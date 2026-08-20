Policías CDMX salvan a joven que trató de lanzarse de puente en Viaducto

Mucha tensión se vivió esta tarde sobre Viaducto Miguel Alemán, en la colonia Piedad Narvarte, donde policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) lograron poner a salvo a un joven de 27 años que amenazaba con arrojarse desde un puente peatonal.

Policías lo salvan Especial

Los hechos fueron registrados a la altura de la calle Pestalozzi. Los uniformados recibieron el reporte por radio y, cuando llegaron, encontraron al joven sobre la estructura metálica del puente. Tenía una cuerda atada al cuello y se negaba a permitir que los policías se acercaran.

Los agentes comenzaron a hablar con él, tratando de tranquilizarlo y ganar tiempo. El joven, sin embargo, insistía en que se lanzaría si alguien intentaba aproximarse.

Fue entonces cuando los policías aprovecharon unos segundos de distracción. Mientras uno de ellos seguía hablándole y mantenía su atención, otro se quitó la camisola y se acercó rápidamente. Con la propia prenda logró sujetarlo y, junto con sus compañeros, evitar que cayera del puente.

Ya fuera de peligro, paramédicos revisaron al joven y determinaron que atravesaba una crisis de ansiedad. Una vez más tranquilo, explicó a los policías las razones que lo habían llevado hasta ese punto y señaló que padecía esquizofrenia.

Finalmente fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada.