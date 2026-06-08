Nadia Ferreira y Marc Anthony celebran lujoso baby shower de su segundo bebé

Nadia Ferreira y Marc Anthony compartieron uno de los momentos más especiales de esta nueva etapa familiar al celebrar el baby shower de la hija que esperan juntos. Rodeados de familiares y amigos cercanos, la pareja organizó una reunión en Miami para festejar la próxima llegada de la pequeña.

La celebración reunió a varias personas cercanas a la pareja, quienes acompañaron a los futuros padres en una fecha significativa para la familia. La llegada de la bebé representa un nuevo capítulo para ambos, mientras que su hijo Marco también está próximo a cumplir tres años.

Instagram

Nadia Ferreira dedica un mensaje a su futura hija

Las imágenes del festejo comenzaron a circular en redes sociales gracias a algunos de los asistentes. Más tarde, fue la propia Nadia Ferreira quien decidió compartir fotografías del evento para mostrar algunos de los momentos más especiales de la reunión.

A través de Instagram, la modelo paraguaya publicó una serie de instantáneas acompañadas por un mensaje dirigido a la bebé que está por nacer.

“Antes de conocerte, ya te celebramos. Cada flor, cada abrazo, cada sonrisa fue por ti, pequeña. Gracias a todos los que hicieron que este día fuera tan especial para nuestra familia que crece”, escribió a través de Instagram.

Así fue el baby shower de Nadia Ferreira y Marc Anthony

Para la ocasión, Nadia Ferreira y Marc Anthony eligieron atuendos en tonos rosa que combinaron con la decoración principal del baby shower. Los arreglos florales fueron protagonistas en distintos espacios del lugar, creando una atmósfera elegante y familiar.

Las mesas para los invitados también formaron parte de la ambientación, junto con diversos detalles decorativos que reflejaron la temática de bienvenida para la bebé.

Especial

Uno de los elementos que más comentarios generó entre los seguidores fue una gran letra "M" colocada dentro de la decoración. Aunque algunos usuarios consideran que podría tratarse de una pista sobre el nombre de la niña, hasta ahora la pareja no ha revelado públicamente cómo se llamará su hija.

Como ocurre en este tipo de celebraciones, los invitados participaron en distintas dinámicas relacionadas con el cuidado de bebés. Parte de las actividades consistió en cambiar pañales y vestir muñecos que simulaban recién nacidos.

Los videos compartidos en redes sociales mostraron a los futuros padres participando activamente en los juegos, protagonizando momentos divertidos junto a familiares y amigos.

Las imágenes del pastel fueron compartidas por varios asistentes y usuarios en redes sociales, donde recibió numerosos comentarios por la creatividad y el nivel de detalle de su elaboración.

Famosos acompañaron a la pareja en este momento especial

La lista de invitados incluyó a varias figuras conocidas del mundo del entretenimiento. Entre quienes estuvieron presentes se encontraban Lele Pons, Guaynaa, Natti Natasha, Raphy Pina y Carlos Adyan.

Los asistentes compartieron fotografías y videos del baby shower con sus seguidores, además de expresar sus felicitaciones a Nadia Ferreira y Marc Anthony por la próxima llegada de su hija.