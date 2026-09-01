Xolo Maridueña confirma su regreso como Blue Beetle al DCU de James Gunn

El actor estadounidense Xolo Maridueña confirmó su regreso como Jaime Reyes al nuevo universo cinematográfico de DC. El intérprete retomará el traje de Blue Beetle bajo la dirección creativa de James Gunn y Peter Safran. La participación del superhéroe latino ocurrirá en la cinta 'Superman: Man of Tomorrow', programada para julio de 2027.

El fin del anterior régimen de DC generó dudas sobre el futuro del personaje tras su debut en la pantalla grande durante 2023. El panorama cambió hace unas semanas cuando los directivos anunciaron la integración del joven héroe a la secuela de Superman. Esta decisión aseguró la continuidad del protagonista dentro de la renovada franquicia.

Xolo Maridueña sosteniendo el escarabajo. Foto: Warner Bros

La incorporación de este héroe marca un hito en la reestructuración del universo de ficción. El director y copresidente a cargo del proyecto prometió respetar la esencia del personaje original. Los fanáticos celebraron la noticia a través de redes sociales tras meses de especulaciones sobre el elenco definitivo.

La confirmación sorprendió al público y al propio actor de Los Ángeles. Durante una reciente entrevista para la revista Variety, el artista compartió pormenores sobre el momento exacto en que recibió el aviso. El histrión relató la experiencia con entusiasmo y agradeció la oportunidad de continuar con el legado del icónico personaje.

La llamada desde Japón

El protagonista relató que descubrió la noticia durante un viaje por territorio asiático. "Estaba en Japón con mis amigos; nadie sabía nada", detalló el actor. En medio de la convivencia, su teléfono sonó con una llamada directa del líder de DC Studios.

Maridueña comparó el momento con recibir una alerta del famoso 'Bati-teléfono'. El joven salió de la habitación para atender la línea en privado. Tras finalizar la conversación, regresó con su grupo y compartió la primicia bajo estricta confidencialidad. "Estamos de vuelta", susurró a sus acompañantes en aquel instante.

Blue Beetle volverá al cine, ahora junto a Superman. Foto: Warner Bros

El intérprete expresó un profundo agradecimiento por asegurar un espacio en esta nueva etapa del estudio. Reconoció la inestabilidad de la industria del entretenimiento y la falta de garantías en Hollywood. "Las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos, sé que no siempre se trata de un sistema basado en el mérito", reflexionó.

A pesar de las circunstancias volátiles del medio, el artista valoró el respaldo de los ejecutivos. Atribuyó su permanencia a la confianza del equipo directivo para rescatar su rol. El actor comparó este sorpresivo retorno con una salvación al puro estilo de Indiana Jones.

De los superhéroes a la magia

Más allá del mundo de los cómics, el talento consolida su carrera con proyectos de alto perfil. El actor forma parte del elenco principal de 'Prácticamente magia 2', cinta que llega a los cines el próximo 11 de septiembre. En esta producción comparte créditos con figuras consagradas como Sandra Bullock y Nicole Kidman.

La experiencia de trabajar junto a dos leyendas de la actuación marcó profundamente al joven talento. Describió el primer día de grabación como un momento irreal al observar a actrices que admiró durante toda su vida. Destacó la energía increíble que ambas estrellas proyectaron en el set de filmación.

Xolo Maridueña recibió la llamada de su incorporación al DCU. Foto: Warner Bros

El artista aprovechó la oportunidad para absorber el conocimiento de sus compañeras de reparto. Durante las noches, documentó en su diario personal todas las lecciones aprendidas en el foro. Calificó cada consejo y observación como joyas de sabiduría entregadas por profesionales excepcionales de la cinematografía.

Los seguidores del histrión disfrutarán de su talento en la pantalla grande este mismo mes con la secuela mágica. Para presenciar su retorno al DCU con la armadura del escarabajo alienígena, el público deberá aguardar hasta el 9 de julio de 2027.