fue una de sus películas favoritas del año, porque la vio justo en medio del rodaje de esta sexta adaptación de la saga literaria.

“Ahora soy pacifista, pero de niña era moralista. Wiress, en ese sentido, fue un impacto personal muy fuerte, porque la idea de que alguien tenga la fortaleza para proteger más sus principios que prolongar su vida es algo hermoso.

“Tuvo que guiar a los niños por el mismo camino que recorrió, algo doloroso y complicado, y con lo que no me identifico, pero tengo un hermano menor (Levon, de 24 años) y sentir la necesidad de protegerlo del dolor es una experiencia muy humana”, dijo Bustle.

La actriz pasó por una temporada de reconstrucción. AFP

Maya destacó el regreso de Francis Lawrence a la dirección de la saga para mantener el lenguaje emocional y mensaje político que el libro ostenta, y que el propio cineasta asimiló desde que estrenó En llamas (2013). Incluso entregó libertad total al elenco para mejorar y personalizar cada uno de los personajes que les correspondió interpretar.

Hawke, por ejemplo, se aferró a que Wiress tuviera a la mano un reloj mecánico que le recordara a su mentor, el genio de Beetee, un especialista en tecnología que ayudó a su discípula a descifrar la programación de trampas y pruebas dentro de los Juegos del Hambre. El característico Tic Tac que todos temen en la arena.

“Era una forma de homenajear el tic tac”, puntualizó.

Su experiencia en el rodaje fue única, pasó de la parte ideológica e interpretativa a la plena diversión. Teniendo que asumir el rol de mentora en la vida real, porque hubo muchos niños nuevos que se unieron al universo, fue algo fácil, sobre todo por recuperar su niña interior por varias semanas en las que trabajó en España y Alemania.

Íntima y enamorada

Su personalidad está implícita en la música. Admira a Taylor Swift por su talento en la composición, lo mismo a Eminem en el hip hop. Hay muchos nombres que ha mencionado en el universo pop, pero la intimidad del folk la sedujo desde hace muchos años, pasando por Conor Oberst en Bright Eyes hasta Jeff Tweedy en Wilco.

Hay mucha evidencia de sus influencias en Blush, su primer disco publicado en 2020, aunque su primer rola que pegó en el circuito alternativo fue Thérése, del su segundo álbum MOSS (2022). Chaos Angel (2024) representó una evolución importante al conceptualizar todo alrededor de un cupido que es enviado a flechar enamorados y en su lugar provoca un caos incontrolable.

Maya Hawke, hija de los famosos actores hollywoodenses Uma Thurman e Ethan Hawke, aparece junto a Joe Keery, caracterizado en su papel de Steve Harrington, como despachadores de la heladería Scooop Ahoy del nuevo Starcourt Mall, en Hawkins, Indiana.

Este año se sacudió bastantes inseguridades con Maitreya Corso, una colección de 13 rolas muy introspectivas dentro de la relación que sostiene con el también cantautor Christian Lee Hutson, el próximo telonero de Phoebe Bridgers en el concierto que dará en mayo de 2027 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

“No imaginaba este nivel de intimidad con alguien, habíamos salido dos veces antes de que finalmente funcionara, entonces siento que el disco terminó como una guía de renunciar a algo para dejar que el amor entre a tu vida. Creo que genera dolor y miedo mostrar tu verdadera personalidad a la gente, entonces si muestras una imagen falsa y te descubren en la mentira hay una sensación de traición”, explicó a Consequence.

El miedo que superó no sólo fue en el terreno personal, sino también personal, porque al terminar de grabar Stranger Things entró en depresión al sobrepensar su futuro. Creía que no volvería a tener un trabajo por miedo a que realmente fuera mala actriz. Entró, aparentemente, en una especie de síndrome del impostor.

Entonces entendió que la vida se trataba de recuperar instintos, amarse a sí misma y la confianza, entrando en terapia continua al grado de encontrar felicidad en las partes que tanto temía: se casó con Christian Lee Hutson en febrero de este año, dos meses después publicó Maitreya Corso (nombre inspirado en un personaje que construyó por medio un concepto budista sobre la compasión y el despertar, y el apellido del poeta Gregory Corso, un autor que clama la rebelión por medio del balance) y, por supuesto, estrenó Los Juegos del hambre: amanecer en la cosecha.