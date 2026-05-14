Grupo Firme, Imagine Dragons y Chayanne... Este es el line-up del FIFA Fan Festival en Monterrey

El Mundial 2026 también se vivirá fuera de los estadios. En Nuevo León, el Parque Fundidora será una de las sedes del FIFA Fan Festival, un espacio diseñado para que aficionados locales, nacionales y extranjeros puedan ver partidos en vivo, asistir a conciertos y formar parte del ambiente mundialista sin necesidad de tener boleto para los encuentros oficiales.

El gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez dieron a conocer nuevos detalles del festival, que formará parte de las actividades paralelas a la Copa Mundial de la FIFA 2026. De acuerdo con la información anunciada, el evento contará con 21 artistas y tendrá como uno de sus principales atractivos la transmisión de juegos en vivo desde Fundidora.

La FIFA tiene registrado a Monterrey como una de las ciudades que contará con FIFA Fan Festival durante la Copa del Mundo, con Parque Fundidora como sede oficial. El organismo describe este espacio como un punto donde la ciudad mostrará su historia, cultura y ambiente futbolero ante los visitantes del torneo.

Chayanne, Imagine Dragons y Grupo Firme, entre los artistas confirmados

Entre los nombres anunciados para el festival destacan Chayanne, Imagine Dragons, Grupo Firme, Enrique Iglesias, Genitallica, El Gran Silencio, Caballo Dorado, La Leyenda, La Costumbre, Toy Selecta, Jumbo, El Malilla, MC Davo, Kevis & Maykyy, La Sonora Dinamita y 3Ball MTY.

El cartel combina artistas internacionales, regional mexicano, pop, rock, cumbia, música urbana y propuestas ligadas a la identidad musical del norte del país. Con ello, el festival busca acompañar distintas jornadas del Mundial con conciertos y actividades para quienes se reúnan en Fundidora.

Chayanne cumple el sueño de una fan vestida de quinceañera y se vuelve viral Foto: Cuartoscuro.com

El FIFA Fan Festival en Parque Fundidora iniciará el 11 de junio con el partido México vs Sudáfrica y la presentación de La Leyenda. La programación continuará el 12 de junio con The Parranda, durante la jornada de Canadá vs Bosnia y Estados Unidos vs Paraguay; mientras que el 13 de junio llegará uno de los nombres más fuertes del cartel: Chayanne.

El 14 de junio, día del primer partido mundialista en Nuevo León, con Suecia vs Túnez y Holanda vs Japón, se presentará Caballo Dorado. En los días siguientes habrá transmisiones de partidos como Bélgica vs Egipto, España vs Cabo Verde, Argentina vs Argelia, Francia vs Senegal y Portugal vs Congo, aunque algunas fechas aún no tienen artista confirmado.

La música volverá a tomar fuerza el 18 de junio, cuando Genitallica acompañe la jornada de México vs Corea del Sur. Después se presentarán La Costumbre, el 19 de junio, y El Gran Silencio, el 20 de junio, fecha en la que también se jugará el partido número mil en la historia del Mundial, entre Túnez y Japón.

Video de Enrique Iglesias con su bebé de tres meses provoca reacciones Foto: @Enrique Iglesias

Una de las jornadas más esperadas será el 21 de junio, cuando Imagine Dragons se presente durante el día del partido España vs Arabia Saudita. El calendario seguirá el 23 de junio con Toy Selecta, el 24 de junio con Grupo Firme, el 27 de junio con Los Cadetes de Linares y el 28 de junio con Enrique Iglesias.

Para el cierre de junio y julio, el festival tendrá una programación más variada: 3Ball MTY se presentará el 30 de junio, Jumbo el 3 de julio, El Malilla el 4 de julio, Los Payasonics el 5 de julio, MC Davo el 10 de julio, La Sonora Dinamita el 11 de julio y Kevis y May K el 18 de julio.