Nick Pasqual, de How I Met Your Mother, pasará más de 30 años en prisión por atacar a su exnovia

Nick Pasqual fue sentenciado a 32 años de prisión tras ser encontrado culpable de atacar brutalmente a su expareja, la maquilladora de Hollywood Allie Shehorn. La decisión fue emitida por un tribunal de Los Ángeles, que consideró probado que el actor cometió una serie de delitos graves relacionados con un caso de violencia doméstica que conmocionó a la industria del entretenimiento.

La resolución judicial llegó después de un juicio de dos semanas en el Tribunal de San Fernando. Tras analizar las pruebas y escuchar los testimonios presentados durante el proceso, los integrantes del jurado alcanzaron un veredicto en poco más de una hora, declarando culpable al acusado de todos los cargos que enfrentaba.

Los cargos que llevaron a la condena de Nick Pasqual

La investigación permitió acreditar la responsabilidad del actor de 36 años en diversos delitos, entre ellos intento de asesinato, violación mediante el uso de la fuerza, robo en primer grado con allanamiento de morada, tres cargos de agresión contra una pareja y uso de arma blanca en un contexto de violencia doméstica.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 23 de mayo de 2024 en una vivienda ubicada en el barrio de Sunland, en Los Ángeles. De acuerdo con las autoridades, Pasqual ingresó por la fuerza al domicilio de Shehorn y la atacó con un cuchillo en repetidas ocasiones, provocándole heridas de extrema gravedad.

Conocido por una breve aparición en la serie How I Met Your Mother y por participaciones menores en otras producciones de Hollywood, el actor había sostenido su inocencia desde el inicio del proceso judicial.

El relato de la víctima durante el juicio

Uno de los momentos más impactantes del juicio fue la declaración de Allie Shehorn, quien narró ante el jurado cómo intentó protegerse cuando su expareja llegó hasta su habitación.

“Cerré la puerta con llave y él empezó a hacer agujeros en esa puerta y la derribó”, relató. “Corrí al baño porque pensé que había otro cerrojo en esa puerta”.

La maquilladora compareció ante el tribunal con cicatrices visibles en el cuello y los brazos, secuelas que aún conserva tras el ataque. Su trayectoria profesional incluye trabajos en producciones cinematográficas como Mean Girls, Babylon y Rebel Moon.

Durante el juicio también se dio a conocer que días antes de la agresión había solicitado una orden de alejamiento contra Pasqual, una medida que buscaba mantenerlo alejado de ella.

Las consecuencias del ataque obligaron a una rápida intervención médica para salvar la vida de la víctima. Las lesiones afectaron zonas delicadas como la garganta, el pecho, la espalda y las muñecas.

La gravedad de su estado hizo necesaria una cirugía de emergencia que se prolongó durante 14 horas. Posteriormente, permaneció varios días bajo observación en cuidados intensivos mientras los médicos trabajaban en su recuperación.

Entre los procedimientos realizados estuvo la reconstrucción de tendones dañados en uno de sus brazos, una de las múltiples secuelas físicas que dejó la agresión.

Testigos revelan antecedentes previos

La investigación también incluyó testimonios de personas cercanas a la víctima. Christine White, amiga de Shehorn, recordó el momento en que la encontró herida después del ataque.

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“Le dije que mantuviera la mano en la garganta para detener el sangrado”, declaró.

Otro de los testimonios relevantes fue el de Jed Dornoff, quien aseguró que Pasqual había sido arrestado por violencia doméstica pocos días antes de los hechos.

“En cuanto pagó la fianza, fue tras ella”, afirmó.

Según la información presentada en el juicio, el actor había recuperado su libertad tras pagar una fianza de 50 mil dólares luego de una detención ocurrida el 18 de mayo de 2024.

La huida del actor y el mensaje de la Fiscalía

Tras la agresión, Pasqual abandonó California con la intención de escapar de las autoridades. Sin embargo, fue localizado y detenido en un puesto de control fronterizo entre Estados Unidos y México en Sierra Blanca, Texas. Posteriormente fue trasladado a Los Ángeles para enfrentar el proceso judicial.

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Después de conocerse la sentencia, el fiscal del distrito de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, destacó la importancia del testimonio ofrecido por la víctima durante el juicio.

“Allie Shehorn sobrevivió de manera milagrosa y se paró con valentía ante su agresor en el tribunal para testificar sobre la brutalidad que soportó“, dijo.

Y agregó en el pronunciamiento: “Su testimonio fue clave para lograr un veredicto de culpabilidad y que Pasqual no pudiera quedar libre para hacerle daño a alguien más”.

El fiscal también señaló que este caso refleja los riesgos que enfrentan muchas víctimas de violencia doméstica cuando viven bajo amenazas constantes y en silencio, una situación que puede escalar hasta poner en peligro sus vidas.