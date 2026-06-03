¡Cumplió el sueño de toda fan! La increíble historia de amor de Cristian Castro y su nueva novia

Cuando parecía que Cristian Castro estaba completamente enfocado en su música, el cantante volvió a sorprender a sus seguidores al confirmar que su corazón tiene nueva dueña.

¿Quién es la nueva novia de Cristian Castro?

El intérprete de éxitos como Azul, No podrás y Por amarte así presentó públicamente a Vanessa Ríos, una mujer que hasta hace unas semanas era simplemente una admiradora más de su carrera y que hoy se ha convertido en su nueva pareja sentimental.

La afortunada es Vanessa Ríos, una admiradora que conoció al cantante en mayo pasado. YouTube

La revelación ocurrió durante el concierto que ofreció en León, Guanajuato, donde además de cautivar al público con sus canciones, protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche.

Frente a miles de asistentes, Cristian invitó a Vanessa a subir al escenario, compartiendo con ella una interpretación que dejó claro que entre ambos existe algo más que una amistad.

Así comenzó la historia de amor de Cristian Castro con una fan

La escena no tardó en viralizarse en redes sociales. Los asistentes captaron el momento en video y rápidamente comenzaron las especulaciones sobre la identidad de la mujer que acompañaba al cantante.

Horas después, programas de espectáculos confirmaron que se trataba de Vanessa Ríos, una fan originaria de Puerto Vallarta que habría conquistado al llamado “Gallito Feliz”.

El intérprete de “Azul” la invitó a subir al escenario para cantar junto a él. YouTube

De acuerdo con diversos reportes, la historia comenzó el pasado 9 de mayo durante la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes. Vanessa habría viajado especialmente para asistir al concierto de Cristian Castro, sin imaginar que aquella presentación cambiaría el rumbo de su vida.

Según trascendió, ambos tuvieron la oportunidad de conocerse después del espectáculo y fue el propio cantante quien tomó la iniciativa para seguir en contacto. Lo que comenzó como una conversación casual se habría transformado rápidamente en una relación sentimental.

Apenas unas semanas después de ese primer encuentro, la pareja decidió dejar de ocultar su romance. Durante el concierto en León, además de compartir escenario, también fueron captados en el camerino mostrando una evidente cercanía y complicidad.

Según reportes, Vanessa viajó desde Puerto Vallarta para verlo en la Feria de San Marcos. YouTube

La historia ha llamado especialmente la atención porque parece sacada de una película romántica. Después de todo, no todos los días una admiradora logra conquistar a una de las figuras más reconocidas de la música latina.

¿Qué pasó con su ex novia Victoria Kühne?

El romance llega en un momento particularmente mediático para Cristian Castro. Apenas unas semanas antes, el cantante había sido relacionado sentimentalmente con la productora musical Victoria Kühne, quien incluso llegó a referirse públicamente a él como su novio.

Sin embargo, el propio artista negó que existiera una relación amorosa entre ambos y aseguró que únicamente mantenían una amistad y una colaboración profesional.

El romance surgió poco después de que el cantante negara una relación con Victoria Kühne. Especial

La polémica aumentó cuando Kühne compartió un adelanto de una canción que muchos interpretaron como una indirecta para el cantante. En la letra se hablaba de decepciones, mentiras y desamor, lo que provocó especulaciones inmediatas entre los seguidores.

No obstante, Cristian se mostró relajado ante los rumores. Durante una entrevista aseguró que dudaba que el tema estuviera inspirado en él, argumentando incluso que algunas referencias de la canción no coincidían con sus hábitos personales.

Por ahora, la pareja disfruta de los primeros días de su relación lejos de los reflectores más intensos. Sin embargo, después de la presentación oficial en León, todo indica que este romance seguirá dando de qué hablar.