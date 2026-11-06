En el marco de la celebración anual del "Día de Stranger Things", la plataforma de streaming ha sorprendido al mundo al confirmar de manera oficial el desarrollo de Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things.

Esta nueva apuesta consistirá en una serie derivada (spin-off) en acción real producida en conjunto con 21 Laps Entertainment, la cual expandirá la mitología de la exitosa franquicia. Su estreno global está programado para el año 2028.

"Stranger Things siempre les ha pertenecido a los fans, y su pasión la convirtió en un fenómeno mundial", declaró Jinny Howe, directora de Series de Ficción de Netflix para EE. UU. y Canadá.

La ejecutiva destacó el honor de colaborar nuevamente con los creadores originales y Kate Trefry para ofrecer a la audiencia una dimensión inédita cargada de "nuevos héroes y toda la emoción, el misterio y la espectacularidad de la serie original".

Netflix anuncia Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things, el spin-off en acción real Canva

¿De qué trata la serie y en qué época está ambientada?

A diferencia de la historia ochentera protagonizada por Eleven y su grupo de amigos, esta precuela trasladará a la audiencia directamente a la década de 1950 (específicamente a partir de abril de 1955, en Marion, Nevada).

Al estar ambientada en esta época, se situará cronológicamente muchos años antes de los acontecimientos que ya conocemos de la serie original, e incluso previa a los sucesos de la aclamada y galardonada obra de teatro Stranger Things: The First Shadow.

Aunque los misterios centrales se mantienen bajo estricto secreto, sus creadores anticiparon que la historia presentará a un elenco de personajes completamente inédito, enfrentando nuevas amenazas y enigmas.

El productor Shawn Levy adelantó que, si bien las semillas de la narrativa se plantaron en Hawkins, esta aventura nos llevará a "otros mundos llenos de espectacularidad, acción y emoción" mientras explora una era, temáticas y mitología totalmente diferentes.

Stranger Things Canva

¿Quiénes están detrás de esta nueva aventura?

El proyecto cuenta con un equipo creativo de primer nivel, encabezado por Kate Trefry, una de las guionistas más experimentadas de la serie original y la dramaturga detrás de la galardonada puesta en escena teatral. Trefry asumirá los roles de co-creadora, showrunner, productora ejecutiva y guionista principal de esta entrega histórica.

Junto a ella se encuentran los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la franquicia, quienes ejercen como co-creadores y productores ejecutivos a través de su productora Upside Down Pictures.

Los Duffer expresaron su entusiasmo por este proyecto que han "soñado por muchos años", elogiando la labor de Trefry y del prestigioso cineasta británico Joe Wright, ganador de premios BAFTA y Globo de Oro (Orgullo y prejuicio, Expiación, Deseo y pecado), quien asumirá la producción ejecutiva y la dirección de los primeros tres episodios. El rodaje de esta imponente producción se llevará a cabo en los escenarios naturales de Nuevo México.

Netflix anuncia Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things, el spin-off en acción real Canva

Un fenómeno imparable que expande su legado

Desde su debut en el año 2016, Stranger Things ha consolidado su posición como un fenómeno cultural masivo a nivel internacional, superando los 1,200 millones de visualizaciones acumuladas en sus primeras cuatro temporadas.

La producción no solo ha cosechado más de 70 premios globales —incluyendo múltiples galardones Emmy y del Sindicato de Actores (SAG)— sino que ha trascendido la pantalla a través de libros, experiencias inmersivas, y la serie animada Stranger Things: Tales From '85.

Con la mira puesta en 2028, Otros Mundos: Una Aventura de Stranger Things promete mantener viva la nostalgia, el suspenso y el terror característicos de la saga, pero adaptados al singular panorama de los años cincuenta.

Mientras se confirma al elenco y avanzan las filmaciones, la guionista Kate Trefry ha dejado una cordial bienvenida para los seguidores: "Todavía quedan muchísimos misterios por explorar. Bienvenidos a Otros Mundos".