James Gunn se despide de DC Studios: director comparte emotivo mensaje tras su salida

James Gunn rompió el silencio luego de que se diera a conocer su salida de DC Studios. El cineasta estadounidense ha sido una de las figuras más importantes en la nueva etapa de DC, especialmente después de asumir la responsabilidad de desarrollar historias para algunos de los personajes más conocidos de los cómics, entre ellos Superman.

Desde su llegada a la compañía, el director trabajó junto al productor Peter Safran en diferentes proyectos para cine y televisión, con la intención de construir un universo en el que las historias estuvieran conectadas.

James Gunn en la premiere de Supergirl. Foto: Grosby Group

Aunque este trabajo le permitió cumplir uno de sus sueños de la infancia, también significó asumir responsabilidades que iban más allá de dirigir películas. Ahora, después de cuatro años involucrado en las decisiones creativas de DC Studios, Gunn decidió compartir públicamente cómo vivió esta experiencia y qué piensa hacer en el futuro.

James Gunn publica mensaje tras darse a conocer su salida de DC Studios

La noticia sobre la salida de James Gunn y Peter Safran de DC Studios se dio a conocer este lunes. Jeremy Latcham fue nombrado nuevo presidente y director creativo de la compañía.

Poco después de que la información comenzara a circular, el director recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un extenso mensaje en el que habló de su experiencia al frente del estudio.

“Gracias a todos los que nos han apoyado a Peter y a mí durante nuestra etapa al frente de DC Studios. De niño, en Manchester, Missouri, solía escribir y dibujar mis propios cómics, combinando personajes de DC Comics con los míos. Tener acceso total a estos personajes para hacer lo que quisiéramos ha sido un sueño hecho realidad. No sabía si quería este trabajo cuando me lo ofrecieron, pero no podía dejar pasar esta oportunidad única. Me alegro de haberlo aceptado”.

IG: James Gunn

Entre los recuerdos que compartió el director se encuentran varios proyectos que llegaron a las pantallas durante su gestión, así como producciones que todavía forman parte de los planes de DC.

Uno de los trabajos que mencionó fue Man of Tomorrow, la próxima película de Superman, cuyo proceso de realización describió como una de las mejores experiencias que ha tenido en su carrera.

"Ha habido muchos momentos álgidos a lo largo del camino: el estreno de 'Superman' y 'Clayface', la realización de 'Peacemaker', la lectura de los guiones de 'The People Vs.', todo el proceso de 'Man of Tomorrow', que hasta ahora ha sido la mejor experiencia cinematográfica de mi vida, y muchos otros momentos".

Además de hablar sobre las producciones, el cineasta aprovechó su mensaje para reconocer a las personas con las que trabajó durante estos años, especialmente a Peter Safran, con quien compartió la dirección del estudio.

"Lo mejor de todo ha sido trabajar con personas tan talentosas y maravillosas, a quienes he llegado a querer mucho: el equipo de DC Studios, nuestros talentosos colaboradores, el elenco y el equipo técnico, y los fans, tan animados y divertidos. Y lo mejor de todo ha sido trabajar con Peter Safran, la persona más inteligente y competente que conozco. Has sido el mejor compañero que se pueda desear y, aún más, un verdadero amigo".

James Gunn revela las dificultades que enfrentó en DC Studios

A pesar de los buenos momentos, el director también decidió hablar de una parte de su trabajo que pocas personas conocían.

Gunn reconoció que dirigir un estudio de cine no siempre fue una experiencia agradable, especialmente por las responsabilidades administrativas y el tiempo que debía dedicar a proyectos que no necesariamente despertaban el mismo interés en él.

REUTERS

"Pero lo que solo las personas más cercanas a mí han sabido durante los últimos cuatro años es que mi tiempo en DC Studios ha sido, por decir lo menos, difícil. No me gusta la naturaleza a veces corporativa del trabajo (gracias a Peter por cargar con la peor parte). Siempre he sido muy trabajadora, pero como cineasta al menos podría tomarme breves descansos para relajarme, y he robado incluso ese tiempo tanto de mí misma como de mis seres queridos durante los últimos cuatro años (Jenn, te quiero y lo siento, y no tienes por qué sentirte culpable por ser la persona más feliz de todas de que ya no esté haciendo este trabajo). Y lo que más dificultad ha tenido mi hiperenfoque por TDAH ha sido dividir mi tiempo entre los proyectos que me apasionan muchísimo y los que no tanto, y todas las cosas que tengo que hacer como directora de estudio".

¿Qué pasará con James Gunn después de su salida de DC Studios?

Aunque dejará de ocupar uno de los puestos más importantes de DC Studios, Gunn aseguró que esto no significa que vaya a alejarse de inmediato de las historias de superhéroes.

Por el contrario, el director expresó que siente tranquilidad por cerrar esta etapa y que ahora tiene la oportunidad de concentrarse nuevamente en una de las actividades que más disfruta: hacer películas.

"Así que sí, echaré de menos a la gente que me rodea y echaré de menos ser uno de los responsables del cuidado de estos magníficos personajes, pero también me siento increíblemente aliviado y emocionado de volver a dedicarme exclusivamente al cine".

Cuartoscuro

Además, confirmó que todavía tiene proyectos relacionados con DC, entre ellos Man of Tomorrow, cuyo estreno está previsto para el verano de 2027.

El cineasta también sorprendió al mencionar que comenzó a escribir una nueva producción para la compañía, aunque por ahora no compartió detalles sobre la historia ni los personajes que podrían aparecer.

"Eso no significa que Peter y yo hayamos terminado de inmediato con DC o los superhéroes. Este verano se estrena 'Man of Tomorrow'. Además, acabamos de empezar a trabajar en otro proyecto de DC que estoy escribiendo, y ya veremos qué pasa después. Y, por supuesto, los personajes que creamos seguirán vivos".

Finalmente, James Gunn cerró su publicación con un agradecimiento dirigido a los seguidores que apoyaron las películas, series y personajes desarrollados durante su paso por DC Studios.