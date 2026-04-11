"No tengo que buscar culpables": Julio Preciado confiesa que un suero provocó su neumonía

El reconocido intérprete de música regional mexicana, Julio Preciado, rompió el silencio sobre el problema de salud que encendió las alarmas entre sus seguidores en días recientes. En declaraciones a medios, el cantante explicó que la neumonía que lo llevó a ser hospitalizado se habría originado tras la aplicación de un suero intravenoso.

Lejos de generar polémica o señalar responsables, el artista fue directo: se trató de una decisión personal. “No tengo que buscar culpables”, afirmó, dejando claro que asume completamente lo sucedido.

Un suero y una complicación inesperada

De acuerdo con el propio cantante, todo comenzó un día antes de presentar los primeros síntomas. Según su relato, el líquido administrado no fue procesado adecuadamente por su organismo, lo que derivó en una acumulación en el pulmón derecho.

La consecuencia fue inmediata con una complicación respiratoria que derivó en neumonía y que lo obligó a recibir atención médica urgente.

Suero vitaminado Freepik

El episodio no solo encendió alertas por su estado de salud, sino que también puso sobre la mesa los posibles riesgos de este tipo de prácticas cuando no se realizan bajo supervisión estricta.

Momentos de angustia: dificultad para respirar

Durante su recuperación, Julio Preciado compartió que vivió momentos de gran tensión, especialmente durante las noches. La sensación de falta de aire le impidió descansar durante varios días, generando incluso ansiedad.

El cantante relató que la experiencia no solo fue física, sino también emocional, ya que la dificultad para respirar puede convertirse en un factor que intensifica el miedo y la desesperación.

Afortunadamente, con atención médica oportuna, su condición fue controlada y actualmente se encuentra fuera de peligro.

Julio Preciado Foto: @juliopreciado_oficial

Estado de salud y recuperación

Uno de los aspectos que más tranquilizó tanto al artista como a sus seguidores fue la estabilidad de otros indicadores de salud. De acuerdo con lo que compartió, sus riñones no presentaron alteraciones y los estudios realizados descartaron complicaciones mayores.

Los médicos confirmaron que su organismo respondió favorablemente al tratamiento, lo que permitió su recuperación y eventual alta médica.

Incluso, el cantante ya cuenta con autorización para retomar sus compromisos profesionales, lo que indica una evolución positiva tras el susto.

Julio Preciado Foto: @juliopreciado_oficial

Una lección sobre la automedicación

Más allá del episodio, Julio Preciado dejó un mensaje claro: la importancia de evitar prácticas médicas sin supervisión adecuada.

El artista reconoció que esta experiencia le hizo replantear decisiones relacionadas con su salud, especialmente en lo que respecta a tratamientos o procedimientos que no cuentan con un seguimiento profesional riguroso.

Su testimonio se suma a un debate más amplio sobre el uso de sueros intravenosos con fines no siempre médicos, una práctica que ha ganado popularidad en algunos sectores.

Contexto: alertas recientes por sueros intravenosos

En paralelo, autoridades sanitarias han puesto atención en el uso de sueros vitaminados tras reportes recientes en distintas regiones del país. La Secretaría de Salud de México ha emitido recomendaciones para evitar este tipo de procedimientos fuera de entornos médicos certificados.

Casos bajo investigación han señalado posibles riesgos asociados a la contaminación de estos productos, lo que ha derivado en consecuencias graves en algunos pacientes.

Suero vitaminado Freepik

Sin embargo, en el caso de Julio Preciado, no existe información que vincule su situación con estos incidentes. Tampoco se ha especificado el tipo de suero utilizado ni el contexto exacto en el que fue aplicado.

Un llamado a la precaución

La experiencia del cantante deja una advertencia importante para el público: incluso prácticas que parecen inofensivas pueden tener consecuencias si no se realizan con las medidas adecuadas.

Hoy, ya recuperado, Julio Preciado retoma su vida con una nueva perspectiva sobre el cuidado de la salud.

Su mensaje es claro con informarse, acudir a profesionales y evitar decisiones impulsivas puede marcar la diferencia entre una simple elección y una situación de riesgo.

Suero vitaminado canva

La historia, además de generar conversación, abre el debate sobre la seguridad en tratamientos alternativos y la responsabilidad personal en temas de salud.

AAAT*