Dani Flow abandona La Mansión VIP 2: ¿por qué decidió salir del reality?

La segunda temporada de La Mansión VIP tuvo una primera sorpresa que llamó la atención de los seguidores del reality: la inesperada salida de Dani Flow. El cantante mexicano manifestó que no podía continuar con la experiencia, pues las condiciones de aislamiento y convivencia comenzaron a afectarlo emocionalmente.

La decisión generó comentarios entre los espectadores, ya que el intérprete de Reggaetón Champagne era uno de los participantes que más expectativa despertaba por su personalidad y las polémicas que han marcado su trayectoria. Además, había aceptado la invitación de HotSpanish con la intención de hablar sobre algunos episodios de su pasado.

Dani Flow entra a La Mansión VIP 2 Captura de pantalla IG daniflowmx

¿Por qué Dani Flow abandonó La Mansión VIP 2?

El cantante de reguetón mexicano formaba parte del grupo de 16 personalidades que aceptaron el desafío de convivir bajo el mismo techo durante varias semanas. Sin embargo, su participación duró poco, pues durante la madrugada del lunes 9 de noviembre explicó ante las cámaras que no se sentía cómodo con las condiciones del programa.

Antes de explicar los motivos de su decisión, Dani Flow agradeció a Roberto González, conocido como HotSpanish, por considerarlo para formar parte del proyecto y darle una oportunidad, pese a un inconveniente relacionado con el anuncio de su participación.

Hola, gente de La Mansión VIP. Primero quiero darle las gracias a Roberto, HotSpanish, por haberme considerado y por haberme dejado entrar después de mi cagadota de haberme anunciado, que tampoco fue con mala intención, pero pues pasó. Si me dieron la chance fue porque creyeron en mí, expresó.

Durante su despedida, explicó que el encierro fue uno de los principales motivos que lo llevaron a tomar esa decisión. Aunque el reality comenzó oficialmente el domingo 8 de noviembre, los participantes permanecieron aislados desde días antes como parte de la preparación para ingresar a la casa.

La verdad me siento muy mal de fracasar, me caga fracasar. Siempre que fracaso compongo en silencio y así no me estoy sintiendo cómodo con el encierro. Me siento muy avergonzado con él, con el equipo. No es el primer día, llevamos desde el miércoles, creo, aislados, y me da mucho coraje conmigo que todos la están rompiendo y yo lo único que pensé fue en venir a aclarar cosas y que se llevaran una imagen muy distinta de mí.

El cantante también reconoció que algunas dinámicas de convivencia le resultaban incómodas, pues sentía que debía actuar de una manera que no correspondía con su personalidad.

Pero no sé, es demasiado reírme de cosas que no me dan risa, sobreactuar. Son cosas que no pensé y no soy yo, y me siento súper incómodo. Lo que quiero dejar claro es que me siento muy avergonzado con HotSpanish y espero que los comerciales que grabé los pueda seguir explotando. Es todo lo que tengo que decir y extraño mucho a mi familia, agregó.

Dani Flow abandona La Mansión VIP 2 Captura de pantalla IG daniflowmx

¿Qué les dijo Dani Flow a sus compañeros antes de salir?

Después de explicar su decisión en privado, Dani Flow salió de la habitación y se encontró con sus compañeros en el comedor. Los participantes le preguntaron qué había ocurrido y por qué quería abandonar el programa.

El cantante les hizo saber que su decisión ya estaba tomada y aprovechó el momento para ofrecerles una disculpa por retirarse tan pronto de la competencia.

Ya tomé mi decisión, pero les quiero ofrecer una disculpa por esto, dijo el cantante.

Aunque algunos habitantes intentaron convencerlo de permanecer en la casa, Dani Flow mantuvo su postura. Su despedida sorprendió a los participantes, quienes apenas comenzaban a conocerlo dentro de la dinámica del reality.

Por su parte, la cuenta oficial de La Mansión VIP compartió un video de su entrada al programa y de los momentos de tensión que vivió antes de anunciar su salida. La publicación estuvo acompañada del mensaje: Por lo menos su entrada fue épica :(.

Hasta el momento de los primeros reportes, ni el cantante ni la producción habían confirmado oficialmente su salida definitiva, por lo que quedaba pendiente conocer si habría algún pronunciamiento sobre su permanencia en el proyecto.

Dani Flow canta en La Mansión VIP 2 Captura de pantalla IG daniflowmx

¿Quiénes participan en La Mansión VIP 2 tras la salida de Dani Flow?

La segunda temporada de La Mansión VIP reúne a 16 personalidades del entretenimiento, la música y las redes sociales. Entre los nombres que destacan en esta edición están Karely Ruiz, Bellakath, Paolita Suárez, Rod Contreras y Cintia Cossio.

El elenco también incluye a Itatí López, Tony Aguirre, João Ferreira, Edwin Mendoza, Doña Alegría, cuyo nombre real es Leticia Guajardo, Cukis, Jorjais, Jlexis, Abel Robles y Odette Orlena.

El reality comenzó el domingo 8 de noviembre de 2026 y tiene una duración anunciada de aproximadamente un mes. Los espectadores pueden seguir la convivencia de los participantes a través del canal de YouTube HotSpanish Vlogs.

La competencia contempla distintas dinámicas y retos para permanecer dentro de la casa, mientras los habitantes buscan el respaldo de sus seguidores.

La decisión de Dani Flow marcó uno de los primeros momentos inesperados de esta edición. Su participación también dejó pendiente la posibilidad de conocer la versión completa de algunos episodios de su pasado que pretendía aclarar ante el público. Por ahora, la atención está puesta en la respuesta de la producción y en el desarrollo de la convivencia entre los participantes.