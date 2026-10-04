La música mexicana y Hollywood tuvieron un inesperado encuentro gracias a Majo Aguilar, quien sorprendió a Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu con un corrido dedicado a Digger Rockwell, personaje que el actor estadounidense interpreta en la nueva película del cineasta mexicano.

La cantante aprovechó el encuentro con ambas figuras durante la promoción de Digger en México para interpretar frente a ellos la canción que escribió especialmente para el excéntrico protagonista de la cinta.

Majo Aguilar canta corrido a Tom Cruise por su personaje en Digger IG: @majo__aguilar

Majo Aguilar sorprende a Tom Cruise con un corrido dedicado a Digger

El encuentro de Majo Aguilar con Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu tuvo como protagonista a Digger Rockwell, el personaje que Cruise interpreta en la cinta.

La cantante de música mexicana escribió un corrido exclusivo para el personaje y decidió interpretarlo frente al propio actor y el director de Digger. El momento fue compartido por Majo Aguilar en sus redes sociales.

Tenemos un corrido para ustedes, me refiero para Digger. Es pequeño, pero divertido y poderoso.

Después de explicar de qué se trataba su visita, Majo comenzó a interpretar la canción dedicada al personaje de Cruise e Iñárritu, acompañada de algunos músicos.

Aunque la cantante comenzó a cantar, hubo un momento en el que no recordó la canción. “Esperen, es que apenas la escribí”, señaló Majo. Ante esto, ambas estrellas de Hollywood respondieron entre risas que la canción era buena, por lo que la cantante retomó la letra.

Ambos artistas aplaudieron la creación de la cantante y expresaron que era una buena canción. Cruise, por su parte, cuestionó sorprendido si la composición acababa de ser escrita, a lo que Majo, entre risas, contestó que sí. Mientras tanto, Iñárritu le preguntó dónde conoció a Digger.

Creo que conocí bien a Digger, ¿verdad?”, dijo la cantante, a lo que el cineasta contestó: “Hay muchos Diggers”.

Majo Aguilar canta corrido a Tom Cruise por su personaje en Digger IG: @majo__aguilar

Finalmente, los protagonistas de la presentación de la película agradecieron a Majo y felicitaron a la cantante por su próxima presentación del 13 de noviembre en el Auditorio Nacional.

Además, en la descripción que acompaña el video, la cantante pidió al público explicar qué les pareció la canción después de ver la película de Iñárritu.

Le escribí un corrido muy particular a Digger y se los canté a Tom y Alejandro, qué risas, ¡y qué especial compartir nuestra música! Digger ya está en cines, tienen que verla (y cuando lo hagan me avisan qué piensan de esta canción).

Majo Aguilar canta corrido a Tom Cruise por su personaje en Digger IG: @majo__aguilar

¿Qué dice el corrido que Majo Aguilar compuso para Digger?

El corrido de Majo Aguilar retrata a Digger Rockwell desde el humor y hace referencia a algunas de las características que definen al personaje de Tom Cruise.

Digger anda de alzado, quiere comerse el mundo

Pero sin ese mundo no existe su gato

Digger ama a su gato, quizás más que al poder

Ay, Digger hermano, prioridades debes tener

Y no habrá aviones, joyas ni dinero que te puedan rescatar

Si no te pones al tiro, nada te saciará

Y no habrá paz ni tranquilidad

Ni en tu mundo ni en el de los demás

Si no te pones al tiro, de zonzo no bajarás

El tono de la composición coincide con el registro de Digger, una película que mezcla sátira, humor y drama alrededor de un hombre con enorme poder que enfrenta las consecuencias de sus propias decisiones.

La canción, además, funciona como una forma de presentar al público mexicano al protagonista desde una perspectiva distinta. En lugar de explicar quién es Digger mediante una sinopsis tradicional, Majo lo convierte en el personaje de un corrido.

Cabe resaltar que la canción no fue un tema previamente publicado por la cantante, sino una composición creada de manera específica para Digger.

¿Quién es Digger Rockwell, el personaje que interpreta Tom Cruise?

Digger Rockwell es el personaje principal de la nueva película de Alejandro González Iñárritu y está interpretado por Tom Cruise.

De acuerdo con la sinopsis oficial de Warner Bros. Pictures, Digger es el hombre más poderoso del mundo y emprende una misión desesperada para demostrar que puede convertirse en el salvador de la humanidad antes de que el desastre que provocó destruya todo.

La cinta representa un cambio importante para Cruise, quien durante buena parte de su carrera ha interpretado personajes vinculados con la acción y las grandes secuencias de riesgo.

En Digger, el actor da vida a un personaje con un registro diferente, marcado por el humor, la sátira y situaciones que exploran las contradicciones de un hombre acostumbrado al poder.

Cruise habló en México sobre la construcción del personaje y aseguró que nunca había leído algo parecido a Digger Rockwell. En este contexto, el actor tuvo que trabajar un registro verbal, físico y cómico diferente al de otros papeles de su trayectoria.

La película aborda, además, temas relacionados con el poder, la ambición y una crisis ambiental de alcance global.

El reparto incluye a Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons, mientras que la fotografía estuvo a cargo de Emmanuel Lubezki.

La producción cuenta con guion de Iñárritu, Alexander Dinelaris, Nicolás Giacobone y Sabina Berman, a partir de una historia de Berman, Iñárritu y Jez Butterworth.

Majo Aguilar canta corrido a Tom Cruise por su personaje en Digger IG: @majo__aguilar

Majo Aguilar se une al fenómeno de Digger en México

La participación de Majo Aguilar se suma a una serie de momentos protagonizados por Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu durante la promoción de Digger en México.

La visita de ambas figuras generó una importante respuesta del público. Cruise tuvo contacto con sus seguidores en Parque Toreo y la presentación de la película contó con elementos de la cultura mexicana, entre ellos la presencia de un mariachi.

El actor incluso protagonizó uno de los momentos más comentados de la visita cuando bailó al ritmo de “El Son de la Negra”.

En medio de ese ambiente apareció Majo Aguilar con un gesto que llevó todavía más lejos la conexión entre la película y la cultura mexicana: un corrido escrito especialmente para el protagonista.

La situación resulta llamativa porque Digger no es un personaje de una producción mexicana ni pertenece al universo tradicional del corrido. Sin embargo, Majo tomó sus características y las transformó en una historia musical con humor.

El encuentro entre la cantante, Cruise e Iñárritu también muestra el impacto que la llegada de la cinta tuvo en México, donde la combinación entre una estrella internacional y uno de los directores mexicanos más reconocidos generó gran expectativa.

Digger llegó a las salas mexicanas el 1 de octubre de 2026, de acuerdo con la cobertura de Infobae sobre la visita de Cruise e Iñárritu. El sitio oficial de Warner Bros. Pictures señala su estreno internacional a partir del 30 de septiembre y su lanzamiento en Norteamérica el 2 de octubre.

Así, mientras Digger presenta en la pantalla grande la historia de un hombre que enfrenta las consecuencias de su propio poder, Majo Aguilar encontró una manera singular de acercar al personaje al público mexicano.