Del Vive Latino a Tlaxcala: así fue la travesía de Natalia Jiménez para llegar a la fiesta de Carlos Rivera

Natalia Jiménez sin duda demostró que es una buena amiga, ya que tuvo que hacer un viaje exprés para poder llegar a la lujosa fiesta que el sábado pasado ofreció Carlos Rivera con motivo de su cumpleaños número 40.

Fue por medio de sus redes sociales que Natalia Jiménez compartió un divertido video en el que dejó ver todo el recorrido que tuvo que realizar para poder estar presente en la fiesta de cumpleaños que Carlos Rivera realizó en Huamantla, Tlaxcala.

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El recorrido de Natalia Jiménez para llegar a la fiesta de Carlos Rivera

En el video que compartió en sus redes sociales, la española compartió que el sábado se encontraba en la Ciudad de México y que tenía un compromiso muy importante, ya que ese día se presentó en el Vive Latino tras una invitación de Chetes. Natalia Jiménez se presentó en el festival a las 9:20 PM.

Captura de pantalla

Poco después de terminar su presentación en el Vive Latino, Natalia Jiménez se trasladó en una ambulancia para poder llegar al aeropuerto y así tomar un vuelo hacia Tlaxcala.

Aunque en su video la cantante colocó Puebla, en realidad Natalia Jiménez llegó a Huamantla en Tlaxcala poco antes de la media noche.

Captura de pantalla

En el clip, Natalia Jiménez se mostró feliz de haber logrado la travesía de llegar en casi dos horas a Humantla y hasta tuvo la oportunidad de presenciar cuando Carlos Rivera partió su pastel.

Cabe mencionar que entre los cantantes hay una amistad que inició después de que ambos grabaran temas como “O Holy Night” y “El destino”. Desde entonces han sido muy cercanos, por lo que no era de extrañarse que Natalia Jiménez fuera una de las invitadas a la fiesta del cantante mexicano.

Captura de pantalla

La fiesta de Carlos Rivera

Este fin de semana en redes sociales comenzaron a circular videos de ciertos momentos ocurridos en la fiesta de Carlos Rivera como cuando Laura león y las integrantes de Pandora subieron al escenario para interpretar algunos de sus temas junto al cumpleañero.

Además, un detalle que destacó fue que los invitados debían de seguir in código de vestimenta: las mujeres debían ir de rojo, mientras que los hombres de negro.

A la celebración acudieron personalidades como Kristal Silva, Anahí, Mauricio Mancera, entre otros.

PJG