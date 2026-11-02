Ana Sofía: quién es la sobrina de Pablo Montero que arremetió contra La Granja VIP en vivo

Ana Sofía, sobrina del cantante y actor Pablo Montero, acudió a la gala de eliminación de La Granja VIP el pasado 1 de noviembre para defender a su tío, pero terminó protagonizando una acalorada discusión con Azalia Ojeda y lanzando fuertes críticas contra la producción del reality.

La joven se volvió tendencia porque no se guardó nada. Cuestionó las decisiones del programa, puso en duda la manera en que se estaban desarrollando las votaciones y manifestó su inconformidad con el trato que, desde su perspectiva, había recibido Pablo Montero durante la competencia.

¿Quién es Ana Sofía, sobrina de Pablo Montero?

Ana Sofía, sobrina de Pablo Montero. @lagranjavipmx

Ana Sofía es sobrina de Pablo Montero, cantante y actor mexicano que participaba en La Granja VIP. Aunque su nombre comenzó a ganar notoriedad tras su aparición en la gala, hasta ahora no se conocen demasiados detalles públicos sobre su vida personal, profesión o trayectoria.

Su presencia en el foro tenía como principal objetivo respaldar a su tío en medio de las críticas que enfrentaba dentro del reality. Sin embargo, lo que parecía una intervención para defender al cantante terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la transmisión.

Ana Sofía expresó abiertamente su desacuerdo con la manera en que se estaba evaluando el desempeño de Pablo y cuestionó algunas de las decisiones que habían tomado los participantes y la producción.

Por ahora, el vínculo familiar con el cantante es el principal dato biográfico que ha trascendido públicamente. Su aparición en La Granja VIP la puso en el radar de los espectadores, aunque todavía queda mucho por conocer sobre quién es Ana Sofía más allá de la polémica que protagonizó en televisión.

¿Por qué arremetió contra La Granja VIP?

Durante la gala, Ana Sofía manifestó su molestia por la nominación de Pablo Montero como uno de los peores peones de la semana. Desde su perspectiva, el cantante había demostrado compromiso con las actividades de la granja y no merecía recibir ese reconocimiento negativo.

Para respaldar su postura, mencionó que Pablo y Fernando Lozada eran de los primeros en levantarse por las mañanas, mientras que Kunno, según su percepción, solía ser de los últimos.

No obstante, sus críticas fueron más allá del desempeño de los concursantes. La joven también cuestionó la transparencia del programa y aseguró que existía inconformidad entre los seguidores del reality.

Uno de los señalamientos más fuertes llegó cuando aseguró que el público estaba molesto porque, según ella, no se estaban respetando los votos.

La gente está muy molesta porque no se están respetando los votos”, expresó durante su intervención.

Sus palabras provocaron una reacción inmediata de Adal Ramones, quien defendió el funcionamiento del programa y aseguró que las votaciones de La Granja VIP sí eran respetadas.

Lejos de dar por terminada la discusión, Ana Sofía continuó expresando su inconformidad y dejó claro que no estaba de acuerdo con el rumbo que estaba tomando la competencia.

Ana Sofía y Azalia protagonizaron pelea en vivo

El momento más tenso de la gala llegó cuando Ana Sofía dirigió sus comentarios hacia Azalia Ojeda, conocida como “La Negra”, quien también se encontraba en el foro después de haber sido eliminada del reality.

La sobrina de Pablo Montero cuestionó la presencia de la exparticipante y consideró que estaba recibiendo un trato diferente al de otros concursantes que ya habían abandonado la competencia.

Me sorprende muchísimo que esté aquí esta señora, que está eliminada y a ningún otro eliminado se le ha dado el lugar que se le está dando a ella”, manifestó.

Pero la discusión subió de tono cuando Ana Sofía lanzó un comentario sobre la actitud de Azalia y la calificó de “corriente y vulgar”.

La respuesta no tardó en llegar.

Corriente y vulgar tú, mi amor”, contestó Azalia, quien no parecía dispuesta a quedarse callada ante los señalamientos.

Ana Sofía intentó cortar el intercambio con un “no voy a hablar contigo”, pero la exparticipante volvió a responderle: “Ni yo contigo, preciosa. Dedícate a hablar de tu tío, que es una macetota”.

La expresión de Azalia provocó otra reacción de Ana Sofía, quien retomó el término para cuestionar la manera en que se estaban asignando las responsabilidades dentro de la competencia.

La macetota no se queda como capataz. La macetota no la plantan como peón porque les da miedo que pueda ganar capataz”, respondió.

Con estas palabras, la joven insinuó que existían decisiones estratégicas que estaban afectando a su tío y que algunos participantes podían estar evitando que tuviera oportunidades de destacar en el concurso.

El intercambio se convirtió en uno de los episodios más comentados de la gala, pues la discusión dejó de centrarse únicamente en la competencia y pasó a los ataques personales.

Explota por la eliminación de Pablo Montero

Pablo Montero, eliminado de La Granja VIP. @lagranjavipmx

La polémica continuó cuando se confirmó que Pablo Montero quedaba eliminado de La Granja VIP. La noticia no fue bien recibida por su sobrina, quien volvió a expresar su molestia y lanzó nuevas críticas contra la producción.

Esperaba que me callaran la boca, pero evidentemente se hizo lo que mejor le convenía a la producción”, declaró.

Ana Sofía también cuestionó las estrategias que se habían desarrollado dentro de La Granja y mencionó al equipo de Manelyk y sus aliados, al considerar que el programa no estaba tomando decisiones que favorecieran una competencia equilibrada.

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando Pablo Montero llegó al foro tras su eliminación y se reencontró con Ana Sofía.

La joven lo abrazó y aprovechó para expresarle lo que pensaba sobre el ambiente que había rodeado su participación en el programa.

Qué bueno que saliste porque te están haciendo mie...” le comentó.

La frase dejó ver la inconformidad que había manifestado durante toda la gala y su intención de hacerle saber a su tío que, desde su punto de vista, las cosas no estaban desarrollándose de manera justa dentro de la competencia.

Entre las críticas y el apoyo

Aunque Ana Sofía llegó a la gala como familiar de uno de los participantes, terminó acaparando buena parte de la atención por sus declaraciones contra la producción y su enfrentamiento con Azalia Ojeda.

En redes sociales la joven generó también gran debate, entre los que la apoyaron reconociendo el valor que tuvo para presentarse y arremeter contra la producción en vivo; y los que las criticaron asegurando que era una “consentida” y “fresa” que solo fue a llamar la atención.