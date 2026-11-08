Natalia Alcocer renuncia a La Granja VIP; estas fueron sus razones

Natalia Alcocer sorprendió a los participantes y televidentes de La Granja VIP al solicitar su salida inmediata del reality show durante la gala de eliminación de este domingo 8 de noviembre. La actriz explicó que no ha atravesado días emocionalmente fáciles y que necesita priorizar su salud mental, por lo que decidió poner fin a su participación en la competencia.

Al inicio de la transmisión, Alcocer pidió la palabra al conductor Adal Ramones y, con respeto, explicó los motivos por los que ya no podía continuar dentro del programa.

La participante, integrante del equipo Los Disfuncionales, agradeció el respaldo que recibió por parte de la producción, sus compañeros y el equipo del reality durante su estancia.

"Estoy aprovechando a hablar lo más que puedo, porque es muy dolorosa", había expresado durante sus intervenciones anteriores, mientras hablaba sobre las dificultades emocionales que enfrentaba dentro de la competencia.

La actriz también señaló que en distintas ocasiones sintió que sus emociones fueron motivo de burlas por parte de otros participantes, una situación que consideró injusta y que contribuyó a su decisión de abandonar el programa.

Durante su intervención, destacó la importancia de reconocer cuando una persona necesita ayuda y de no sentir vergüenza por priorizar su bienestar emocional.

"El hecho de que alguien nos quiera hacer sentir menos porque estamos débiles mentalmente, quiero que el público sepa que siempre buscar ayuda no es algo de pena", expresó.

Natalia Alcocer La Granja VIP

¿Por qué Natalia Alcocer decidió abandonar La Granja VIP?

La salida de Natalia Alcocer ocurre después de varios días complicados dentro de la convivencia de La Granja VIP, en los que protagonizó diferentes enfrentamientos con otros participantes, entre ellos Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita, y Niurka Marcos.

Uno de los momentos más tensos ocurrió durante la dinámica de echar tierra, cuando La Bebeshita cuestionó algunos comentarios de Natalia y ambas intercambiaron reproches frente a sus compañeros.

Posteriormente, la actriz manifestó dificultades para continuar con la convivencia y expresó su inconformidad por la manera en que se abordaban sus emociones dentro del programa.

Cabe recordar que esta no era la primera ocasión en que Natalia manifestaba su intención de abandonar la competencia.

Natalia Alcocer colapsa en pleno programa en vivo de La Granja VIP Screenshot: La Granja VIP

El viernes 6 de noviembre, después de recibir atención del equipo de especialistas del reality, la conductora Kristal Silva informó que la participante había expresado su deseo de salir. Sin embargo, después de varias horas de ser escuchada y atendida, decidió permanecer en la competencia.

Dos días después, durante la gala de eliminación, Natalia volvió a solicitar su salida, pero esta vez mantuvo su decisión.

¿Natalia Alcocer tendrá consecuencias por abandonar La Granja VIP?

Durante la conversación con la participante, Adal Ramones le explicó que su decisión implicaba consecuencias, debido a que abandonar la competencia antes de tiempo representa el incumplimiento de una de las reglas establecidas para quienes forman parte del reality.

El conductor también le manifestó que comprendía la importancia de atender su salud mental y que la producción respetaba su decisión.

Natalia, por su parte, aseguró que conoce las condiciones que aceptó al ingresar al programa y que está dispuesta a asumir las consecuencias junto con su equipo.

La actriz se despidió entre lágrimas y agradeció el apoyo que recibió durante su participación.

La producción también dejó claro que su salida voluntaria no modificaría la dinámica de eliminación de esa noche, por lo que el público todavía conocería al noveno participante eliminado de la segunda temporada.

bgpa