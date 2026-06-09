Natalie Portman ha logrado consolidarse como una de las figuras más respetadas de Hollywood gracias a una trayectoria marcada por el talento y la versatilidad.

Sin embargo, más allá de los reflectores, la actriz ha construido una vida familiar que procura mantener alejada del escrutinio público, una decisión que ha sostenido durante años y que forma parte esencial de su día a día.

Lejos de la exposición constante en redes sociales y de los eventos mediáticos, Portman ha procurado que sus hijos crezcan en un entorno lo más privado posible.

Actualmente es madre de dos niños en edad escolar y, a sus 45 años, espera a su tercer hijo, el primero junto al productor musical francés Tanguy Destable.

¿Quiénes son los hijos de Natalie Portman? IG

¿Quiénes son Aleph y Amalia, los hijos de Natalie Portman?

Natalie Portman tiene dos hijos con su exesposo, el coreógrafo francés Benjamin Millepied, a quien conoció durante el rodaje de Cisne Negro.

Su primer hijo, Aleph, nació en junio de 2011. Seis años después, en febrero de 2017, la pareja dio la bienvenida a Amalia. Aunque la actriz rara vez habla de ellos públicamente, en diversas entrevistas ha reconocido que la maternidad cambió por completo su perspectiva sobre el trabajo y la vida.

Portman ha explicado que convertirse en madre la llevó a priorizar proyectos que le permitieran pasar más tiempo con su familia y reducir los periodos prolongados lejos de casa, como comentó durante una conversación con Jenna Ortega para la revista Interview en 2025.

Creo que, como ahora tengo un aspecto de mi vida bastante práctico —tengo dos hijos en edad escolar y quiero pasar el mayor tiempo posible con ellos—, a veces acepto un trabajo estupendo, pero que no necesariamente me atrae demasiado, sino que se adapta a mi vida.

¿Cuántos años tienen los hijos de Natalie Portman?

Aleph tiene 14 años, en distintas entrevistas con medios internacionales, la actriz ha revelado que Aleph mostró interés por el futbol desde temprana edad e incluso tuvo una breve aparición en la película Thor: Love and Thunder.

Por su parte, Amalia tiene 9 años y Portman reveló que eha inspirado algunos de los proyectos personales de la actriz, entre ellos su libro Fábulas de Natalie Portman.

Aunque la información sobre los intereses de la menor es limitada, la ganadora del Oscar, ha contado que ella y su entonces esposo acostumbran plantar un árbol en cada cumpleaños de sus hijos, una tradición familiar que refleja su interés por el cuidado de la naturaleza.

La estricta decisión de Natalie Portman para proteger la privacidad de sus hijos

A diferencia de otras celebridades, Natalie Portman mantiene una política muy estricta respecto a la exposición pública de sus hijos.

Las fotografías familiares son escasas y las apariciones públicas de Aleph y Amalia son poco frecuentes. La actriz ha explicado que esta decisión está relacionada con su propia experiencia en la industria del entretenimiento, ya que comenzó su carrera durante la adolescencia.

Portman considera que sus hijos deben tener la oportunidad de construir su identidad lejos de la presión mediática y del escrutinio constante que acompaña a la fama. Esta postura la ha convertido en una de las celebridades más reservadas de Hollywood cuando se trata de su vida familiar.

¿Quién es el padre de los hijos de Natalie Portman?

El padre de Aleph y Amalia es Benjamin Millepied, bailarín y coreógrafo francés reconocido internacionalmente por su trabajo en el mundo de la danza.

La pareja inició su relación después de conocerse durante el rodaje de Cisne Negro, película en la que Millepied participó como coreógrafo. Se comprometieron en 2010 y contrajeron matrimonio en 2012.

Tras más de una década juntos, ambos finalizaron su divorcio en 2024. Desde entonces, han mantenido una relación centrada en la crianza compartida de sus hijos.

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Natalie Portman y su familia: una nueva etapa personal

La vida familiar de Natalie Portman atraviesa una nueva etapa. En abril de 2026, la actriz confirmó que está embarazada de su tercer hijo, el primero junto a su actual pareja, el productor musical francés Tanguy Destable.

De acuerdo con la publicación compartida de la actriz con Harper's Bazaar, Portman expresó sentirse agradecida por este momento y describió el embarazo como un privilegio y un milagro.

Hay una gratitud que, cuando eres joven, no necesariamente comprendes.

La actriz también reflexionó sobre la maternidad y la fertilidad:

Es algo tan hermoso y gozoso, y también algo que no es fácil. Por eso sé lo afortunada que soy. Soy muy consciente y estoy muy agradecida. Siento un profundo aprecio y gratitud.

Mientras continúa con sus proyectos cinematográficos, Portman mantiene como prioridad a su familia y a sus hijos, quienes siguen creciendo lejos de la intensa atención mediática que caracteriza a Hollywood.

A lo largo de los años, Natalie Portman ha demostrado que es posible equilibrar una carrera exitosa en la industria del entretenimiento con una vida familiar reservada.

Su decisión de proteger la privacidad de sus hijos se ha mantenido firme pese al interés constante que genera su vida personal y refleja la importancia que concede a su papel como madre en esta nueva etapa de su historia.