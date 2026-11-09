Pink rompe récords: se convierte en la primera mujer en encabezar una residencia en Sphere

Pink está lista para hacer historia en Las Vegas. La cantante estadounidense anunció que ofrecerá su primera residencia artística en Sphere, uno de los recintos más innovadores del mundo, donde protagonizará una serie de nueve conciertos durante el otoño de 2027.

Pink anuncia conciertos en Las Vegas

La intérprete de éxitos como “So What” y “Raise Your Glass” compartió la noticia el lunes 9 de noviembre a través de sus redes sociales, donde confesó que llevaba varios años imaginando la posibilidad de presentar un espectáculo en este lugar.

Pink llegará a Sphere en Las Vegas con su primera residencia artística, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar una temporada en solitario en este recinto. IG pink

La emoción por finalmente concretar el proyecto quedó plasmada en un mensaje en el que adelantó que sus seguidores podrán descubrir una faceta distinta de sus presentaciones en vivo.

Esta idea ha estado gestándose durante años, y por fin puedo compartirla con todos ustedes. ¡Celebremos! Los altibajos, lo nuevo, lo que da miedo, lo nunca antes visto. Por primera vez, le doy un hogar a un espectáculo y espero que vengan a visitarlo. Es mi PRIMERA residencia”, escribió la artista, quien también expresó su entusiasmo por recibir al público en Sphere en 2027.

¿Cuándo serán los conciertos de Pink en Sphere de Las Vegas?

La residencia comenzará el 29 de septiembre de 2027 y concluirá el 30 de octubre del mismo año. En total, Pink ofrecerá nueve presentaciones distribuidas en distintas fechas para que sus seguidores puedan organizar su visita a Las Vegas.

La cantante de “So What” ofrecerá nueve conciertos entre septiembre y octubre de 2027 en uno de los escenarios más tecnológicos del mundo. IG pink

El calendario anunciado contempla conciertos el 29 de septiembre; 1, 2, 6, 8 y 9 de octubre, así como el 27, 29 y 30 de octubre. Se trata de una temporada especial que marcará su regreso a los grandes escenarios después de concluir su extensa gira Summer Carnival en noviembre de 2024.

Para quienes quieran formar parte de esta experiencia, el registro para la preventa de boletos estará disponible a través del sitio oficial de la cantante. La preventa para fans comenzará el miércoles 18 de noviembre a las 10:00 horas, tiempo del Pacífico, mientras que la venta general arrancará el viernes 20 de noviembre, en el mismo horario. También se anunciaron paquetes de viaje que incluyen experiencias de concierto y hospedaje mediante Vibee.

¿Por qué Pink hará historia en Las Vegas?

El anuncio tiene un significado especial para la trayectoria de la cantante, pero también para Sphere. Desde que abrió sus puertas en 2023, el recinto ha recibido a grandes nombres de la música, aunque Pink será la primera mujer en protagonizar una residencia en solitario.

La pantalla LED envolvente y el sistema de sonido inmersivo de Sphere serán parte fundamental del espectáculo con el que Pink debutará como artista residente. IG spherevegas

La cantante será la segunda mujer en encabezar una temporada de conciertos en este espacio, después de que No Doubt, agrupación liderada por Gwen Stefani, ofreciera una serie de presentaciones en mayo de 2026.

La elección de Pink parece especialmente atractiva por el estilo de sus espectáculos. A lo largo de su carrera, la artista ha convertido las acrobacias aéreas, las coreografías y los montajes de gran formato en parte fundamental de su identidad sobre el escenario.

Ahora, esos elementos podrán combinarse con los recursos tecnológicos de Sphere, que cuenta con una pantalla LED de alta resolución que envuelve al público y un sistema de audio inmersivo diseñado para ofrecer una experiencia sonora de gran precisión.

La residencia de Pink marcará un nuevo capítulo en su carrera y permitirá combinar sus famosas acrobacias aéreas con una producción audiovisual inmersiva. IG pink

Aunque todavía no se han revelado todos los detalles de la producción, la cantante adelantó que se tratará de un espectáculo que explorará lo nuevo y lo nunca antes visto.

La residencia llega en un momento significativo para su discografía: en 2026 celebró el 25 aniversario de Missundaztood, álbum que consolidó su identidad musical con canciones como “Get the Party Started”, “Just Like a Pill” y “Family Portrait”.