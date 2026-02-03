'Sobriedad me estás matando', comedia negra sobre la crisis de los 40

Tras explorar durante muchos años la comedia, los amigos y cómplices Raúl Campos, Octavio Hinojosa y Félix de Valdivia decidieron escribir Sobriedad me estás matando, comedia negra que muestra la decadente vida de Raffi, un cuarentón que desde hace 17 años arrastra depresión y problemas de adicción y odia a su madre.

Todo un coctel de emociones y situaciones que los involucrados vertieron en lo que es el debut como director de Raúl Campos.

Queríamos hacer una película en un tono distinto al que normalmente vemos allá afuera, una comedia negra, que hable de temas un poco más personales, más autorales y que pueda provocar un tono distinto al cine que se presenta en nuestro país, que pueda atreverse a ser políticamente incorrecta, que se atreva a contar otras historias y con otros actores. La historia surge de todas nuestras frustraciones, miedos y ansiedades en esta crisis cercana a la mediana edad. Hablamos de ese FOMO (Fear of Missing Out) generacional en donde parece que todo mundo tiene vidas perfectas al lado de la de uno, pero te das cuenta de que todos nos sentimos así”, contó Campos en entrevista con Excélsior.

El encanto de Sobriedad me estás matando radica en un Raffi profundamente antipático que no tiene filtros, que es cruel y que desespera en la pantalla. Este personaje cayó en manos de Octavio Hinojosa.

Para Campos y Valdivia, la idea del filme fue también una especie de exorcismo ante las presiones que tienen tanto los treintañeros como los cuarentones al haber crecido con ideas muy cuadradas de un supuesto éxito.

Esta generación que ahora está en sus 30 y 40 como que sufrió una emboscada mediática durísima de poner expectativas de vida muy altas. Y si eso no fuera lo suficientemente tóxico, después llegaron las redes sociales para recordarte esas expectativas imposibles. Entonces, en mi opinión, la película intenta desnudar esta cosa que es muy incómoda de hablar para todos nosotros y que es esa vulnerabilidad de decir que siempre me estoy comparando con la vida de otros y siempre estoy pensando que mi vida pudo haber sido mejor”, compartió Félix de Valdivia, quien tiene una participación actoral especial en la cinta.

Sobriedad me estás matando, que cuenta con las actuaciones de Octavio Hinojosa, Alfonso Borbolla, Maya Zapata, Mónica Dionne, Hugo Catalán, Elsy Reyes, Hugo Stiglitz y Juan Carlos Vives, busca darle presencia a todos aquellos intérpretes que debían realmente estar, dejando de lado la idea de usar actores que, por el simple nombre, venden boletos.

Tomamos esos otros riesgos de tener a las personas correctas enfrente de cámara, de no dejarnos guiar de tendencias, sino de ver quiénes eran adecuados para los personajes. Haber pasado por ese camino del stand up nos preparó, para este primer proyecto en cine”, apeló Campos.

Otro de los atractivos radica en la banda sonora a cargo de Chetes, autor de las rolas Vidas felices y Plan perfecto.

Chetes fue parte de Zurdok en los 2000, que fue una banda con la que todos los treintones y cuarentones crecimos también. Conectó de inmediato con la historia y con el personaje y tuvimos una aproximación de hacer un soundtrack diferente y muy artesanal”, comentó Campos.

SOBRE LA CINTA:

Sobriedad me estás matando

Estatus: Ya en cines

Dirección: Ópera prima de Raúl Campos

Actúan: Octavio Hinojosa, Alfonso Borbolla, Maya Zapata, Mónica Dionne, Hugo Catalán, Elsy Reyes, Hugo Stiglitz y Juan Carlos Vives.

Género: Comedia negra

País: México

Duración: 108 minutos

cva*