'Doña Beja' regresa en una nueva versión protagonizada por Grazi Massafera

La famosa telenovela brasileña Doña Beja, que alcanzó fama y popularidad en la década de los 80 al mostrar a una mujer transgresora y adelantada a su época, tendrá a partir de hoy una nueva versión protagonizada por Grazi Massafera, actriz que cargará con la encomienda de interpretar a un personaje que existió en el siglo XIX para traerlo en pleno siglo XXI.

Acepté porque me pareció una historia muy interesante. No vi la telenovela (de 1986) porque era muy joven y, cuando tuve la oportunidad de verla, dije que no. Ella forma parte de todo lo que imagino de una mujer, es el tipo de mujer que quiero; es una mujer que acoge a las minorías con mucho amor, dedicación y afecto. Es una mujer que rompe barreras, es una mujer que no acepta estándares, es una mujer a la que le resulta fascinante la belleza y que desafía. Así que yo soy una mujer que intenta hacer eso en su vida y el personaje era irresistible para mí”, contó Grazi Massafera en una conferencia internacional a la que tuvo acceso Excélsior.

Inspirada en la historia real de Ana Jacinta de São José, Doña Beja cuenta la historia de una mujer de gran belleza que fue secuestrada, ultrajada y criticada por la sociedad conservadora de la época que, en vez de defenderla al haber sido víctima, la señaló duramente acusándola de ser la culpable por ser seductora. Dolida y con la idea de cobrar venganza abriendo un burdel, esa mujer obtuvo poder, fue líder y amasó una gran fortuna comerciando con oro y diamantes.

Creo que este proyecto abre caminos para debates. La sociedad ha cambiado, pero en el fondo el prejuicio sigue muy presente. Es un orgullo estar con todo el equipo hablando de este compromiso con la diversidad. Y en cuanto a América Latina, siento que nuestra telenovela es una demostración muy clara de que Brasil hace las mejores telenovelas en el mundo”, comentó Massafera.

Por su parte, su compañera de reparto Deborah Evelyn habló de cómo Doña Beja sigue poniendo varios temas sobre la mesa para generar conversación.

Al hacer la lectura y una relectura hermosa, la historia habla de temas muy actuales, a pesar de haber ocurrido en el pasado. Habla de racismo, habla de homofobia, habla de transfobia y habla de la fuerza de las mujeres. Beja es la representación de esa mujer que rompe esquemas y que busca avanzar, mientras que Ceci, mi personaje, es la gran antagonista porque intenta mantener todo como es; quiere que el statu quo se mantenga y no cambie”, compartió la actriz brasileña.

Creada por las plumas de Daniel Berlinsky y António Barreira, Doña Beja no es para ellos un remake, sino una reinterpretación de la telenovela de 1986 que tuvo todo el apoyo de HBO Max, plataforma en la que se podrá ver esta producción de 40 capítulos que ya estrenó y está disponible a nivel global.

La historia tendrá un triángulo amoroso entre la protagonista y António Sampaio, interpretado por David Junior, quien le da vida al amor de juventud de doña Beja, así como el que sostiene con João Carneiro, a quien interpreta André Luiz Miranda.

Para darle forma a este proyecto, la producción construyó una ciudad escenográfica de mil 710 metros cuadrados, un hecho sin precedentes en el streaming, según información dada a conocer por la propia plataforma.

Asimismo, se utilizaron más de tres mil piezas de vestuario.

SOBRE LA TELENOVELA:

Título: Doña Beja

Estreno: ya en streaming

Antecedente: es una reinterpretación de la telenovela de época que se hizo en 1986 y que protagonizó Maitê Proença.

Elenco: protagonizada por la actriz brasileña Grazi

Massafera.

Plataforma: la telenovela es una de las grandes apuestas de HBO Originals.

