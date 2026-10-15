"Metieron preso a mi ex": Yeri Mua reacciona a detención de Naim Darrechi

Yeri Mua volvió a llamar la atención en redes sociales debido a una situación relacionada con su expareja, el influencer español Naim Darrechi, con quien mantuvo una relación sentimental en 2023 que terminó en medio de varias polémicas.

Aunque han pasado más de tres años desde que estuvieron juntos, su romance sigue siendo recordado por los problemas que enfrentaron y las declaraciones que la cantante hizo después de su separación.

Naim Darrechi @naimdarrechitv

En distintas ocasiones, la veracruzana ha hablado públicamente sobre lo que vivió durante su noviazgo con el creador de contenido, a quien acusó de presunta violencia física y psicológica.

Por esta razón, una noticia que comenzó a circular el miércoles 14 de octubre llamó la atención de quienes conocen la historia entre ambos. Se trata de la detención de Naim Darrechi a su llegada al aeropuerto de Madrid, España.

Yeri Mua celebra detención de Naim Darrechi

Después de que se diera a conocer que Naim Darrechi había sido detenido en España, la intérprete de "Chupón" recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores cómo se sentía.

IG: @yerimua

Por medio de sus historias, Yeri Mua publicó un video acompañado de la frase "metieron preso a mi ex", a la que agregó emojis de celebración y felicidad, dejando ver que la noticia le había provocado alegría.

Sin embargo, la cantante no se quedó únicamente con esa publicación, pues también difundió otra grabación en la que apareció mientras su estilista la arreglaba.

Durante el video, la influencer se mostró de buen humor y aseguró que estaba teniendo un excelente día, además de enviar un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta para su expareja.

Captura de pantalla

"Hoy es un hermoso día, fabuloso día, increíble día. Hoy están pasando cosas maravillosas, es un día excelente. Le deseo lo mejor a los mejores y lo peor a los peores", dijo Yeri Mua.

¿Qué pasó entre Yeri Mua y Naim Darrechi?

Antes de convertirse en expareja, los dos influencers protagonizaron un romance que llamó la atención de sus seguidores. Su relación comenzó en marzo de 2023 y terminó en julio del mismo año, por lo que estuvieron juntos aproximadamente cuatro meses.

Naim Darrechi, influencer. @naimdarrechitv

A pesar de que su noviazgo fue breve, ambos estuvieron involucrados en distintas controversias que hicieron que su separación fuera muy comentada en redes sociales.

Una vez que terminaron, Yeri Mua comenzó a compartir detalles de lo que presuntamente había vivido durante su relación con el español.

Entre sus declaraciones, la cantante acusó a Naim Darrechi de haber ejercido violencia física y psicológica en su contra, señalamientos que generaron críticas hacia el creador de contenido.

Foto: Instagram yerimua

La veracruzana también aseguró que había sido agredida mientras estaba embarazada y que, debido a esa situación, perdió a su bebé.

¿Qué se sabe de la detención de Naim Darrechi en España?

El miércoles 14 de octubre se reportó que Naim Darrechi fue detenido cuando llegó al aeropuerto de Madrid, España, situación que rápidamente comenzó a comentarse en redes sociales.

Sin embargo, la información proporcionada sobre este arresto no precisa cuál fue el motivo de la detención ni los cargos que enfrentaría actualmente.

Instagram

Lo que sí se conoce son algunas de las controversias legales que el influencer ha protagonizado en años anteriores.

Uno de sus antecedentes ocurrió en 2021, cuando fue detenido en Mallorca después de tener un enfrentamiento con elementos de la policía.

Asimismo, el español ha enfrentado problemas legales relacionados con delitos contra la seguridad vial y el presunto incumplimiento de resoluciones judiciales, entre ellas restricciones para conducir.