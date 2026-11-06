Netflix confirma serie animada de Crepúsculo basada en Sol de medianoche y Edward Cullen

Netflix dio luz verde a la producción de una serie animada basada en Sol de medianoche. Este ambicioso proyecto marca la expansión oficial del multimillonario universo de Crepúsculo dentro de la plataforma de streaming. Los ejecutivos aprobaron la creación de dos temporadas completas desde el primer minuto. Esta decisión estratégica demuestra una fuerte confianza comercial en la franquicia vampírica que dominó la taquilla mundial años atrás.

El presidente de Lionsgate Television Group, Kevin Beggs, detalló los planes operativos de la compañía para este inminente lanzamiento. El directivo confirmó que la producción apuntará a un formato de animación para adultos, marcando un cambio de tono para la saga. Además, ratificó que la creadora original, Stephenie Meyer, supervisa directamente el proceso creativo. La popular autora y su equipo personal dirigen las operaciones diarias junto a los ejecutivos del gigante del streaming.

Edward Cullen narrará las historias de Sol de medianoche. Foto: Lionsgate

La empresa productora mantiene grandes expectativas para esta adaptación y clasifica el proyecto como una expansión directa del fenómeno cultural adolescente. La estrategia de encargar dos entregas simultáneas rompe los estándares operativos habituales de la industria. Normalmente, los directivos evalúan el rendimiento comercial de una primera entrega antes de autorizar nuevos episodios para sus catálogos digitales.

El origen del nuevo proyecto vampírico

La nueva narrativa toma como base la novela Sol de medianoche, que llegó a las librerías durante 2020. Este esperado libro reimaginó la historia romántica original, pero trasladó el foco narrativo por completo hacia la mente del vampiro. Los lectores conocieron los eventos exactos desde la perspectiva analítica de Edward Cullen, aportando un matiz oscuro y distinto al romance juvenil.

La saga literaria original arrancó hace más de dos décadas en papel y dio el salto definitivo a los cines en 2008. Los actores Kristen Stewart y Robert Pattinson protagonizaron aquella franquicia cinematográfica que rompió récords de audiencia. La trama inicial presentó a Bella Swan, una adolescente que mudó su residencia a la lluviosa ciudad de Forks, Washington, tras el nuevo matrimonio de su madre.

Crepúsculo volverá a estrenar material inédito. Foto: Lionsgate

La vida rutinaria de la protagonista cambió radicalmente tras cruzarse con el misterioso estudiante en los pasillos de la preparatoria local. Bella descubrió el oscuro secreto del joven y desarrolló una fascinación incontrolable por su naturaleza vampírica. Ambos personajes iniciaron una relación poco convencional que detonó consecuencias bastante severas tanto para sus familias como para los clanes cercanos.

Desarrollo técnico y etapa de preproducción

El formato animado representa una ventaja logística verdaderamente considerable para los distintos equipos de producción involucrados. Desarrollar este tipo de proyectos audiovisuales requiere tiempos de diseño, trazado y renderizado bastante extensos. La aprobación de dos temporadas continuas facilita un flujo de trabajo ininterrumpido en los estudios de animación. De este modo, los creativos reducen notablemente los tiempos de espera entre el estreno de los primeros capítulos y los episodios posteriores.

La serie de Crepúsculo está pensada para dos temporadas. Foto: Lionsgate

Actualmente, la anticipada adaptación de Sol de medianoche transita por sus etapas más tempranas de desarrollo corporativo. Los ejecutivos de Netflix organizan las primeras fases de audiciones y buscan activamente al elenco de voces definitivo que encarnará a los icónicos personajes. Ningún representante fijó todavía una fecha de estreno oficial en el apretado calendario de la plataforma.

El universo de los vampiros concluyó originalmente en los cines con el lanzamiento de Amanecer, cerrando el ciclo principal de los protagonistas. Ahora, este retorno mediático a la historia fundacional promete atrapar nuevamente a sus millones de seguidores globales. La productora apuesta fuerte por la nostalgia y el formato adulto para revitalizar una de las propiedades intelectuales más rentables del entretenimiento moderno.