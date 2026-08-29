Joe Russo revela la película de Marvel que debes ver antes de Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arrancó su campaña publicitaria como un reinicio fresco para las audiencias del Universo Cinematográfico de Marvel. Los ejecutivos del estudio plantearon originalmente una entrada libre de tareas previas para los nuevos espectadores. La estrategia inicial descartaba por completo los maratones kilométricos de la saga de los superhéroes.

La nueva apuesta cinematográfica prometía un punto de partida limpio para la fase actual del UCM. La productora vendió la idea de un relato independiente que no exigía revisar el catálogo completo de producciones anteriores. El público general esperaba entrar a las salas de cine y disfrutar el espectáculo visual sin preocuparse por la estricta continuidad narrativa.

El póster oficial de Avengers: Doomsday. Foto: Marvel Studios

Los directores Anthony y Joe Russo modificaron la hoja de ruta radicalmente durante las últimas semanas de promoción. Los cineastas consideran totalmente indispensable repasar un capítulo muy específico de la franquicia antes de gozar la nueva aventura. El director Joe Russo platicó en exclusiva con el portal Fandango y soltó una declaración contundente para los fanáticos.

El realizador estadounidense aseguró que los espectadores necesitan una total familiaridad con una de las producciones más exitosas de la marca. Desde el histórico debut del equipo original en 2012, Marvel Studios estrenó cuatro largometrajes principales bajo esta millonaria alineación. Solo uno de estos títulos guarda la clave absoluta para descifrar el próximo gran conflicto multiversal en la pantalla grande.

La conexión secreta en el Universo Cinematográfico de Marvel

La obra que los fanáticos deben mirar obligatoriamente en la pantalla grande lleva por nombre Vengadores Endgame: Encore. El director detalló que existe una progresión natural e innegable desde aquel épico evento cósmico de 2019 hasta la oscura historia de Doomsday. La narrativa abarca también el desarrollo orgánico de todas las tramas secundarias que el estudio construyó durante los años posteriores.

Joe Russo recomendó fervientemente regresar a las butacas tradicionales por dos razones principales para la audiencia. La primera radica en la diversión garantizada de revivir el mayor fenómeno de la cultura pop reciente junto a otros fans. La segunda justifica que los espectadores necesitan comprender la raíz exacta del nuevo y destructivo arco argumental.

Avengers Engame Encore tendrá material inédito. Foto: Marvel Studios

Los seguidores más apasionados no pueden conformarse con la versión casera tradicional que rompió la taquilla mundial años atrás. Marvel exige mirar la nueva edición preparada minuciosamente para este cierre de año. Esta decisión comercial y creativa representa un movimiento audaz para reavivar la llama de la nostalgia entre los consumidores asiduos de la compañía.

Nuevas escenas y fechas de estreno para México

La gigantesca casa productora facilitará esta tarea monumental con un regreso triunfal a la cartelera mundial el próximo 25 de septiembre. La flamante versión bautizada como Encore presume una remasterización completa y absoluta de imagen y sonido. El atractivo principal para pagar el boleto recae en cuatro minutos de metraje adicional totalmente inédito.

Avengers: Doomsday llegará a los cines el17 de diciembre Foto: captura YouTube Marvel Latinoamérica Oficial

Los propios hermanos Russo dirigieron personalmente estas misteriosas secuencias exclusivas para el inminente reestreno en cines. Este valioso material extra funcionará como el puente definitivo para conectar las tragedias del pasado con la nueva amenaza en turno. Los fieles seguidores encontrarán ahí las pistas exactas para anticipar el nivel de caos venidero en la trama.

Las piezas del intrincado rompecabezas cobrarán absoluto sentido cuando Avengers: Doomsday llegue oficialmente a las salas de cine en México el 17 de diciembre. Los admiradores del cine de superhéroes cuentan con tiempo suficiente para prepararse y asegurar sus entradas anticipadas. La enorme expectativa crece rápidamente mientras la cuenta regresiva marca los días para el magno evento fílmico del año.