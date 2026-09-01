Así será el último adiós al rey Harald V: los detalles del histórico funeral de Estado y sus invitados

Noruega se prepara para despedir definitivamente a Harald V, el monarca que durante 35 años encarnó una Corona cercana, moderna y profundamente vinculada con su pueblo. Tras su fallecimiento el pasado 28 de agosto, a los 89 años, ahora la atención está puesta en el funeral de Estado.

Noruega se despide del rey Harald V

El próximo 9 de septiembre, se realizará la ceremonia que reunirá a la familia real noruega, representantes de otras monarquías y destacadas autoridades internacionales. Aunque el último adiós ya comenzó varios días antes.

Haakon VIII, la reina Sonia, Ingrid Alexandra y los principales miembros de la Familia Real participarán en la despedida del histórico monarca. Reuters

Este martes 1 de septiembre, el féretro de Harald permanecerá expuesto en la capilla del Palacio Real de Oslo para que los ciudadanos puedan acercarse a presentar sus respetos. La apertura al público se prolongará hasta el 8 de septiembre, permitiendo que miles de noruegos despidan al soberano.

El traslado hasta la capilla ya dejó una de las imágenes más comentadas de estos días. Haakon VIII, Ingrid Alexandra, Sverre Magnus y Marta Luisa, además de las hijas de esta última, participaron en la procesión que llevó el féretro por el Palacio Real.

También estuvo Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit, quien no pertenece oficialmente a la Casa Real y actualmente cumple arresto domiciliario mientras recurre su condena. La reina Sonia, viuda de Harald, y Mette-Marit acompañaron posteriormente la comitiva.

El funeral de Harald V marcará el final de una era de 35 años y el comienzo definitivo del reinado de su hijo, Haakon VIII. Reuters

¿Cuándo y dónde será el funeral del rey Harald V?

La ceremonia principal se realizará el miércoles 9 de septiembre a las 13:00 horas en la Catedral de Oslo, el mismo templo donde fue despedido el padre de Harald, Olav V, en 1991.

Antes del funeral religioso se celebrará una ceremonia privada en el Palacio Real para los familiares más cercanos. Después, el féretro será trasladado en procesión hasta la catedral.

Miles de noruegos podrán rendir homenaje a Harald V antes del funeral de Estado previsto para el próximo 9 de septiembre. Reuters

Desde la fortaleza de Akershus se escuchará una salva de 21 disparos, uno de los elementos protocolarios que marcarán la jornada.

A la hora de comenzar el funeral, todo el país guardará un minuto de silencio. La ceremonia estará encabezada por Olav Fykse Tveit, obispo presidente de la Iglesia de Noruega, y contará con miembros de la familia real y representantes de instituciones noruegas.

Tras el servicio religioso, el féretro será llevado hasta la fortaleza de Akershus en una procesión mucho más reducida. Allí tendrá lugar un último acto privado antes del entierro en el Mausoleo Real.

El funeral estará marcado por una gran procesión, honores militares y una ceremonia cargada de simbolismo en Oslo. Reuters

¿Quiénes asistirán al funeral de Harald V?

El funeral reunirá a numerosas casas reales. Entre los primeros invitados que han confirmado su asistencia se encuentran Federico X y Mary de Dinamarca, así como Felipe y Matilde de Bélgica.

Los reyes Federico y Mary de Dinamarca estarán entre los miembros de la realeza europea que viajarán a Oslo para despedir a Harald V. IG

También está prevista la presencia de Guillermo y Máxima de los Países Bajos, acompañados por la princesa Beatriz y la princesa heredera Amalia. Japón estará representado por los príncipes herederos Akishino y Kiko.

La lista definitiva de invitados todavía puede ampliarse, mientras Noruega prepara un importante dispositivo de seguridad para recibir a las delegaciones internacionales y autoridades que viajarán a Oslo.

¿Dónde será sepultado el rey Harald V de Noruega?

Después de la ceremonia, Harald será sepultado en la cripta del Mausoleo Real de la fortaleza de Akershus, donde descansará junto a sus padres, Olav V y la princesa Marta, y sus abuelos, Haakon VII y Maud.

La Catedral de Oslo volverá a ser escenario de un histórico funeral real, como ocurrió en 1991 con la despedida de Olav V. Reuters

El protocolo tendrá un último momento simbólico: después del entierro se realizarán nuevos honores desde Akershus y las banderas, que permanecerán a media asta durante el duelo, luego volverán a izarse completamente.

De regreso en el Palacio Real, Haakon VIII y su familia saludarán desde el balcón antes de ofrecer una recepción a familiares, autoridades noruegas e invitados extranjeros.