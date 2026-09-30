Naim Darrechi se va de México tras denuncia de la mamá de Abelito

Naim Darrechi se fue de México tras el anuncio de denuncia en su contra por parte de la señora Cristina Romero Álvarez, mamá de Abelito, luego de los hechos ocurridos en la fiesta de su hijo.

Aunque no se sabe con certeza si el también creador de contenido y cantante abandonó el país por el comunicado de Romero Álvarez, lo cierto es que el mismo día que se difundió el escrito, el influencer español comunicó a través de sus redes sociales que daría una “vuelta al mundo”.

De ahí, surgieron las especulaciones que había “huido” de México por la demanda anunciada en su contra.

Naim Darrechi se va de México

Naim Darrechi se va de México. @naimdarrechitv

El pasado 29 de septiembre, el influencer informó que estaba en el Aeropuerto para iniciar su proyecto de la “vuelta al mundo”, para el cual pidió a sus seguidores que decidieran su próximo destino durante una transmisión en vivo.

Empezamos la vuelta al mundo mi gente y ustedes eligen el destino. Yo estoy en el aeropuerto. estamos en streaming; se van a poner tres opciones de destino y ustedes deciden dónde yo me voy, dónde estamos mañana. Un abrazo”, dijo en un video.

Tras ello, por medio de historias dio a conocer que el primer destino que eligieron sus fans fue Argentina, mostrando por medio de fotografías que ya iba en camino.

En una de sus publicaciones además agradeció el apoyo a quienes, dijo, se preocuparon por él:

¡¡Gracias por el apoyo familia y por preocuparse, estamos bien!!”.

Reacción de Naim Darrechi por la demanda de la mamá de Abelito

Previo a su salida de México, Naim realizó un en vivo en el que sus seguidores comenzaron a cuestionarlo sobre la denuncia y el proceso que iniciaría la mamá de Abelito.

La reacción del creador de contenido sorprendió por el tono que utilizó, pues lejos de mostrarse preocupado decidió bromear sobre la posibilidad de tener que abandonar México y además dio una declaración bastante polémica:

Tampoco es como que me guste andar en esas, la verdad, no es tan grave lo que pasó, es la real, le hubiera bailado otra persona, nadie estuviera diciendo absolutamente nada, la mujer, la señora quería y se le vio, se le vio en la cara cómo quería”, enfatizó.

En tanto, intentó explicar que, por el momento, no consideraba necesario preocuparse por la situación, pues primero tendría que determinarse si las acciones legales proceden.

No sigan con ese tema ya. Cuando si en algún momento procede esa demanda porque tiene que proceder primero. Y nos llaman. Pues ahí ya veremos si venimos. Si nos interesa volver a entrar al país, pues venimos y arreglamos nuestras cosas. Pero mientras tanto, ¿para qué? ¿Sabes?”, expresó.

Asimismo, reconoció que Cristina Romero tiene derecho a emprender acciones legales en su contra y aseguró que, en caso de ser requerido, afrontará la situación.

Está en todo su derecho de demandar. Si quiere hacerlo, adelante, no importa. Las imágenes están ahí, los videos de que ella estaba bien sonriente”, aseguró.

¿Quiénes son los 3 famosos señalados por Cristina Romero?

Cristina Romero Álvarez, mamá de Abelito. @lamamadeabelito

Por medio de un comunicado, la mamá de Abelito confirmó que procederá legalmente contra tres hombres por su presunta participación en el delito de violencia sexual, por los hechos ocurridos durante la fiesta de cumpleaños de su hijo.

Todo se originó el pasado fin de semana cuando Abelito, finalista de “La Casa de los Famosos México”, celebró su cumpleaños en un club nocturno en la Ciudad de México. La polémica se elevó luego de que en redes sociales se difundió un video en donde se observa a Naim Darrechi realizando acercamientos a la señora Cristina Romero.

Ante ello, Agustín Fernández y Luis Eduardo Guillén, mejor conocido como “Suavecito”, también fueron involucrados en la polémica.

Las acciones de los tres famosos fueron cuestionadas en redes sociales, pero el caso no se quedó ahí, escaló hasta el comunicado sobre la demanda de Cristina Romero en contra de Naim, Agustín y Luis Eduardo.

Fui víctima durante una reunión. Sufrí tocamientos y roces corporales sin mi consentimiento, con la excusa de estar bailando en la celebración de cumpleaños de mi hijo", aseveró Romero en el texto.

¿Qué ha dicho Abelito sobre lo ocurrido a su mamá?

Sobre la polémica que involucra a su mamá, Abelito rompió el silencio y cuestionó las explicaciones que surgieron después del momento, dejando claro que, para él, el tema debí abordarse con respeto.

El también influencer, cuyo nombre real es Abel Sáenz Rodríguez, explicó que inicialmente había preferido manejar la situación de manera privada, pero decidió pronunciarse públicamente después de que los involucrados dieran a conocer sus propias versiones de lo ocurrido.

Cristina Romero Álvarez, mamá de Abelito. @lamamadeabelito

Esto, debido a que tanto como Agustín como Naim, en un principio, antes del anuncio de la demanda, publicaron videos pidiendo disculpas por lo ocurrido.

En medio de la controversia, Abelito mencionó que ya estaba consultando el caso con un equipo legal y que sería su mamá quien determinaría qué acciones tomar.

Tiene un hijo para defenderla. Tengo un equipo legal con el cual estamos viendo, pero eso ya mi mamá lo decide”, expresó.

Finalmente, quien anunció formalmente acciones legales fue Cristina Romero. Abelito respaldó públicamente su decisión.