¿Quién es Jeremy Latcham, nuevo director de DC Studios que toma el lugar de James Gunn?

Jeremy Latcham es un nombre que comienza a llamar la atención entre los seguidores de las películas de superhéroes, especialmente después de darse a conocer que estará al frente de DC Studios, la compañía responsable de llevar a la pantalla grande las historias de personajes como Superman, Batman y Wonder Woman.

Aunque muchos espectadores están familiarizados con nombres como James Gunn, existen otros productores que han trabajado detrás de cámaras para hacer posibles algunas de las películas más populares de este género.

X: HypeBuzz_

Uno de ellos es Latcham, quien cuenta con experiencia en grandes producciones de Hollywood y ha participado en proyectos que seguramente más de un fan de Marvel ha visto en el cine.

¿Quién es Jeremy Latcham, el nuevo director de DC Studios?

Antes de llegar a DC Studios, Jeremy Latcham construyó buena parte de su carrera en Marvel, donde estuvo involucrado en el desarrollo de varias películas que ayudaron a dar forma al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Su historia dentro de esta compañía comenzó en 2004, cuando se incorporó a Marvel Studios, años antes de que se estrenara la primera película de Iron Man y comenzara el universo de superhéroes que conocemos actualmente.

Durante su paso por el estudio, fue adquiriendo mayores responsabilidades hasta convertirse en vicepresidente sénior de Producción y Desarrollo, un puesto desde el que participó en la preparación de diferentes proyectos cinematográficos.

Además, tuvo la oportunidad de trabajar junto a Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, quien ha sido una de las figuras más importantes en la creación y expansión del MCU.

¿En qué películas de Marvel trabajó Jeremy Latcham?

La trayectoria del productor incluye varias de las cintas que marcaron los primeros años del Universo Cinematográfico de Marvel, aunque su participación fue diferente dependiendo de cada proyecto.

Por ejemplo, en Iron Man, estrenada en 2008 y protagonizada por Robert Downey Jr., trabajó como productor asociado, mientras que en Iron Man 2, lanzada en 2010, participó como coproductor.

Posteriormente, se involucró como productor ejecutivo en otras películas que reunieron a varios de los personajes más conocidos de Marvel.

Entre las producciones en las que trabajó se encuentran:

Iron Man (2008).

Iron Man 2 (2010).

Los Vengadores (2012).

Guardianes de la Galaxia (2014).

Vengadores: La era de Ultrón (2015).

Spider-Man: Homecoming (2017).

¿Qué hizo Jeremy Latcham después de salir de Marvel?

Aunque su nombre está relacionado principalmente con las películas de superhéroes, Latcham también ha trabajado en producciones de otros géneros.

En 2017 decidió dejar Marvel Studios para comenzar una nueva etapa y fundó su propia compañía, llamada Latcham Pictures.

A través de esta empresa estableció acuerdos de colaboración con compañías como 20th Century Fox, Hasbro y Wonder Project, lo que le permitió involucrarse en diferentes proyectos cinematográficos.

Entre las películas que produjo se encuentra Malos tiempos en El Royale, estrenada en 2018, una historia de suspenso protagonizada por actores como Chris Hemsworth, Dakota Johnson y Jeff Bridges.

Otro de sus trabajos más conocidos es Calabozos y Dragones: Honor entre ladrones, película de 2023 basada en el popular juego de rol Dungeons & Dragons.

Su trabajo como productor no se limitó a las películas que ya llegaron a los cines, pues también comenzó a preparar nuevas adaptaciones de historias conocidas.

Otro de los proyectos relacionados con su carrera es la adaptación cinematográfica de Naruto, el famoso manga y anime japonés creado por Masashi Kishimoto.

¿Por qué Jeremy Latcham reemplazará a James Gunn y Peter Safran en DC Studios?

La llegada de Latcham ocurre después de una etapa en la que James Gunn y Peter Safran estuvieron encargados de dirigir DC Studios.

Ambos asumieron el liderazgo de la compañía en 2022 con la intención de reorganizar las películas y series basadas en los personajes de DC Comics.

REUTERS

Sin embargo, los cambios empresariales relacionados con Warner Bros. Discovery y Skydance generaron incertidumbre sobre el futuro de los dos ejecutivos.

De acuerdo con un comunicado, Jeremy Latcham fue elegido para tomar las riendas de DC Studios, por lo que tendrá bajo su responsabilidad una de las franquicias de superhéroes más importantes del cine.

Una de las principales preguntas que deja este cambio es qué ocurrirá con las producciones que James Gunn y Peter Safran ya tenían preparadas.

Por ahora, no se ha aclarado si ambos continuarán colaborando con DC Studios más allá de los proyectos en los que ya estaban trabajando.

Entre ellos se encuentra Man of Tomorrow, la continuación de Superman que está desarrollando Gunn.

También existen dudas sobre si el estudio mantendrá todos los planes del nuevo Universo DC o si la llegada de Latcham traerá modificaciones en las próximas películas.