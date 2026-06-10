"No va a ser nada fácil": Alejandro Fernández se sincera sobre la inauguración del Mundial 2026

La cuenta regresiva para la inauguración del Mundial 2026 ya comenzó y uno de los momentos más esperados para los aficionados mexicanos será la interpretación del Himno Nacional. La responsabilidad recaerá sobre Alejandro Fernández, quien reconoció que, pese a su trayectoria, enfrenta este compromiso con muchos nervios.

Durante su llegada al evento México Vibra, el llamado "Potrillo" fue abordado por los medios de comunicación y habló abiertamente sobre lo que significa participar en una ceremonia que será vista por millones de personas alrededor del mundo.

Al ser cuestionado sobre cómo se sentía, respondió sin rodeos:

Muy bien y muy nervioso.

Cuando los reporteros le preguntaron la razón de esa inquietud, el cantante explicó que no se trata de cualquier presentación.

El nuevo reto de Alejandro Fernández

Pues no va a ser nada fácil, yo creo, estar ahí... No va a ser nada fácil estar en cámara y que te vean en televisión. No son cosas fáciles.

Más adelante reiteró el sentimiento que lo acompaña a pocos días del evento.

Bien nervioso, hermano.

Interpretar el Himno Nacional Mexicano en un evento deportivo de talla mundial no es una tarea sencilla. Además de la presión por entonar correctamente cada palabra, los artistas deben cuidar el tono, el ritmo y la ejecución frente a millones de espectadores.

Aunque Alejandro Fernández ha cantado en estadios y escenarios internacionales durante gran parte de su carrera, la inauguración de un Mundial representa un desafío completamente distinto.

Alejandro Fernández abrirá el Mundial 2026 con la interpretación del Himno Nacional Mexicano Especial

La ceremonia de apertura será uno de los momentos más vistos de 2026 y cualquier detalle quedará registrado ante la audiencia global, algo que el propio cantante parece tener muy presente.

Además de hablar sobre el Mundial, Alejandro Fernández aprovechó para responder a las especulaciones que surgieron recientemente en redes sociales sobre su estado físico.

En días pasados, algunos usuarios comentaron una imagen en la que supuestamente se apreciaba un color extraño en su lengua, situación que generó rumores sobre posibles problemas de salud.

Sin embargo, el intérprete explicó que todo tuvo una explicación mucho más simple.

Nada más solamente les quiero aclarar que esa vez era mi segundo concierto y me acababa de terminar el show y me tomé una pastilla de miel y eso fue lo que pasó.

Con estas declaraciones, el cantante buscó poner fin a las versiones que comenzaron a circular en internet sobre un posible problema en su garganta o en su estado de salud.

Confirma una nueva edición del homenaje a Vicente Fernández

Otro de los temas que llamó la atención fue el futuro del proyecto musical dedicado a su padre, Vicente Fernández.

Alejandro confirmó que habrá una segunda edición del álbum homenaje al Charro de Huentitán y adelantó que ahora sí participarán otros integrantes de la familia.

Va a haber otra edición y van a estar toda la descendencia de Vicente, mi hermano y mi mamá.

Alejandro Fernández Foto de IG: Alejandro Fernández

La noticia fue bien recibida por los seguidores de la dinastía Fernández, quienes habían cuestionado la ausencia de algunos familiares en la primera producción.

El pronóstico de Alejandro para México en el Mundial

Como era de esperarse, la conversación también giró alrededor de la Selección Mexicana.

Cuando le preguntaron cuál era su pronóstico para el partido entre México y Sudáfrica, Alejandro Fernández respondió con optimismo.

Yo creo que unos 3-1, 3-0... Vamos por todo, obviamente a favor de México.

Antes de despedirse de los medios, el cantante lanzó un mensaje patriótico que fue recibido con entusiasmo.

¡Viva México!.Empujones y tensión durante la entrevista

La entrevista concluyó en medio de momentos de tensión, luego de que personal de seguridad comenzara a empujar a varios reporteros que intentaban acercarse al cantante.

Mientras algunos periodistas reclamaban por los movimientos bruscos, se escucharon advertencias sobre el riesgo de que las cámaras resultaran dañadas durante el incidente.

Alejandro Fernández Foto: Cuartoscuro.com

A pesar del caos que se generó al final del encuentro, Alejandro Fernández logró enviar un mensaje claro: está orgulloso de representar a México en la inauguración del Mundial 2026, aunque reconoce que la responsabilidad viene acompañada de una dosis importante de nervios.

Y es que, incluso para una figura con décadas de experiencia y una de las carreras más exitosas de la música mexicana, cantar el Himno Nacional ante millones de personas sigue siendo un reto capaz de poner a prueba a cualquiera.-