Grogu conquista la alfombra roja en el estreno mundial de 'El Mandalorian y Grogu'

La galaxia de Star Wars volvió a tomar Hollywood Boulevard. Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jon Favreau y parte del elenco de The Mandalorian y Grogu desfilaron por la alfombra roja del Teatro Chino TCL durante el estreno mundial de la nueva película de Disney y Lucasfilm, que llegará a los cines el 22 de mayo de 2026 en Estados Unidos y el 21 de mayo en México.

La premiere reunió a fans, figuras de la industria y varios integrantes del equipo creativo detrás del salto cinematográfico de The Mandalorian, serie que se convirtió en uno de los títulos más importantes de Disney+ desde su estreno en 2019. Ahora, Din Djarin y Grogu dejan el formato televisivo para protagonizar una aventura diseñada para pantalla grande e IMAX.

Pedro Pascal vuelve como Din Djarin

Pedro Pascal encabeza la película como Din Djarin, el mandaloriano que desde la primera temporada de la serie se convirtió en protector de Grogu, el pequeño personaje que el público popularizó como “Baby Yoda”.

La película está ambientada después de los acontecimientos de la tercera temporada de The Mandalorian. En esta nueva historia, Din Djarin y Grogu son reclutados por la Nueva República para una misión que los pondrá frente a nuevas amenazas en una galaxia todavía marcada por los restos del Imperio.

La cinta también introduce a nuevos personajes dentro del universo de la franquicia. Entre los nombres más llamativos están Sigourney Weaver y Jeremy Allen White, quien presta su voz a Rotta the Hutt, hijo de Jabba the Hutt.

Pedro Pascal en la alfombra roja de The Mandalorian y Grogu AFP

Jon Favreau dirige el regreso de The Mandalorian

The Mandalorian and Grogu está dirigida por Jon Favreau, creador de la serie original y una de las figuras centrales en el desarrollo reciente de Star Wars para televisión. Favreau también escribió la película junto con Dave Filoni y Noah Kloor, de acuerdo con la información oficial de Disney.

La producción está a cargo de Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce, mientras que la música fue compuesta por Ludwig Göransson, responsable del sonido característico de la serie desde sus primeras temporadas.

El proyecto representa un movimiento importante para Lucasfilm: llevar a salas de cine una historia nacida directamente en streaming. La serie de Disney+ funcionó como una puerta de entrada para nuevos fans y consolidó a Grogu como uno de los personajes más reconocibles de la etapa contemporánea de la saga.

John Fabreau AFP

De Disney+ a la pantalla grande

La película llega después de tres temporadas de The Mandalorian, emitidas entre 2019 y 2023 en Disney+. La serie siguió el camino de Din Djarin, un cazarrecompensas mandaloriano que termina convirtiéndose en figura paterna de Grogu.

El éxito del personaje transformó la dinámica de la franquicia. Grogu pasó de ser una sorpresa narrativa a convertirse en un símbolo comercial y emocional de la nueva era de Star Wars. Su presencia en juguetes, campañas, convenciones y redes sociales hizo que la historia tuviera un alcance más allá de la plataforma.

Con The Mandalorian and Grogu, Disney y Lucasfilm apuestan por trasladar ese vínculo entre ambos personajes a un relato de mayor escala cinematográfica.

¿Qué sabemos de la historia?

La trama se ubica poco después de la serie. Din Djarin y Grogu deberán colaborar con la Nueva República en una misión relacionada con amenazas imperiales que todavía permanecen activas tras la caída del Imperio. Algunos avances han mostrado acción espacial, nuevos aliados y conexiones con personajes conocidos del universo expandido de The Mandalorian.

La sinopsis difundida por reportes especializados señala que el dúo será reclutado para rescatar a Rotta the Hutt, personaje ligado al legado criminal de Jabba the Hutt, a cambio de información sobre un objetivo. Ese detalle coloca la película en una zona familiar para Star Wars: alianzas incómodas, viejos enemigos y misiones donde la política de la galaxia se mezcla con el crimen organizado.

México también fue parte del recorrido promocional

Antes de la premiere en Hollywood, Pedro Pascal, Grogu y Jon Favreau estuvieron en la CCXP México 2026, donde presentaron un adelanto especial de la película ante fans. Disney Latino informó que el evento se realizó el 26 de abril y formó parte de la promoción regional rumbo al estreno en salas.

La visita generó una fuerte reacción entre seguidores mexicanos de Star Wars, especialmente por la presencia de Pascal y de Grogu, quien ha mantenido un lugar central en la campaña promocional de la película.