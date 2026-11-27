Su personalidad como su actuar parten de la introversión, su canto es lo opuesto: rabia social, ternura, justicia, esperanza y desesperanza, es Nacho Vegas, el gijonés que entró y salió del escenario de un Teatro Metropólitan con la consigna (y escrita en asturiano) ¡Puxa Palestina Llibre!

El primer andar llegó con Alivio, la apertura del disco Vidas semipreciosas, con una respuesta un tanto fría por la audiencia, justificada porque la conexión dentro de ese disco le pertenece a otros cortes más contestatarios y personales, como Fíu, una dedicatoria a la madre del cantautor, una luchadora social que heredó la resistencia y conciencia al hombre que desde 2006 se ha vuelto uno más dentro de esta ciudad.

Le estremece escuchar que la gente comparte sus ideales. Esbozó una sonrisa después de escuchar cómo la gente que fue a verlo le confirmó que “CDMX es antifascista”. Detrás, sobre el pasillo, una bandera Palestina agitó con su presencia.

Su ondear fue claro en otras canciones, como Deslenguarte, una protesta espiritual en la que, aparentemente, cantar “me cago en Dios” evidenció que los fans de Nacho comparten el asco por una institución que ha usado una figura divina para el control y los intereses de la extrema derecha.

Nacho utilizó un megáfono para El hombre que casi conoció a Michi Panero. José Jorge Carreón

Esta ocasión el Teatro no lució con butacas repletas, fue el espíritu combativo y depresivo del fan el que lo hizo, porque expresar el ideal y compartir ideas con el tipo de traje sobre el escenario se siente como ser parte de un servicio comunitario, pero la oscuridad que hay detrás de sus temas más emocionales irónicamente sanan el corazón.

Ahí estuvimos, con tres mil personas pasando de Ciudad Vampira a La última atrocidad, un face 2 face de una relación tóxica escenificada con ayuda de Miren Iza, de Tulsa. La mayoría de pie, aplaudiendo y agradeciendo el drama de un tipo que pierde los estribos con ayuda de los recursos dramáticos del arte.

Afortunados los bebedores. Encontraron mucho consuelo con los sorbos de chela provocados por el sentimiento, contrario quizá a los abstemios, expulsando el dolor a través del lagrimal. Fue muy evidente con Bravo, algunos dicen que es la rola más “ardilla” dentro del repertorio del asturiano, una violenta verborrea venida del despecho que encontró todas las salidas que un humano se permite.

Dispuesto a destruirnos, respiró, se reunió con su banda, pidió un agua más y pasó pronto a La gran broma final. El abrazo, si había compañía, era una reacción automática para vivir la canción, en solitario la reacción era infinita y gozosa. El hombre que casi conoció a Michi Panero llegó como agua fría, como siempre a este hombre le gusta “jugar” con los sentimientos.

El español armó su concierto entre temas sentimentales y de protesta. José Jorge Carreón

Con su banda entregó ligeros nuevos arreglos a sus canciones, que ocupan ligera evolución para hacer match con la era actual del compositor cercano a sumarle dos años a su quinta década. Solo con su guitarra interpretó una parte de Blanca, lamentablemente sólo como introducción de Ser Árbol.

A comparación de otros de sus shows, como sucedió en aquel épico concierto para presentar La Zona Sucia en 2011, la ingesta de alcohol no fue tan exagerada, y fue lo mejor porque despedirse una vez más del autor escuchando Morir o matar y La pena y el dolor tenía que vivirse en los cinco sentidos.

Se manifestó un desastre, se eligió el dolor, se protestó durante 90 minutos y así terminó un encuentro más entre Nacho Vegas y su gente de la CDMX.

La banda y Nacho Vegas se tomaron una foto del recuerdo José Jorge Carreón

DATO

El cantante incluyó Bravo y La pena y la nada como parte de las celebraciones de los 20 años del disco El tiempo de las cerezas, que grabó junto a Enrique Bunbury.

NÚMERO

17 canciones interpretó el gijonés durante su fecha en el Teatro Metropólitan