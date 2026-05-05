¿Por qué Henry Cavill no fue Edward Cullen? La historia detrás de Crepúsculo

¿Te imaginas a Henry Cavill como el icónico vampiro Edward Cullen? Aunque hoy es reconocido por su papel como Superman, el actor estuvo cerca de formar parte de una de las sagas más exitosas del cine juvenil en 2008.

A pesar de que El hombre de acero lo consolidó como estrella de acción, pocos saben que pudo haber sido uno de los rostros principales de Crepúsculo. Aquí te contamos qué pasó.

Crepúsculo la saga

La saga Crepúsculo, basada en los libros de Stephenie Meyer, está compuesta por cuatro películas: Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse y Amanecer.

Este fenómeno no solo arrasó en taquilla, también lanzó a la fama a Kristen Stewart y Robert Pattinson, quienes se convirtieron en íconos juveniles gracias a sus papeles.

Con su mezcla de romance, fantasía y drama, la saga se volvió un referente cultural que marcó a toda una generación.

Henry Cavill iba a ser Edward Cullen Foto: IMDb

¿Por qué Henry Cavill no interpretó a Edward Cullen?

Aunque Robert Pattinson terminó interpretando al famoso vampiro de la familia Cullen, hubo otro nombre que estuvo muy presente desde el inicio: Henry Cavill.

La propia Stephenie Meyer lo consideraba el candidato ideal para el papel. Sin embargo, cuando comenzó el proceso de casting, el actor ya no encajaba en la edad que buscaban para el personaje.

Para entonces, Cavill era mayor que el perfil juvenil requerido, por lo que la producción optó por Robert Pattinson, quien tenía 21 años en ese momento.

Henry Cavill

Henry Cavill nació el 5 de mayo de 1983 en Jersey y ha construido una sólida carrera en cine y televisión.

Es ampliamente reconocido por dar vida a Superman y por participar en producciones como Enola Holmes, donde mostró una faceta más versátil.

Además, su popularidad lo ha llevado a ser considerado uno de los hombres más atractivos del mundo; en 2022 fue nombrado el más guapo por TC Candler.

En su vida personal, mantiene una relación con Natalie Viscuso desde 2021, con quien tuvo a su primer hijo en enero de 2025, aunque ambos son muy reservados.

Aunque Henry Cavill no formó parte del elenco de Crepúsculo, la idea de verlo como Edward Cullen sigue generando curiosidad entre los fans.

El actor ha logrado consolidar una carrera exitosa en distintos géneros, desde la acción hasta el misterio y el espionaje, demostrando que su camino en Hollywood ha dejado huella.