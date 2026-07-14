"¡Dile a Iñárritu que te cuente!", la graciosa anécdota que Tom Cruise vivió con el mexicano

BURBANK.–. Tom Cruise ha trabajado con varias de las mentes más importantes de Hollywood: desde Brian De Palma, Stanley Kubrick y Steven Spielberg, hasta Martin Scorsese.

Tras varios años de intentar coincidir con el director mexicano Alejandro González Iñárritu, a quien conoció de forma indirecta cuando vio Amores perros en el año 2000, por fin Cruise puede decir que sumó al cineasta a su currículum. Ambos hicieron mancuerna en Digger, filme del que recién se estrenó su primer adelanto cinematográfico.

Pude ver Amores perros antes que casi nadie. Escuché hablar de ella desde muy temprano, pues yo siempre estoy viendo películas y estudiando lo que hace la gente. Así que cuando vi esa película, no sé cómo se habrán sentido ustedes, pero me quedé como: ‘¿Qué demonios? ¿Quién es este tipo?’”, contó Tom Cruise en un encuentro privado con medios internacionales, en los estudios Warner Bros.

“La belleza de cualquiera que sea experto en su campo es que tiene un ojo entrenado y yo veía el detalle de esa dirección cinematográfica, lo que logró siendo tan joven y me preguntaba cómo hacía toda esa puesta en escena. Y además tenía al Chivo (Emmanuel Lubezki) y lo que ambos hacían con la cámara, pero no era sólo la cámara, eran las actuaciones, el diseño, el color. Nunca había oído hablar de él. Así que llamé a todos mis amigos, organicé reuniones en mi casa, llamé a los estudios y les dije: ‘Tienen que ver esta película, ¿quién es este tipo, Alejandro?’, pero no nos conocimos en persona sino hasta muchos años después. Finalmente nos reunimos y, tiempo más tarde, vino a buscarme para contarme de Digger”, expresó Cruise.

Excélsior fue uno de los medios mexicanos que asistió a los estudios Warner para ver, en un evento de carácter privado, el primer tráiler de Digger, cinta que se estrenará en México el 1 de octubre.

Warner Bros. Pictures

En ella se ve a Tom Cruise como Digger Rockwell, un tipo poderoso, viejo y dueño de un gato blanco enfermizo; un hombre excéntrico que provoca un desastre mundial relacionado con el medio ambiente y que busca demostrar que él es el salvador de la humanidad.

“Están a punto de conocer a la catástrofe más carismática que jamás hayan visto. Fue justo después de El renacido cuando tuve una idea, una obsesión implacable y recurrente que ha perdurado a lo largo de todos estos locos años. Sabía quién era este personaje, sabía cómo hablaba, cómo sobrevivía, cómo seducía a la realidad para que estuviera de acuerdo con él”, contó Alejandro González Iñárritu a través de un video enviado desde Londres, donde realiza la mezcla de sonido.

“Me tomó 10 años hacer esta película porque no estaba buscando una historia, estaba buscando la forma correcta de verla. Es absurda, es peligrosa, pero ciertamente cómica, porque la fuente de la gran comedia es la tragedia. Gracias por estar aquí y ser el primer público en hacer este viaje con nosotros. ¡Muchísimas gracias, de verdad! Damas y caballeros, prepárense porque la Madre Naturaleza ama a los hijos de puta”, fueron las palabras enviadas por Iñárritu.

Poco después de haber presenciado el avance de Digger, en el que aparecen otros actores como John Goodman, Sandra Hüller y Riz Ahmed, Tom Cruise convivió de manera privada con cada uno de los cerca de cien medios internacionales que asistieron al evento. Cuando tocó el turno de Excélsior, se le preguntó a Cruise qué fue lo que abrazó de Alejandro González Iñárritu tras haber trabajado con tantos grandes directores a lo largo de su carrera.

“Su corazón y que compartiera su visión y su arte conmigo. Ése fue el mejor regalo porque siempre lo he admirado. La belleza de poder trabajar con él es que abrió sus puertas creativamente, compartió su vida conmigo, así como su forma de ver la vida. Eso es un verdadero regalo, el haber trabajado juntos fue hermoso. Cuando estás ahí, ya sabes, no quieres que se termine. Él es un ser humano hermoso, es increíble”, contó Cruise.

Asimismo, el actor que se ha caracterizado por realizar sus propias escenas de riesgo contó, al saber que somos mexicanos, que tiene un cariño especial por nosotros y compartió una pequeña anécdota:

“Probé un tamal con una salsa muy picosa y Alejandro no pudo, de verdad él no pudo. Pregúntale cuando le veas, de verdad pregúntale”, recordó Cruise con una sonrisa.

Durante la presentación de Digger, el ganador de cuatro Premios Oscar, Alejandro González Iñárritu, comentó en el video que envió el porqué eligió a Tom Cruise como protagonista.

“La gente a menudo me pregunta por qué elegí a Tom para interpretar a Digger. Para mí, eso es como preguntarle a alguien por qué bebe agua cuando tiene sed: porque es lo que necesitas. La película necesitaba a Tom. Queríamos trabajar juntos desde principios de siglo, lo he admirado como actor durante años y eso no fue una sorpresa para mí; la sorpresa fue descubrir que el ser humano detrás del actor era tan extraordinario como las actuaciones que le vi hacer a lo largo de su carrera.

“La transformación por la que pasó fue asombrosa. Un día me dijo: ‘Alejandro, me tomó 40 años convertirme en este personaje’ y creo que ambos sabemos lo que significa volcar toda una carrera en un solo momento como éste. Ambos sabíamos que, a lo largo de nuestros caminos, nunca habíamos hecho nada ni remotamente parecido a esto”, relató Iñárritu en el clip.

A lo expresado por el cineasta se sumó Tom Cruise, quien en Digger se muestra físicamente alejado de su habitual imagen de galán cinematográfico.

“Alejandro vino a mí con este proyecto. Mary Parent, nuestra productora, a quien conozco desde hace mucho tiempo y es sumamente talentosa, también estaba ahí. Alejandro vino con esta película que nació hace 10 años y que a mí me la presentó hace unos siete años. A medida que la desarrollaba y trabajaba en ella, empezamos a darle forma juntos y siento que éste era el momento adecuado para hacerlo. Si hubiera pasado antes, no sé… Me alegro de que haya sucedido cuando sucedió. Y creo que cuando vean a este personaje entenderán por qué”, apuntó Cruise.

El actor, quien ha sido nominado en cuatro ocasiones al Premio de la Academia, finalmente compartió que en el caso de Digger sólo confió y se dejó llevar por la aventura.

“No hay nada mejor que pararse física y metafóricamente en el borde de un acantilado y decir: ‘Hagamos esto. Confío en ti y sea lo que sea que vayamos a hacer, sé que ésta va a ser una experiencia increíble, así que unámonos y hagámoslo. Hagámoslo todos’. Nunca he tenido algo que pudiera desafiarme de esta manera y Alejandro tampoco. Cuando vean esta película, verán que es totalmente original”, apuntó el histrión.

Cabe destacar que Iñárritu y su equipo filmaron Digger en VistaVision, técnica cinematográfica de pantalla ancha y alta resolución creada por Paramount Studios en los años 50. Esta técnica hace que la película de 35 mm se mueva horizontalmente en vez de verticalmente, proporcionando una imagen sumamente nítida y detallada.

“Nunca había preparado un proyecto con este nivel de precisión. Cada fotograma, cada lente, cada color, cada vestuario, cada rostro, cada contexto, cada objeto, cada capa y símbolo. Nada aquí es un accidente”, expresó Iñárritu.

“Filmamos en VistaVision porque el cine merece escala. Usamos una cámara con un diseño de 1954 y, por primera vez en la historia, al Chivo y a mí nos permitieron montar unos nuevos lentes Leica vintage de gran angular, diseñados específicamente para nuestra película. Tuve la suerte de estar rodeado de extraordinarios artistas, productores, colaboradores, coescritores y un elenco de ensueño. Gente que creyó en algo que durante mucho tiempo existió sólo dentro de mi cabeza”, concluyó Iñárritu.

Tras el evento, a los periodistas asistentes se nos pidió ubicarnos frente a una pala gigante —que hace alusión a la que usa Digger Rockwell en la cinta— y, una vez ahí, apareció Tom Cruise frente a la prensa para la fotografía grupal.