¿Quién es quién en Proyecto Final? Ellos son los actores de la serie de Netflix sobre cyberbullying

Netflix acaba de sumar a su catálogo una nueva producción mexicana que pone sobre la mesa un problema que cada vez preocupa más entre los adolescentes, tratándose del acoso en internet.

Se trata de Proyecto Final, una serie de formato corto que sigue a Tamara, una joven de estilo gótico que llega a una nueva escuela con la intención de dejar atrás una etapa complicada de su vida. Sin embargo, empezar de cero no resulta tan sencillo como esperaba.

Desde sus primeros días, la protagonista se convierte en blanco de burlas y ataques por parte de sus compañeros. Uno de ellos es Xavi, el chico más popular del colegio, quien decide acercarse a ella como parte de un reto. Lo que comienza como una broma termina tomando otro rumbo cuando los sentimientos entre ambos empiezan a cambiar.

Pero la situación se complica todavía más cuando alguien comienza a revelar información sobre el pasado de Tamara a través de internet. Las publicaciones anónimas hacen que el acoso aumente y, poco a poco, la joven empieza a recibir amenazas.

Elenco de la serie mexicana Proyecto Final

Es entonces cuando la historia da un giro. Tamara deja de intentar esconderse y decide enfrentar a quienes la lastimaron. La venganza se convierte en el centro de su nueva vida, aunque el precio de descubrir quién está detrás de todo podría ser mucho más alto de lo que imagina.

Daniela Martínez Caballero es Tamara

La protagonista de Proyecto Final es interpretada por Daniela Martínez Caballero, quien da vida a Tamara, una adolescente que llega a una nueva escuela buscando una oportunidad para comenzar de nuevo.

Sin embargo, su pasado termina alcanzándola y, después de convertirse en víctima de acoso y una cruel broma, su personalidad cambia por completo.

Daniela Martínez Caballero ha participado en producciones como Mi fortuna es amarte, Mi secreto, Golpe de suerte, Las hijas de la Señora García, Sed de venganza y Los hilos del pasado.

Daniela Martínez Caballero Netflix

En la serie, Tamara pasa de intentar encajar a preparar su propia revancha contra quienes considera responsables de haber destruido su vida.

Isabella Tena interpreta a Samantha

Isabella Tena aparece como Samantha, la novia de Xavi. Su personaje no recibe con los brazos abiertos a Tamara, especialmente cuando comienza a notar la cercanía que existe entre la nueva estudiante y su pareja.

Los celos y el deseo de poner a Tamara en una situación incómoda llevan a Samantha a tomar decisiones que terminan teniendo consecuencias.

Isabella Tena Netflix

La actriz es conocida por sus trabajos en telenovelas como Mi corazón es tuyo, Sueño de amor, Mi marido tiene familia, El amor invencible y El amor no tiene receta.

Tristán Maze es Xavi

Xavi es el joven popular de la escuela y uno de los personajes que mueve buena parte de la historia. Tristán Maze interpreta al adolescente que se acerca a Tamara inicialmente por una apuesta, sin imaginar que la relación terminará involucrando sentimientos reales.

A lo largo de la serie, Xavi también enfrenta conflictos personales y un secreto familiar que lo lleva a confrontar situaciones de su pasado.

Tristan Maze Netflix

Maze ha formado parte de producciones como Juegos de amor y poder, Contrato de corazones, tú y yo y Hermanas, un amor compartido.

Ian Sparrowe da vida a Pato

Pato es uno de los amigos más cercanos de Xavi. Ian Sparrowe interpreta a este personaje, quien conoce desde el principio el plan para conquistar a Tamara y está al tanto de lo que ocurre entre el grupo de estudiantes.

También mantiene una relación cercana con Samantha, por lo que termina involucrado en los conflictos que surgen entre los protagonistas.

Ian Sparrowe Netflix

Virgilio Delgado es Daniel

Daniel es el amigo de Tamara y uno de los pocos personajes que intenta advertirle sobre las verdaderas intenciones de Xavi. El papel está a cargo de Virgilio Delgado, actor que ha participado en series como Vecinos, La madrastra, Más allá de ti, Eternamente amándonos y Nadie nos va a extrañar.

Su personaje representa una de las figuras de apoyo para Tamara mientras ella intenta adaptarse a su nueva escuela.

Virgilio Delgado Netflix

¿Dónde ver Proyecto Final?

Proyecto Final se estrenó este 29 de julio de 2026 y ya está disponible en Netflix. La serie mexicana aborda temas como el cyberbullying, la presión por encajar, la crueldad de las redes sociales y las consecuencias que puede tener una venganza cuando una persona decide dejar de ser víctima y contraatacar.

Para ver los capítulos de Proyecto Final solo es necesario contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.