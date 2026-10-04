Elle King y Dan Tooker se casan tras darse una segunda oportunidad

Elle King anunció su matrimonio con el tatuador Dan Tooker, con quien ha construido una familia y retomó su relación después de una separación. La cantante compartió fotografías de una celebración al aire libre que describió como “el mejor día de mi vida”.

La también hija de Rob Schneider dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

“Marido y mujer. El mejor día de mi vida”, escribió junto a las imágenes compartidas en su Instagram.

Así fue la boda de Elle King y Dan Tooker

King eligió un vestido de satén color marfil, con escote pronunciado, falda acampanada y cola, acompañado por un velo transparente; Tooker llevó un traje cruzado gris oscuro con camisa negra y una flor blanca en la solapa.

El pastel siguió la misma propuesta de color y decoración: una cubierta verde musgo con detalles florales y pequeñas figuras de fondant que representaban a los novios. El tatuador también compartió en sus historias de Instagram videos publicados por invitados a la celebración.

Elle King se casó con Dan Tooker tras haberse separado Instagram

La música y sus hijos formaron parte de los momentos difundidos. Una grabación mostró a King y Tooker cantando juntos sobre un escenario, mientras otra los captó caminando con Lucky Levi, de cinco años, y Royal, de 19 meses.

De un estudio de tatuajes a una segunda oportunidad

La pareja se conoció en 2019, cuando King acudió al estudio de Tooker para hacerse un tatuaje. Su relación avanzó hasta el compromiso, anunciado en octubre de 2020, y un año después dieron la bienvenida a Lucky Levi, su primer hijo.

Su historia también atravesó una separación. En 2023, la cantante confirmó que se estaban dando un tiempo, pero en septiembre de 2024 reveló a People que habían decidido volver a intentarlo y reconstruir su relación.

“Hemos vuelto a estar juntos”, declaró entonces, y añadió: “Teníamos que madurar”.

El pastel de bodas de Elle King y Dan Tooker Instagram: Elle King

Elle King explicó que ambos reconocieron en la familia que habían formado aquello que deseaban para sus vidas y decidieron concentrar sus esfuerzos en cuidarla.

La cantante de Ex’s and Oh’s definió esa reconciliación como una oportunidad de comenzar de nuevo y dejar atrás sus diferencias. En febrero de 2025 nació Royal, su segundo hijo; ahora, ambos pequeños acompañaron a sus padres en la celebración de su matrimonio.

bgpa