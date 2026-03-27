¡Será niña! Marc Anthony y Nadia Ferreira emocionan a sus fans al revelar el género de su bebé

Con una tierna publicación llena de amor, el cantante Marc Anthony y la modelo Nadia Ferreira compartieron una noticia que ha emocionado a sus seguidores: están esperando una niña.

Desde principios de este año la pareja anunció que agrandaría la familia, pero el misterio sobre si sería niño o niña se mantuvo durante semanas. Ahora, con una serie de emotivas imágenes, finalmente revelaron el esperado detalle.

Marc Anthony y Nadia Ferreira revelan el género de su bebé

A través de una galería de fotografías, los futuros padres aparecen radiantes de felicidad mientras comparten un momento familiar muy especial. En una de las imágenes se observa a su pequeño hijo acercarse a ellos, mientras Nadia Ferreira sostiene entre sus manos unos diminutos zapatos de color rosa.

Las fotografías continúan mostrando el embarazo de la modelo, siempre acompañada de las zapatillas rosas de la bebé, un detalle con el que confirmaron que esperan una niña.

“Una sorpresa llena de amor… Dios mediante”, escribió la modelo en la publicación que rápidamente se llenó de mensajes de cariño.

Marc Anthony y Nadia Ferreira revelan el género de su bebé Foto: @nadiaferreira

Seguidores y famosos reaccionan a la noticia

La noticia no tardó en volverse viral en redes sociales. La publicación acumula más de 354 mil reacciones y más de cinco mil comentarios de seguidores que celebran la llegada de la nueva integrante de la familia.

Entre las reacciones también destacan algunos mensajes de celebridades como Tom Brady, Jonathan Moly, Michelle Reynoso y Danielle Arciniegas, quienes felicitaron a la pareja por esta nueva etapa.

Marc Anthony y Nadia Ferreira revelan el género de su bebé Foto: @nadiaferreira

Marc Anthony y Nadia Ferreira

Marc Anthony y Nadia Ferreira se conocieron en 2016, cuando coincidieron tras un concierto. En ese momento no pasó nada entre ellos, pero años más tarde el destino volvió a reunirlos.

Fue hasta 2022 cuando comenzaron una relación formal que rápidamente se consolidó. Meses después decidieron dar el siguiente paso.

El 28 de enero de 2023 la pareja se casó en una ceremonia privada celebrada en el Pérez Art Museum Miami, ubicado en la ciudad de Miami, Florida.

Marc Anthony y Nadia Ferreira revelan el género de su bebé Foto: @nadiaferreira

¿Cuántos hijos tiene Marc Anthony?

La pareja ya tiene un hijo en común, Marco, quien nació el 18 de junio de 2023 y convirtió a Nadia Ferreira en madre por primera vez. Ahora, ambos esperan con ilusión la llegada de su segunda hija.

Por su parte, el intérprete de “Flor Pálida” es padre de siete hijos de relaciones anteriores: Arianna Muñiz, Chase Muñiz, Cristian Muñiz, Ryan Muñiz, Emme Muñiz, Maximilian Muñiz y Marco.

Marc Anthony y Nadia Ferreira revelan el género de su bebé Foto: @nadiaferreira

La noticia ha llenado de alegría a la pareja, que nuevamente vive una etapa muy especial en su vida mientras esperan la llegada de su bebé.