Kelly Piquet acompañó a Max Verstappen durante el Gran Premio de Las Vegas, donde el piloto de Red Bull se llevó la victoria. La modelo brasileña vio la carrera desde el garaje del equipo, donde también estuvo Jos Verstappen, padre del neerlandés. Después de la competencia, algunas imágenes de Kelly comenzaron a circular entre los aficionados de la Fórmula 1.

A lo largo de la temporada, la modelo estuvo presente en carreras como las de Miami, Mónaco y Singapur. En Las Vegas, su aparición dio pie a una conversación sobre un posible embarazo de Kelly Piquet.

IG: Kelly Piquet

¿Por qué comenzaron los rumores de embarazo de Kelly Piquet?

Durante el fin de semana en Las Vegas, Kelly Piquet lució atuendos que desataron algunos rumores. Usuarios compartieron imágenes de su atuendo y comenzaron a preguntarse si la modelo y Max Verstappen podrían estar esperando otro bebé. La conversación también llegó a Instagram, donde seguidores de la pareja retomaron las especulaciones.

Más tarde, circularon comentarios sobre una escena de la celebración por la victoria del piloto. Algunos aficionados interpretaron que Kelly había evitado beber vino y relacionaron ese momento con los rumores que ya se leían en redes.

El tema alcanzó a un público más amplio cuando Carlo Vanzini, comentarista de Sky Sports Italia, se refirió a la posibilidad de que la pareja tuviera otro hijo. Su comentario se escuchó el sábado durante la transmisión del Gran Premio de Las Vegas.

“También está Kelly Piquet; será como un segundo hijo para Max y Kelly (pronto)”, dijo Vanzini durante el Gran Premio de Las Vegas.

La frase llamó la atención porque el narrador habló de un segundo hijo en común para la modelo y el piloto. Hasta el momento, Kelly Piquet y Max Verstappen no han anunciado que estén esperando otro bebé.

IG: Kelly Piquet

Si la noticia se confirmara, sería la segunda vez que Kelly y Max esperan un bebé juntos. Para la modelo brasileña sería su tercer hijo, pues además de Lily, la hija que tiene con el neerlandés, es mamá de Penélope.

¿Cuántos hijos tienen Kelly Piquet y Max Verstappen?

Kelly Piquet y Max Verstappen están juntos desde 2020. En mayo de 2025 anunciaron en Instagram la llegada de su primera hija en común, a quien llamaron Lily. Desde entonces, han mantenido reservados varios detalles de su vida familiar y han procurado cuidar la privacidad de la pequeña en redes sociales.

Penélope, la hija mayor de Kelly, nació de su relación con Daniil Kvyat, expiloto de Fórmula 1. Ella y Lily viven con la pareja en Mónaco, donde Max y Kelly tienen su residencia.