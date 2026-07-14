David Pablos volverá este año al Festival de Cine de Venecia  

Apenas el año pasado David Pablos se alzaba con el premio a la Mejor Película en la sección Horizontes, así como con la presea Queer Lion en el Festival de Cine de Venecia, y hoy ya puede decir que será parte del jurado que conformará la sección que lo vio ganar hace menos de un año por el largometraje En el camino.

Con esto, el realizador tijuanense hará historia al ser el primer mexicano que formará parte del jurado de Horizontes, que premia nuevas vanguardias y a cineastas emergentes.

Habrá sido hace más o menos tres semanas que me escribió directamente el director del Festival de Venecia, Alberto Barbera, copiando en ese correo a la mujer que es su mano derecha, y básicamente me hicieron la invitación a participar, a ser parte del jurado. Yo ni siquiera lo tuve que pensar, en el instante les dije que por supuesto que sí y me siento muy agradecido”, contó en entrevista con Excélsior, David Pablos.

El director, quien por su cinta En el camino recibió junto a su equipo de trabajo trece nominaciones a los premios Ariel 2026, contó lo que significa para él el poder ir dos semanas al certamen de cine más antiguo del mundo y compartió lo que más le apasiona de ser jurado.

“Voy a estar las dos semanas enteras, voy a estar básicamente todo el festival, lo cual es maravilloso. Para mí es un sueño, son como unas vacaciones de cine. Me entusiasma mucho”, relató y prosiguió.

Me importará mucho ver el ojo del cineasta, ver cuál es la propuesta cinematográfica. Estamos, además, en una sección que justo se caracteriza por eso; la sección de Horizontes se caracteriza por tener un tipo de narrativa un tanto más arriesgada, un tanto menos ortodoxa, y eso es precisamente lo que a mí me gustaría ver y premiar: películas que tengan una voz contundente, que tomen apuestas y que tengan una personalidad muy marcada”, acotó el realizador.

A la mirada del también director de El baile de los 41 y Las elegidas se sumará en el Jurado Horizontes la cineasta francesa Valérie Donzelli, quien presidirá el organismo; la directora hongkonesa Elizabeth Lo, la actriz italiana Barbara Ronchi y el distribuidor estadunidense Peter Becker. Todos ellos se dedicarán a ver 19 largometrajes y varios cortometrajes para elegir a los ganadores de dicha sección, la cual forma parte de la 83 edición del Festival de Cine de Venecia.

Durante la charla con Pablos, se habló de cómo, así como los mexicanos nos unimos y celebramos los triunfos de la Selección Mexicana, algo parecido sucede con los cineastas nacionales que ponen en alto el nombre de nuestro país, ante lo cual compartió su reflexión.

La esencia del cine o del arte tiene que ver con eso, con unir a la gente, con conectar, con crear empatía, con crear comunión. Esto es lo que me parece más bello del arte en general, así que inevitablemente el cine va a mover de esa manera. Algo que yo agradezco mucho es que sí sentí hace ya casi un año, cuando sucedió mi premio en Venecia, mucha solidaridad y el apoyo de la comunidad cinematográfica mexicana. La verdad es que hubo un recibimiento que fue muy caluroso”, expresó Pablos.

En el camino, pelicula de David Pablos

Además de estar afinando los preparativos para llegar el próximo 1 de septiembre a Venecia, donde un día después arrancará el certamen fílmico, el egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) ya se encuentra trabajando en tres nuevos proyectos.

“Tengo dos proyectos que ya están bastante avanzados, no diré terminados, pero ya están casi finalizados en su desarrollo. Estamos ahorita en la etapa de buscar el financiamiento y voy a empezar a escribir otro que me entusiasma mucho. Entonces sí, estoy con las manos llenas, porque sólo de esta manera se puede transitar el mundo del cine: con muchos proyectos. En cuanto a los temas, la familia sigue totalmente presente, no de las mismas formas, pero sigue ahí. El aislamiento, también”, remató el director, quien aún mantiene En el camino en salas de cine tras haberla estrenado hace mes y medio.