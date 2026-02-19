La rutina fitness de Nicola Peltz para mantenerse en forma a los 30

Nicola Peltz explicó cómo incorpora el ejercicio a su vida diaria a sus 30 años, con un esquema basado en la constancia. La actriz señaló que prefiere entrenar en interiores, sobre todo en el gimnasio de su casa, donde combina clases de hot yoga y ciclismo bajo techo con sesiones de trabajo de fuerza.

Su enfoque, según ha dicho, se basa en entrenar varios días a la semana y mantener una relación equilibrada con el movimiento.

Después de los 30, Nicola Peltz apuesta por disciplina y equilibrio IG: nicolaannepeltzbeckham

Nicola Peltz y su preferencia por entrenar en interiores

En entrevista con Violet Grey, Nicola Peltz explicó que disfruta entrenar en espacios cerrados y que el gimnasio de su casa se convirtió en un lugar habitual para ejercitarse. La actriz señaló que ahí realiza buena parte de su actividad física.

“Me encanta hacer ejercicio adentro”, comentó, al describir por qué prioriza ambientes controlados sobre entrenamientos al aire libre.

La elección responde, según sus palabras, a una cuestión de comodidad y enfoque. Peltz ha indicado que entrenar en casa le permite concentrarse sin distracciones externas.

Entrenar en interiores permite mayor control del entorno, ya que se evitan factores climáticos y distracciones externas, lo que facilita la constancia. Además, brinda acceso a equipo especializado, iluminación adecuada y horarios flexibles.

Alcanzó fama internacional con proyectos como Bates Motel y Transformers. IG

Hot yoga: la práctica que más la hace sudar

Peltz ha señalado que una de las actividades que más disfruta es el hot yoga. La disciplina se realiza en una sala climatizada, con temperaturas elevadas que intensifican la sesión.

“Me encanta el hot yoga”, dijo, al referirse a las rutinas que más la hacen sudar.

La práctica combina posturas de fuerza, equilibrio y flexibilidad en sesiones que pueden durar entre 60 y 90 minutos.

El hot yoga trabaja la movilidad articular y la resistencia muscular con el propio peso corporal. De acuerdo con su testimonio, forma parte de sus sesiones más exigentes.

La actriz no detalló un número específico de clases por semana, pero sí dejó claro que es una de sus actividades recurrentes. El yoga mejora la flexibilidad, la movilidad articular y el equilibrio, además de fortalecer músculos profundos mediante el trabajo con el propio peso corporal.

El hot yoga forma parte de sus sesiones más exigentes. Canva

SoulCycle y el trabajo cardiovascular en bicicleta estática

Además del yoga caliente, Peltz mencionó SoulCycle como otra de sus rutinas frecuentes. Se trata de clases grupales de ciclismo indoor que combinan resistencia, ritmo musical y trabajo cardiovascular.

En Violet Grey señaló que esas sesiones “realmente la hacen sudar”, aludiendo a la intensidad del pedaleo y a la dinámica guiada por instructor.

El ciclismo bajo techo se enfoca en intervalos de velocidad y resistencia, con cambios de ritmo que elevan la frecuencia cardiaca. Este tipo de entrenamiento se considera una modalidad de cardio de bajo impacto en articulaciones.

Peltz no especificó duración exacta ni número de sesiones, pero la incluyó entre sus prácticas habituales. Entre sus beneficios se encuentran la mejora de la capacidad aeróbica, el fortalecimiento del tren inferior, el aumento de la resistencia y la quema calórica en sesiones de intensidad variable.

La actriz combina ciclismo indoor con trabajo de fuerza. (Foto: Canva)

Levantamiento de pesas y entrenamiento de fuerza

En la misma conversación, Nicola Peltz explicó que complementa sus clases con levantamiento de pesas. No ofreció un desglose técnico de ejercicios, pero confirmó que integra trabajo de fuerza a su semana.

“Entreno cinco o seis días a la semana”, indicó, al hablar de su constancia.

El entrenamiento de fuerza suele incluir movimientos como sentadillas, presses o remos, aunque Peltz no detalló rutinas específicas ni número de repeticiones.

El levantamiento de pesas y el entrenamiento de fuerza ayudan a aumentar la masa muscular y la fuerza funcional, lo que mejora el rendimiento en actividades cotidianas. También contribuyen a acelerar el metabolismo, favorecer la quema de grasa y fortalecer huesos y articulaciones, reduciendo el riesgo de lesiones.

El levantamiento de pesas progresivo y los ejercicios de cardio son los ideales para perder peso. Canva.

Frecuencia de entrenamiento y visión del bienestar

Peltz ha sostenido que procura entrenar entre cinco y seis días por semana. En Violet Grey explicó que la actividad física forma parte de su rutina cotidiana.

La actriz no ha presentado su método como un programa rígido, sino como una práctica sostenida en el tiempo.

En sus declaraciones, enfatizó que disfruta el proceso y que prioriza sentirse bien durante el entrenamiento.

Este enfoque se alinea con una visión de bienestar basada en la constancia y la combinación de disciplinas.