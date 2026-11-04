Samuel L. Jackson se declara fan de One Piece y busca unirse al anime

El actor estadounidense Samuel L. Jackson confesó públicamente que One Piece, la exitosa obra de animación japonesa creada por el mangaka Eiichiro Oda, figura actualmente como su anime favorito. El veterano de la industria de Hollywood expresó su deseo de integrarse al vasto universo de la popular saga de piratas y sumar su talento a la franquicia.

Esta sorpresiva revelación quedó documentada mediante un video de corta duración que circuló de manera masiva a través de las distintas redes sociales. La grabación captó al experimentado intérprete durante una dinámica de preguntas en una presentación frente a un panel oficial, organizado en conjunto por las empresas de entretenimiento Crunchyroll y Sony.

Samuel L Jackson en la premiere de The Beast. REUTERS

Ante la pregunta directa de los presentadores sobre su serie animada predilecta de la actualidad, el actor nominado al premio Oscar respondió de forma contundente frente a los asistentes. El protagonista de cintas de acción invocó de inmediato al capitán Monkey D. Luffy y contestó a la interrogante utilizando una sola palabra: "Monkey".

El material audiovisual registró el momento exacto de la confesión con un característico fondo de color naranja, propio de los masivos eventos promocionales de la plataforma de anime. La declaración detonó decenas de miles de interacciones entre los fanáticos acérrimos de la cultura pop y los fieles seguidores del longevo manga de origen japonés.

Una pasión por la vida pirata

El histrión aprovechó los micrófonos del panel para profundizar en los motivos detrás de su inesperada elección y extendió el impacto mediático del clip en el entorno digital. El actor vinculó su absoluta admiración por la serie nipona con su fascinación personal por la navegación marítima y la agitada vida corsaria del pasado.

"One Piece, porque me gusta Monkey D. Luffy. Siempre fui fanático de los piratas, así que los Skullhead Pirates son algo de lo que siento que podría haber formado parte", señaló el reconocido actor, utilizando su propia terminología en inglés para referirse a la famosa y mundialmente conocida tripulación del sombrero de paja.

Tripulación de One Piece. Foto: Netflix

Jackson conectó directamente esta atracción hacia la historia de ficción con su hábito real de navegar de manera recurrente por las aguas internacionales durante sus días de descanso. El intérprete detalló que realiza un viaje en yate cada año, pasando cerca de un mes completo en altamar, una experiencia vacacional que calificó como verdaderamente increíble.

Para complementar su contundente declaración, el actor esbozó una gráfica imagen mental de sus fantasías marítimas de la infancia ante la mirada atenta de la audiencia. El artista describió que siempre imaginó su vida como un auténtico pirata, saltando entre las cubiertas de los barcos con un puñal sostenido en la boca y una espada empuñada en la mano.

Antecedentes de peso en el anime

El video viral de la entrevista inspiró una ola de creatividad inmediata entre las diversas comunidades de internautas en las plataformas de interacción social. Los fanáticos publicaron una edición humorística del metraje donde superpusieron digitalmente el icónico sombrero de paja del personaje animado sobre el accesorio de moda que el actor portaba en la cabeza durante la grabación original.

La estrecha relación de Samuel L. Jackson con la industria de la animación japonesa cuenta con antecedentes sólidos, comprobables y sumamente exitosos en la televisión comercial. El actor participó activamente como productor ejecutivo y prestó su tono de voz al protagonista en la aclamada miniserie Afro Samurai, así como en la posterior película Afro Samurai: Resurrection.

Luffy de One Piece en el remake. Foto: Netflix

Esta profunda afinidad por la animación internacional quedó clara tiempo atrás durante una extensa entrevista exclusiva con la prestigiosa revista tecnológica WIRED. En esa ocasión periodística, el entrevistador consultó al histrión de forma directa sobre su consumo regular de anime, a lo que la estrella de la pantalla grande respondió sin tapujos con un rotundo "Sí, lo hago".

La franquicia de One Piece acumula más de 1,100 episodios emitidos ininterrumpidamente desde su lejano debut en la televisión asiática durante el año 1997. La marca experimenta actualmente un gigantesco repunte de popularidad global gracias al exitoso estreno de su reciente adaptación en acción real producida por el gigante del streaming Netflix.