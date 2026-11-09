ZZ Top en Auditorio Nacional: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de su concierto

ZZ Top es una de las bandas de rock más importantes en la música y sin duda verlos en vivo es una experiencia que pocos se quieren perder, especialmente los fans de hueso colorado de la agrupación.

Si eres seguidor de la música de ZZ Top e irás al concierto que darán en la Ciudad de México que forma parte de su gira “The Big One”, aquí te contamos todos los detalles.

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¿Cuándo se presentará ZZ Top en Auditorio Nacional?

ZZ Top se presentarán dentro de poco en el Auditorio Nacional, el recinto más importante de México.

Será este 11 de noviembre cuando la legendaria banda de rock se presente en la capital del país. El show se espera que comience a las 9:00 PM.

IG: ZZ Top

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?

El Auditorio Nacional se encuentra en Paseo de la Reforma, muy cerca de Polanco y por ende cerca de una de las zonas hoteleras de la Ciudad de México. Una de las maneras más fácil de llegar al recinto es por transporte público.

Si usas el metro deberás tomar la línea 7 y bajarte en la estación Auditorio Nacional. Por otra parte, también puedes llegar en metrobús y viajar por la línea 7 que recorre todo Paseo de la Reforma, deberás bajar en la estación del mismo nombre que el lugar donde serán los conciertos.

IG: ZZ Top

Si llegarás al concierto en coche, el Auditorio Nacional cuenta con estacionamiento, pero te recomendamos llegar lo más temprano posible para alcanzar un lugar, aunque hay hoteles cercanos al recinto en los que puedes dejar tu coche.

Probable setlist de ZZ Top en CDMX

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que ZZ Top interprete en su concierto de CDMX.

Got Me Under Pressure

I Thank You

Waitin' for the Bus

Jesus Just Left Chicago

Gimme All Your Lovin'

Pearl Necklace

I'm Bad, I'm Nationwide

I Gotsta Get Paid

My Head's in Mississippi

Brown Paper Bag

Cheap Sunglasses

Just Got Paid

Sharp Dressed Man

Legs

Brown Sugar

Tube Snake Boogie

Thunderbird

La Grange