Harper Beckham intenta unir a la familia con un emotivo mensaje para Brooklyn

En medio de la polémica que atraviesa uno de los clanes más mediáticos del mundo, un gesto inocente y cargado de ternura ha captado la atención. El pasado 14 de febrero, Harper Beckham sorprendió con un emotivo mensaje dedicado a sus hermanos, incluido Brooklyn Beckham, en lo que muchos interpretan como un intento silencioso por sanar heridas dentro de la familia.

¿Qué le dijo Harper a Brooklyn Beckham?

La menor de los hijos de David Beckham y Victoria Beckham compartió en sus historias de Instagram —cuenta privada, pero replicada por su madre y por su hermano Romeo— un par de fotografías de su infancia junto a Brooklyn, Romeo y Cruz. En las imágenes, tomadas hace algunos años en una piscina y en la playa, se percibe la complicidad y cercanía que siempre caracterizó a los cuatro hermanos.

La adolescente incluyó a Brooklyn pese al distanciamiento que mantiene con la familia. IG victoriabeckham

Feliz Día de San Valentín a los mejores hermanos mayores en todo el enorme mundo”, escribió Harper en una de las publicaciones.

En otra añadió:

Los quiero mucho a todos, las palabras no pueden describirlo”.

Las fotografías de infancia mostraron la cercanía histórica entre los cuatro hermanos. IG brooklynpeltzbeckham

En ambas etiquetó a sus tres hermanos, sin hacer distinciones ni excluir a Brooklyn, pese a que él se ha mantenido distante del resto de la familia desde enero. Más allá de las interpretaciones, lo cierto es que la adolescente de 14 años decidió no dejarse arrastrar por las rencillas públicas.

También dedicó palabras llenas de cariño a sus padres, llamando a Victoria “mi mejor amiga y la mejor madre del mundo” y a David “mi primer y eterno Valentín”, mensajes que el exfutbolista respondió conmovido.

¿Cómo reaccionó la familia Beckham?

El gesto no pasó desapercibido. Romeo reposteó una de las historias y añadió un emoji de infinito, mientras que Victoria compartió la otra imagen con un corazón rojo, reforzando públicamente el mensaje de unión. La publicación estuvo ambientada con la canción 'Big Girls Don’t Cry' de Fergie, un detalle que muchos seguidores consideraron simbólico en medio de la tormenta mediática.

El gesto llega semanas después de las acusaciones públicas de Brooklyn contra sus padres. IG brooklynpeltzbeckham

La tensión familiar estalló semanas atrás, cuando Brooklyn publicó un extenso mensaje en el que acusó a sus padres de intentar interferir en su matrimonio con Nicola Peltz. Entre las declaraciones más polémicas, el joven aseguró que su madre habría “arruinado” el primer baile de su boda en 2022, al subir al escenario durante la actuación de Marc Anthony.

También afirmó que hubo desacuerdos relacionados con el vestido de novia diseñado por Victoria y presuntas presiones sobre decisiones personales y comerciales.

¿Qué dijo Brooklyn Beckham sobre el mensaje?

Desde entonces, el distanciamiento ha sido evidente. Brooklyn dejó de seguir a su familia en redes sociales y ha centrado sus publicaciones en su vida con Nicola en Los Ángeles. De hecho, este mismo San Valentín compartió una romántica dedicatoria a su esposa, acompañada de una fotografía en la que ambos aparecen besándose, reafirmando que su prioridad es su matrimonio.

El episodio evidencia el contraste entre la ruptura pública y el afecto privado del clan. IG brooklynpeltzbeckham

Mientras tanto, el resto de los Beckham ha continuado mostrándose unido en eventos públicos y celebraciones familiares. Hace apenas unos días, el chef Gordon Ramsay salió en defensa de David y Victoria, asegurando que en la boda no ocurrió nada inapropiado y que todo se trató de un momento malinterpretado.

Antes del conflicto, Brooklyn mantenía una relación particularmente cercana con su hermana menor. En varias entrevistas había hablado con orgullo de su papel como hermano mayor protector. Sin embargo, hoy no está claro si él pudo ver las historias de Harper, ya que no sigue su cuenta y algunos medios especulan sobre un posible bloqueo mutuo.

El mayor de los Beckham no reaccionó públicamente al mensaje de su hermana. IG victoriabeckham

En un momento en el que Brooklyn incluso ha cubierto tatuajes dedicados a su familia, el gesto de Harper funciona como un recordatorio del vínculo que los une más allá de las diferencias. Para muchos seguidores, su publicación fue un intento sincero de tender un puente emocional en medio de una fractura que parece cada vez más profunda.

Si el mensaje logrará abrir la puerta a una eventual reconciliación, solo el tiempo lo dirá. Por ahora, la voz más joven del clan Beckham ha demostrado que, el amor fraternal aún busca hacerse escuchar.

Si quieres saber más de su conflicto familiar, no te pierdas el siguiente video.