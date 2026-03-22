Niall Horan rompe el silencio sobre la muerte de Liam Payne y cómo cambió su vida

Niall Horan y Liam Payne vivieron una amistad que trascendió los escenarios, y la muerte del cantante británico marcó profundamente a su compañero de One Direction. En una entrevista con GQ Hype, Horan compartió cómo enfrentó este momento tras el fallecimiento de Liam ocurrido el 16 de octubre de 2024, revelando que esta experiencia no solo afectó su vida personal, sino que también influyó en su música.

A raíz de esta pérdida, el artista irlandés atravesó un proceso de reflexión que lo llevó a detener su rutina profesional. Mientras se encontraba de gira, la noticia lo obligó a mirar hacia atrás y replantear tanto su carrera como su forma de vivir. Este proceso se convirtió en un punto de partida para desarrollar su cuarto álbum, Dinner Party, en el que muestra una faceta más introspectiva.

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La amistad de Liam Payne y Niall Horan

El origen de la relación entre ambos se remonta a su adolescencia, cuando coincidieron en el programa Factor X y posteriormente formaron parte de One Direction. A lo largo de los años, compartieron giras, experiencias únicas y momentos que definieron sus vidas.

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Aunque con el paso del tiempo tomaron caminos distintos, lograron reencontrarse poco antes del fallecimiento de Payne en Buenos Aires. Ese encuentro tuvo un significado especial para Niall Horan, ya que les permitió reconectar y recordar la cercanía que habían construido durante los años de éxito mundial.

Niall Horan habla de la muerte de Liam Payne

Recibir la noticia de la muerte de Liam Payne fue un momento difícil para Niall Horan, quien describió lo que sintió en ese instante.

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“Recuerdo haber recibido un mensaje... No podía creerlo. Alguien tan joven... no esperas enterarte de su muerte, sobre todo alguien a quien acabas de ver. Pasé de la conmoción a la tristeza y luego a la rabia”.

A partir de ese momento, el cantante se vio envuelto en una serie de recuerdos ligados a su juventud, incluyendo viajes, conciertos y momentos compartidos únicamente con Payne.

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“Son recuerdos que solo él y yo podemos compartir, porque tienes un equipo y gente a tu alrededor todo el tiempo, pero siempre dijimos que solo nosotros tenemos esa experiencia, nadie más la tiene”, contó.

Tras el funeral, al que asistieron personas cercanas y exintegrantes de la banda, el artista decidió tomar distancia de la vida pública por un tiempo. Este espacio personal le permitió procesar el duelo y enfocarse en la composición musical como una vía para canalizar sus emociones.

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Además del impacto emocional, este momento coincidió con una etapa de transformación en la vida de Niall Horan. Al cumplir 30 años, el cantante también comenzó a construir una rutina más estable junto a su pareja, Amelia Woolley. El propio artista destacó la importancia de este apoyo en su vida.

“Tener a alguien con quien desahogarme, escuchar y ser escuchado es importantísimo... Me alegro de haberla encontrado. Y ella es maravillosa y tiene su propia vida. Me encanta la vida que tenemos”.

Niall Horan le escribió una canción a Liam Payne

El proceso de duelo tuvo un impacto en el desarrollo creativo de Niall Horan, especialmente en su álbum Dinner Party. Dentro de este proyecto destaca la canción End of an Era, un tema dedicado a Liam Payne en el que trabajó junto a John Ryan y Julian Bunetta.

Durante la creación del tema, el equipo buscó transmitir los sentimientos relacionados con la pérdida y el paso del tiempo. Julian Bunetta explicó:

“La reescribimos dos o tres veces, tal vez, solo para captar la esencia del sentimiento. Seguimos trabajando en ella hasta que sentimos que estaba bien. Y me encanta. Sería fácil no escribir sobre ello porque es un tema difícil. Así que estoy orgulloso de él por haberlo hecho”.

PJG