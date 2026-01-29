"No hay tiempo para llorar": Karely Ruiz lanza mensaje a Marcela Mistral

Karely Ruiz volvió a colocarse en el centro de la polémica tras reaccionar al video donde Marcela Mistral aparece llorando, material que se difundió en redes sociales a pocos días de su esperado combate en el evento Ring Royale. La tensión entre ambas figuras del espectáculo no solo se mantiene viva, sino que parece intensificarse conforme se acerca la fecha del enfrentamiento.

El clip protagonizado por Marcela Mistral, acompañado de música melancólica, provocó múltiples reacciones entre seguidores, quienes interpretaron el momento como una señal de presión emocional previa a la pelea. Ante esto, Karely Ruiz fue cuestionada por la prensa y no dudó en expresar su postura, asegurando que el enfoque debe estar en el entrenamiento y la disciplina, no en la exposición de emociones.

Según la influencer regiomontana, grabarse llorando no refleja fortaleza mental. Recalcó que, desde su punto de vista, cuando alguien atraviesa un momento difícil no piensa en encender una cámara. Para ella, el compromiso adquirido implica preparación constante y determinación dentro del ring.

¿Desde cuándo existió la rivalidad?

La rivalidad entre Karely Ruiz y Marcela Mistral no surgió de la noche a la mañana. Todo se remonta a los inicios de Karely en redes sociales, cuando en una transmisión o comentario público lanzó la frase "¿qué vendes?", dirigida a Marcela, generando incomodidad y una ruptura evidente. Desde entonces, los roces verbales, indirectas y comparaciones entre ambas han alimentado una confrontación que ahora se trasladará al terreno deportivo.

Karely ha dejado claro que fue contratada para ganar, y que su energía está completamente enfocada en llegar en óptimas condiciones al combate. Afirmó que no hay espacio para distracciones emocionales cuando hay un título en juego.

El combate entre Karely Ruiz y Marcela Mistral se llevará a cabo el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey, como parte del espectáculo Ring Royale, donde se disputará el título de Reina Absoluta. Un duelo que promete no solo golpes, sino una historia cargada de tensión, pasado y orgullo.