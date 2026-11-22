Britney Spears habría regresado a un estudio de grabación en Londres para trabajar en nuevas canciones, a pesar de que hace dos años aseguró que no volvería a la industria musical. La cantante estadounidense se encuentra en Reino Unido, donde presuntamente está experimentando con nuevos sonidos.

De acuerdo con el diario británico The Sun, la intérprete de Toxic alquiló un estudio privado durante su estancia en la capital inglesa, a la que llegó el pasado jueves. Aunque no existe un anuncio oficial sobre un nuevo disco, la información apunta a que Spears podría estar retomando la grabación de música.

Britney Spears regresa a Londres para grabar nueva música

El periódico británico informó que Britney Spears se instaló junto con su equipo en un hotel de cinco estrellas en el centro de Londres, desde donde ha estado trabajando en algunas canciones. Una fuente cercana declaró al medio que la artista estaba emocionada por regresar a Reino Unido, país del que conserva buenos recuerdos.

La propia cantante confirmó su presencia en Londres mediante un video publicado en Instagram, en el que intentó imitar el acento británico mientras comentaba el clima de la ciudad. Spears mencionó que llevaba mucho tiempo sin visitar la capital inglesa y también compartió imágenes de un recorrido por el West End.

En la descripción de una de sus publicaciones, Britney señaló que estaba trabajando en su línea de joyería, aunque no hizo referencia a las supuestas sesiones de grabación. Sus representantes tampoco respondieron a las solicitudes de comentarios de The Sun sobre la visita.

El viaje ocurre ocho años después de su última gira por Reino Unido, cuando presentó el espectáculo Piece of Me en 2018. Durante aquella serie de conciertos, Spears interpretó éxitos como Gimme More, Womanizer y ...Baby One More Time.

¿Por qué Britney Spears dijo que no volvería a la música?

Britney Spears anunció en enero de 2024 que no regresaría a la industria musical, después de que surgieran versiones sobre la preparación de un nuevo álbum. En una publicación de Instagram, la cantante desmintió que estuviera buscando compositores para trabajar en otro disco.

En aquel mensaje, Spears aseguró que prefería escribir canciones por diversión o para otros intérpretes. Incluso reveló que había compuesto más de 20 temas para otros artistas durante los dos años anteriores y que disfrutaba trabajar como compositora anónima.

La decisión llegó después de que la cantante recuperara el control de sus asuntos personales y financieros en noviembre de 2021, cuando un tribunal puso fin a la tutela legal bajo la que permaneció durante casi 14 años. Su padre, Jamie Spears, había ejercido durante buena parte de ese periodo el control sobre distintos aspectos de su vida y carrera.

El Museo Casa de Carranza, perteneciente al INAH, dedicará una sesión gratuita a Britney Spears este sábado 10 de octubre en la CDMX. IMDb

En enero de 2026, Britney también aseguró que no volvería a ofrecer conciertos en Estados Unidos por motivos personales que calificó como delicados. Sin embargo, mencionó la posibilidad de presentarse en Reino Unido y Australia junto con uno de sus hijos.

¿Cuándo fue la última vez que Britney Spears lanzó un álbum?

Britney Spears no publica un álbum de estudio con material nuevo desde Glory, lanzado en 2016, que incluyó canciones como Make Me... y Slumber Party. No obstante, la cantante ha participado en algunas colaboraciones musicales durante los últimos años.

En 2022 lanzó Hold Me Closer junto con Elton John, una canción que marcó su regreso a los lanzamientos musicales tras el fin de su tutela. Un año después colaboró con will.i.am en Mind Your Business, publicado en julio de 2023.

Además, el pasado 6 de noviembre se estrenó una edición especial de Britney, su tercer álbum de estudio, para celebrar su 25 aniversario. La nueva versión incluye 11 pistas adicionales, entre ellas cinco canciones que recibieron su primer lanzamiento oficial, como She'll Never Be Me, Am I a Sinner y When I Say So.